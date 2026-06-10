6 apróságnak tűnő testi tünet, amire jobb, ha figyelsz, mert pajzsmirigy-alulműködést jelezhet

A pajzsmirigy-betegségek és azok kellemetlen tüneteinek kezelése sajnos a mai napig a leggyakoribb egészségügyi problémák közé tartoznak. Az alul- és felülműködés időben történő azonosítása és kezelése kulcsfontosságú. Ezúttal azokkal a meglepő, sokszor apróságnak tűnő tünetekkel foglalkozunk, melyeket nem érdemes elhanyagolni, mert az alulműkődés tipikus indikátorai lehetnek.

A pajzsmirigyproblémák (legfőképp a pajzsmirigy alul- illetve túlműködése) sajnos világszerte népbetegségnek számítanak, a becslések szerint több százmillió embert érintenek, és több mint felük nő. Alábbi cikkünk a pajzsmirigy-alulműködés gyakran enyhe, könnyen figyelmen kívül hagyható tüneteivel foglalkozik, melyeket sokan észre sem vesznek. A belgyógyász szerint pont ezért is kiemelten fontos árgus szemmel figyelni a pajzsmirigyhormon-szintek változásait és az olykor furcsa tüneteket a diagnózis felállításához és a kezelés megkezdéséhez!

Mi is az a pajzsmirigy-alulműködés?

Bármelyik nemnél diagnosztizálhatják, de a nőknél gyakrabban előfordul. Okai lehet a kevés jód az étrendben, valamilyen kezelés (pl.: izotópkezelés), de leggyakrabban egy autoimmun megbetegedés, az ún. Hashimoto-thyreoiditis áll mögötte. Szülés utáni (postpartum thyreoiditis) pajzsmirigygyulladás is okozhat alulműködést - dietetikus. A hypothyreosis, azaz a pajzsmirigy alulműködése az egyik leggyakoribb endokrin (hormonháztartási) betegség. Előfordulhat veleszületetten (ez a ritkább), és kialakulhat az életünk során is.Bármelyik nemnél diagnosztizálhatják, de a nőknél gyakrabban előfordul. Okai lehet a kevés jód az étrendben, valamilyen kezelés (pl.: izotópkezelés), de leggyakrabban egy autoimmun megbetegedés, az ún. Hashimoto-thyreoiditis áll mögötte. Szülés utáni (postpartum thyreoiditis) pajzsmirigygyulladás is okozhat alulműködést - magyarázza a

A diagnózis felállítása

A pajzsmirigy állapotát vérből mért hormonszint alapján illetve pajzsmirigy-ultrahang alapján ellenőrzik a szakorvosok:

nézik a tiroxin ( T4 )

) trijód-tironin ( T3 )

) és a pajzsmirigyet stimuláló hormon szintjét (TSH)

Alulműködés (Hypothyreosis) esetén a T4 és T3 értékei általában csökkennek, a TSH szintje pedig nő, mivel próbálja a pajzsmirigyet stimulálni.

Kattints a képre a galériáért, és lesd meg, mely enyhének tűnő testi tünetek jelezhetnek alulműködő pajzsmirigyet!

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Segítség pajzsmirigy-alulműködés esetén

Ha a fentiek bármelyikét észleled, érdemes orvosi vizsgálatot kérni. A pajzsmirigyteszt egyszerű vérvizsgálat, amely a hormonok szintjét méri. Az orvos szükség esetén tapintással ellenőrzi a nyaki mirigyeket, és ultrahang vizsgálatot is javasolhat.

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Fontos tippek, tanácsok:

Figyeld a fenti finom jeleket, és ha több is fennáll közülük, amit nem tudsz mással magyarázni, fordulj a háziorvoshoz, belgyógyászhoz vagy endokrinológushoz !

! Rendszeresen ellenőriztesd a pajzsmirigyhormonjaidat, különösen nőként! Ezt általában külön kell kérni a vérvételen!

A diagnózist a vérből illetve pajzsmirigy-ultrahang alapján állítják fel a szakorvosok

Tudtad?

A pajzsmirigy-problémák gyakrabban érintik a nőket, akár háromszor gyakrabban, mint a férfiakat.

Akár 60%-uk nincs tudatában a problémának, mert a tünetek sokszor finomak és könnyen félreértelmezhetők .

. A hormonhiány kezelése, beállítása segíti az energiaszint, hangulat és anyagcsere normalizálódását.

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