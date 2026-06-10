Már javában dübörög a cseresznyeszezon, de nem késő most ellátogatni egy szeddmagad-lelőhelyre. Mutatjuk hova érdemes menni, és mennyibe kerül egy kiló, frissen szedett gyümölcs!

Még semmivel nincs elkésve az, aki cseresznyét menne szedni, azonban résen kell lenni, mert nem mindegyik, jól megszokott hely nyit ki idén, hiszen a fagyok és az időjárás kiszámíthatatlansága megtépázta a termést. Most mutatunk 4 helyet, ahol te magad szedheted a cseresznyét.

Ne maradj le a cseresznyeszezonról! 4 helyet mutatunk, ahol magad szedheted az édes gyümölcsöt

Nemrég írtunk az idei cseresznyeárakról, amik nagyon eltérőek lehetnek minőségtől és nagyságtól függően is. A legolcsóbb kategória a hazai másodosztályú, kis szemű, aminek ára kilónként 1000 és 1400 forint között mozog, míg a prémium cseresznye ára elérheti a 4000 forintot is kilogrammonként.

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