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2026.06.10.

Ásványvízzel veszed be a gyógyszereket? A szakértők szerint ezért nem jó ötlet

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A Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek új kutatásából kiderült, hogy nagyon nem mindegy, milyen folyadékkal vesszük be a gyógyszereinket vagy az alkalmanként szedett gyógyszereket, ugyanis jelentősen megváltozhat azok hatása.

A lúgos ásvány- és gyógyvizek gyengíthetik a gyógyszerek hatását, mivel károsítják azok speciális bevonatát. Lássuk, milyen gyógyszerek azok, amiket kimondottan nem jó ásványvízzel együtt bevenni.

Tenyerében gyógyszereket tartó nő
Ásványvízzel veszed be a gyógyszereket? A szakértők szerint ezért nem jó ötlet

Speciális bevonat van a gyógyszereken

A gyógyszerek jelentős részét speciális bevonattal látják el, hogy azok ne a gyomorban, hanem a bélrendszerbe érve szívódjanak fel.

Ennek oka, hogy vannak gyógyszerek, amik irritálhatják a gyomrot, de olyanok is, melyeket lebontana a gyomorsav, és idő előtt felszívódna a hatóanyaguk.

Ez a speciális bevonat megtalálható sok reflux elleni gyógyszeren, gyulladáscsökkentőn, fájdalomcsillapítón és emésztést segítő enzimkészítményeken is.

Bizonyos palackozott vizek ezt a bevonatot gyengítik meg, ami miatt a hatóanyag már a gyomorban felszabadulhat. Ez pedig azt is jelenti, hogy az adott gyógyszer hatása csökken, sőt, teljesen hatástalanná is válhat.

Gyógyszer és egy pohár víz, női kézben
Ez a speciális bevonat megtalálható sok reflux elleni gyógyszeren, gyulladáscsökkentőn, fájdalomcsillapítón

A kutatás eredményéről

A legnagyobb lebontó-képességgel a lúgos kémhatású, magas ásványianyag-tartalmú vizek rendelkeznek. Akadt olyan, ami már 5 perc alatt károsította a bevonatot. A savas italok, például az almalé viszont szinte egyáltalán nem károsították a bevonatot.

A szakértők szerint a legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyógyszereket, különösen abban az esetben, ha nem tudjuk egészben lenyelni a kapszulát, és fel kell azt nyitni.

A kutatók hozzáteszik, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ásványvizekkel probléma lenne.

Sok beteg nincs tisztában azzal, mennyire számít, mivel veszi be a gyógyszerét. Pedig ez is befolyásolhatja, hogy megfelelően működik-e a terápia

– mondja Demeter Adrienn, a tanulmány első szerzője.

Összegzés

A legjobb, ha a gyomornedv-ellenálló gyógyszereket csapvízzel vesszük be!

Forrásunk volt.

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