2026.04.15.

Tej helyett ezt tedd a kávéba – Segíti a bélflóra és a koleszterin egészségét

Nehezen tudunk másfajta folyadékot elképzelni a kávénkban, mint a tej vagy éppen a tejszín. Az „oleato" trendnek azonban egyre több követője van, így érdemes lehet kipróbálni ezt a viszonylag szokatlan, de annál jótékonyabb összetevőt is a reggeli kávéhoz adva.

A gasztrotrendek jönnek-mennek, kevés az, ami hosszútávon velünk is marad. Most egy újabb, igencsak bizarrul hangzó, de annál izgalmasabb trend érkezett meg, melynek lényege, hogy a kávé nem tejjel készül. Lássuk, miről van szó!

Egy csésze kávé
Az olívaolajjal készült eszpresszó meglepően sok jótékony hatással jár

Mi kerül a kávéba tej helyett?

Mielőtt rávágnád, hogy biztosan tejszín, eláruljuk, hogy nem az. Ennél ugyanis egy sokkal szokatlanabb, de annál jótékonyabb összetevővel készül a kávé egy új trend szerint.

Az oleato egy olyan kávé, melynek alapja az eszpresszó, amihez kis mennyiségű olívaolaj kerül.

Fontos, hogy az olívaolaj kiváló minőségű legyen: hidegen sajtolt, finomítatlan és természetes antioxidánsokban gazdag. Így a koffein és az egészséges zsírok együttesen fejtik ki hatásukat: stabilan tartják az energiaszintet, javítva a koncentrációt, hosszan tartó teltségérzetet biztosítva.

Receptajánló:

Miért egyre népszerűbb ez a kávé?

Az olívaolajban egyszeresen telítetlen zsírsavak segítenek szabályozni a koleszterinszintet, ezzel támogatva a szív egészségét.

Már csak azért is kedvező ez az ital egészségünkre, mert a polifenolok, vagyis a növényi vegyületek gyulladáscsökkentő hatásúak.

Az olívaolaj további előnyei:

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

grill húsok

Grillen sült chilis fasírt

Nagyon sok receptem van fent az oldalon, és helyet kaptak a szabad levegőn készített ételek is. Nagyon szeretünk kint sütögetni. Igaz nekünk elektromos sütőnk van, de mi ezt jobban ...

halragu

Halcurry

Krémes, fűszeres halcurry, kókusztejjel, tengeri hallal, ami pillanatok alatt elkészül. Tökéletes választás, ha valami egzotikus, mégis künnyű és gyors vacsorára vágysz.

Porcsinrózsa
5 figyelemre méltó balkonnövény, ami végre nem muskátli, de legalább...

A virágok nemcsak a látvány miatt fontosak, hanem a hangulatunkra is hatással vannak: egy gondozott, színes és zöldellő erkély sokkal hívogatóbbá teszi a reggeli kávézást vagy az esti pihenést. Nem véletlen, hogy egyre többen tekintenek a balkonjukra valódi kis oázisként. Ültessünk a balkonra mást is, ne csak muskátlit!

illatos-omlos-citromos-csirke
bundás hús

Illatos-omlós citromos csirke

Van a kínai büfés íztelen, olajban tocsogó verzió, és van ez a ropogós, illatos, citromos változat. Te melyiket választod? ;) Illatos-omlós csirke, kevesebb mint fél óra alatt!

