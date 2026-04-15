Tej helyett ezt tedd a kávéba – Segíti a bélflóra és a koleszterin egészségét

A gasztrotrendek jönnek-mennek, kevés az, ami hosszútávon velünk is marad. Most egy újabb, igencsak bizarrul hangzó, de annál izgalmasabb trend érkezett meg, melynek lényege, hogy a kávé nem tejjel készül. Lássuk, miről van szó!
Mi kerül a kávéba tej helyett?
Mielőtt rávágnád, hogy biztosan tejszín, eláruljuk, hogy nem az. Ennél ugyanis egy sokkal szokatlanabb, de annál jótékonyabb összetevővel készül a kávé egy új trend szerint.
Az oleato egy olyan kávé, melynek alapja az eszpresszó, amihez kis mennyiségű olívaolaj kerül.
Fontos, hogy az olívaolaj kiváló minőségű legyen: hidegen sajtolt, finomítatlan és természetes antioxidánsokban gazdag. Így a koffein és az egészséges zsírok együttesen fejtik ki hatásukat: stabilan tartják az energiaszintet, javítva a koncentrációt, hosszan tartó teltségérzetet biztosítva.
Receptajánló:
Miért egyre népszerűbb ez a kávé?
Az olívaolajban egyszeresen telítetlen zsírsavak segítenek szabályozni a koleszterinszintet, ezzel támogatva a szív egészségét.
Már csak azért is kedvező ez az ital egészségünkre, mert a polifenolok, vagyis a növényi vegyületek gyulladáscsökkentő hatásúak.
Az olívaolaj további előnyei:
- E-vitaminban,
- antioxidánsokban,
- K-vitaminban is gazdag, ami elősegíti a véralvadást,
- de polifenolokat és kis mennyiségű káliumot, vasat is tartalmaz.