Ezt teszi az olívaolaj fogyasztása a májjal és a szívvel

Az olívaolaj napi étrendbe való beillesztése segíthet az egészséges mindennapok fenntartásában. Számtalan egészségügyi előnye közül most a szív- és érrendszerre, valamint a májra gyakorolt hatását fejtjük ki.
Hogyan védi az olívaolaj a szívet?
Az olívaolaj bővelkedik egészséges zsírokban, amely csökkenti a rossz koleszterinszintet.
Így az artériák nem tudnak elzáródni, ezzel biztosítja a vér folyamatos és hatékony áramlását.
Tanulányok szerint az extraszűz olívaolaj napi szintű fogyasztása akár 30 százalékkal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, köztük a stroke és szívroham kockázatát is.
Emellett antioxidánsai segítenek a szív- és érrendszer sejtjeinek fiatalításában is. Védőréteggel biztosítja, hogy a vérnyomás normális tartományban maradjon, ezzel akadályozva a szívizom felesleges terhelését.
Receptajánló:
Hogyan hat az olívaolaj a máj működésére?
A máj, mint méregtelenítő szerv a méreganyagok eltávolításában és a bevitt zsírok feldolgozásában is sok szerepet játszik. Az olívaolaj segíti a munkáját, hiszen természetes vegyületei csökkentik a zsírlerakódásokat a májban.
Így a májnak nem kell folyamatos gyulladással foglalkoznia, és hatékony(abban) tudja végezni feladatát.
Az olívaolaj rendszeres fogyasztása a testsúly megtartásában is szerepet vállal, mert a máj hatékonyan tudja lebontani a nehezebb ételeket.
Mik az olívaolaj legfőbb előnyei?
Az olívaolaj vegyületei közvetlenül hatnak a sejtek regenerálódására, és az oxidatív stressz elleni védekező funkcióra. Így a belső szövetek egészségesek maradnak, és hosszabb, egészségesebb élethez vezethetnek.
Az olaj főbb táplálkozási előnyei:
- egyszeresen telítetlen zsírsavak
- kiválóan felszívódó E-vitamin
- gyulladáscsökkentő hatású polifenolok
- védő fenolos vegyületek
- a K-vitamin elengedhetetlen a szervezet számára