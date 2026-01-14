Otthon

2026.01.14.

Ezek lesznek 2026 legpompásabb étkezőtrendjei

Nosalty profilképe Nosalty

A 2026-os étkezőtrendek nem az extremitásról szólnak majd, hanem az élettel teli, kényelmes, mégis elegáns terek kialakításáról.

Az étkező nem csupán az étkezések helyszíne: egyre inkább az otthon központi tere, ahol az együttlét és a közös emlékek összekapcsolódnak. 2026-ra a dizájntrendek egyaránt a hangulatot, a kényelmet és a praktikumot emelik ki, miközben a fenntartható és időtálló megoldások kerülnek előtérbe. Galériánkban bemutatjuk azokat az irányokat, amelyek az étkező berendezését és hangulatát meghatározhatják 2026-ban.

Kattints a képre, és nyílnak a 2026-ban trendi étkezők!

6 fotó

Forrásunk vot.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept