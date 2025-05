Ne csak a csontjaid miatt vigyél be K-vitamint, másra is csodás hatással van

A K-vitamint elsősorban a csontok egészségével szoktuk összefüggésbe hozni, de most egy új kutatás szerint ennél sokkal több van ebben a tápanyagban.

A Tufts Egyetem legújabb kutatása szerint a K-vitamin hiánya az agyunk működését is befolyásolhatja. A The Journal of Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmány szerint az alacsony K-vitamin-bevitel jelentősen rontja a memóriát, csökkenti az új idegsejtek képződésének képességét és fokozza az agyi gyulladást egerek esetében. Ezek az eredmények – több korábbihoz hasonlóan – alátámasztják, hogy ez a gyakran elhanyagolt tápanyag kulcsszerepet játszik az időskori kognitív egészség megőrzésében. A tanulmány az elsők között szolgál kísérleti bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogyan okozhat agykárosodást a K-vitamin hiánya.

A K-vitamin kulcsfontosságú az időskori kognitív egészség megőrzésében

Memóriacsökkenés K-vitamin-hiány esetén

A kutatás során középkorú egereket hat hónapon át vagy K-vitaminban szegény, vagy megfelelő mennyiségű K-vitamint tartalmazó étrenden tartottak. Ezután memóriát és tanulási képességet vizsgáló teszteknek vetették alá őket.

A K-vitamin-hiányos egerek szignifikánsan gyengébben teljesítettek. Egy felismerési memória tesztben kevesebb időt töltöttek új tárgyak felfedezésével, ami arra utal, hogy nem emlékeztek a korábban látott tárgyakra. Egy vízi labirintus teszt során pedig lassabban találták meg az elrejtett platform helyét, ami térbeli tanulási zavarra utal. Az agyuk vizsgálata során kiderült, hogy a memóriáért kulcsfontosságú hippokampuszban kevesebb új idegsejt képződött náluk – ez a folyamat, az úgynevezett neurogenezis, elengedhetetlen az egész életen át tartó tanulás és emlékezet szempontjából.

Gyulladás az agyban

A K-vitamin-hiányos egerek agyában a gyulladás jelei is megfigyelhetők voltak. Az agy speciális immunsejtjei, a mikroglia, aktiválódásra utaló morfológiai jegyeket mutattak – ez a neuroinflammáció tipikus jele.

A kutatók arra jutottak, hogy az alacsony K-vitamin-bevitel csökkentette az agyszövetekben található K-vitamin-szinteket, és rontotta a tanulással és memóriával összefüggő kognitív funkciókat.

Ezeket a károsodásokat valószínűleg a csökkent neurogenezis és a fokozott gyulladás okozza.

Ezek a hatások egyébként különösen erőteljesen jelentkeztek a hím egereknél: az ő túlélési arányuk alacsonyabb volt, és agy- és májszöveteikben is alacsonyabb K-vitamin-koncentrációt mértek, ami arra utal, hogy ők érzékenyebbek lehetnek a hiányra.

Hogyan védi az agyat a K-vitamin?

Bár ez a kutatás egereken zajlott, épít az emberi vizsgálatok eredményeire is. A Rush Memory and Aging Project adatai azt mutatják, hogy a menakinon-4 (a K-vitamin agyban leggyakoribb formája) magasabb szintje jobb kognitív funkcióval és alacsonyabb demencia-aránnyal járt együtt a halál közeledtével.

A K-vitamin legismertebb szerepe a véralvadás szabályozása, ám egyre több kutató hívja fel a figyelmet az agyban mutatott jelentőségére is. A vitamin részt vesz az oxidatív károsodás elleni védelemben és a sejthártyák kulcsfontosságú alkotóelemeinek – a szfingolipideknek – szabályozásában is.

A kutatás arra világít rá, milyen fontos, hogy étrendünkben rendszeresen szerepeljenek K-vitaminban gazdag ételek – különösen idősödő korban.

Ilyenek például a kelkáposzta, a spenót, a brokkoli és bizonyos növényi olajok.

Ez az eredmény nemcsak arra buzdít, hogy gyakrabban fogyasszunk salátát – hanem azt is jelzi, hogy a megfelelő K-vitamin-bevitel egyszerű, mégis hatékony módja lehet az agyműködés hosszú távú megőrzésének.

Forrásunk volt.

Még több a különböző vitaminokról: