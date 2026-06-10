6 apróságnak tűnő testi tünet, amire jobb, ha figyelsz, mert pajzsmirigy-alulműködést jelezhet

A pajzsmirigyproblémák (legfőképp a pajzsmirigy alul- illetve túlműködése) sajnos világszerte népbetegségnek számítanak, a becslések szerint több százmillió embert érintenek, és több mint felük nő. Alábbi cikkünk a pajzsmirigy-alulműködés gyakran enyhe, könnyen figyelmen kívül hagyható tüneteivel foglalkozik, melyeket sokan észre sem vesznek. A belgyógyász szerint pont ezért is kiemelten fontos árgus szemmel figyelni a pajzsmirigyhormon-szintek változásait és az olykor furcsa tüneteket a diagnózis felállításához és a kezelés megkezdéséhez!
Mi is az a pajzsmirigy-alulműködés?
Bármelyik nemnél diagnosztizálhatják, de a nőknél gyakrabban előfordul. Okai lehet a kevés jód az étrendben, valamilyen kezelés (pl.: izotópkezelés), de leggyakrabban egy autoimmun megbetegedés, az ún. Hashimoto-thyreoiditis áll mögötte. Szülés utáni (postpartum thyreoiditis) pajzsmirigygyulladás is okozhat alulműködést - magyarázza a dietetikus.
A diagnózis felállítása
A pajzsmirigy állapotát vérből mért hormonszint alapján illetve pajzsmirigy-ultrahang alapján ellenőrzik a szakorvosok:
- nézik a tiroxin (T4)
- trijód-tironin (T3)
- és a pajzsmirigyet stimuláló hormon szintjét (TSH)
Alulműködés (Hypothyreosis) esetén a T4 és T3 értékei általában csökkennek, a TSH szintje pedig nő, mivel próbálja a pajzsmirigyet stimulálni.
Kattints a képre a galériáért, és lesd meg, mely enyhének tűnő testi tünetek jelezhetnek alulműködő pajzsmirigyet!
Segítség pajzsmirigy-alulműködés esetén
Ha a fentiek bármelyikét észleled, érdemes orvosi vizsgálatot kérni. A pajzsmirigyteszt egyszerű vérvizsgálat, amely a hormonok szintjét méri. Az orvos szükség esetén tapintással ellenőrzi a nyaki mirigyeket, és ultrahang vizsgálatot is javasolhat.
Cikkajánlónk: 5 rossz reggeli szokás, ami lelassítja az anyagcserédet
Fontos tippek, tanácsok:
- Figyeld a fenti finom jeleket, és ha több is fennáll közülük, amit nem tudsz mással magyarázni, fordulj a háziorvoshoz, belgyógyászhoz vagy endokrinológushoz!
- Rendszeresen ellenőriztesd a pajzsmirigyhormonjaidat, különösen nőként! Ezt általában külön kell kérni a vérvételen!
Tudtad?
- A pajzsmirigy-problémák gyakrabban érintik a nőket, akár háromszor gyakrabban, mint a férfiakat.
- Akár 60%-uk nincs tudatában a problémának, mert a tünetek sokszor finomak és könnyen félreértelmezhetők.
- A hormonhiány kezelése, beállítása segíti az energiaszint, hangulat és anyagcsere normalizálódását.