Tej helyett ezt tedd a kávéba – Segíti a bélflóra és a koleszterin egészségét

Nehezen tudunk másfajta folyadékot elképzelni a kávénkban, mint a tej vagy éppen a tejszín. Az „oleato" trendnek azonban egyre több követője van, így érdemes lehet kipróbálni ezt a viszonylag szokatlan, de annál jótékonyabb összetevőt is a reggeli kávéhoz adva.

A gasztrotrendek jönnek-mennek, kevés az, ami hosszútávon velünk is marad. Most egy újabb, igencsak bizarrul hangzó, de annál izgalmasabb trend érkezett meg, melynek lényege, hogy a kávé nem tejjel készül. Lássuk, miről van szó!

Az olívaolajjal készült eszpresszó meglepően sok jótékony hatással jár

Mi kerül a kávéba tej helyett?

Mielőtt rávágnád, hogy biztosan tejszín, eláruljuk, hogy nem az. Ennél ugyanis egy sokkal szokatlanabb, de annál jótékonyabb összetevővel készül a kávé egy új trend szerint.

Az oleato egy olyan kávé, melynek alapja az eszpresszó, amihez kis mennyiségű olívaolaj kerül.

Fontos, hogy az olívaolaj kiváló minőségű legyen: hidegen sajtolt, finomítatlan és természetes antioxidánsokban gazdag. Így a koffein és az egészséges zsírok együttesen fejtik ki hatásukat: stabilan tartják az energiaszintet, javítva a koncentrációt, hosszan tartó teltségérzetet biztosítva.

Miért egyre népszerűbb ez a kávé?

Az olívaolajban egyszeresen telítetlen zsírsavak segítenek szabályozni a koleszterinszintet, ezzel támogatva a szív egészségét.

Már csak azért is kedvező ez az ital egészségünkre, mert a polifenolok, vagyis a növényi vegyületek gyulladáscsökkentő hatásúak.

Az olívaolaj további előnyei:

E-vitaminban,

antioxidánsokban,

K-vitaminban is gazdag, ami elősegíti a véralvadást,

de polifenolokat és kis mennyiségű káliumot, vasat is tartalmaz.

