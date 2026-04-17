A legtöbben nem is tudjuk – Erre nagyon kell figyelni, ha paradicsomot nevelsz

Számtalan cikket írtunk már a paradicsom helyes neveléséről, és arról, mivel tudjuk elérni, hogy gyönyörű és egészséges termést szüretelhessünk. Most azonban egy olyan veszélytényezőre hívjuk fel a figyelmet, amire korábban nem.

A paradicsom méltán népszerű növény, amit könnyedén termeszthetünk kisebb mennyiségben otthoni körülmények között is. Még a kert sem feltétlen szükséges ahhoz, hogy napérlelte, jóízű termést szedhessünk le. Viszont, ha belevágsz a paradicsom nevelésébe, akkor nagyon figyelj egy bizonyos tényezőre!

A legtöbben nem is tudjuk – Erre figyelj nagyon, ha paradicsomot nevelsz

Mire van szüksége a paradicsomnak a fejlődéshez?

A paradicsom nem különösebben kényes növény, de bizonyos feltételeket meg kell teremtenünk számára, ahhoz, hogy valóban jól érezze magát a kertünkben vagy a balkonunkon.

Ilyen például az, hogy napsütéses helyre kell ültetni a palántát, hiszen így tud gyorsan fejlődni a növény, és érett, lédús termést hozni.

A tápanyagban gazdag talaj sincs ellenére, hiszen ez növeli a sav- és cukorkoncentrációját, illetve a szárazanyag-tartalmát, ami javítja az ízét és az eltarthatóságát, emiatt azonban a héja is keményebbé válik. Ha tehetjük, akkor ültessük egy déli fekvésű fal mellé, ami visszaveri a napot, és további meleget biztosít számára.

Nem veti meg a folyékony műtrágyát sem, ugyanis ha nem jut elég tápanyaghoz, akkor halványzöld leveleivel jelzi is ezt.

Mire nincs szüksége a paradicsomnak? Túl sok vízre!

Ez a túlöntözésre és az esővízre is vonatkozik. Nyáron a melegben úgy öntözzük, hogy a tövéhez kapja a vizet, ugyanis ha a paradicsomot víz éri, akkor az előszobája lehet a fitoftóra kialakulásának.

Mi az a fitoftóra? Egy betegség, amely a paradicsom - és burgonyaleveleken nagy, sárguló, majd szürkésbarnán elhaló foltokkal jelentkezik – írja a Kertlap

A paradicsomot óvjuk az esőtől

Ha esik az eső, akkor takarjuk le ponyvával, a ponyva maga azonban ne érjen a növényhez, és eső után minél előbb távolítsuk el. A ponyva elhelyezését megoldhatjuk karók beszúrásával. Egy üvegház hasonlóan jó megoldás, de ennek lehetősége nem mindenhol adott.

Miért nem jó a paradicsomnak, ha eső éri?

könnyebben terjednek a betegségek

megrepedhetnek a termések

rosszabb lesz az íze

gyökérproblémák jelentkezhetnek

kimosódik a tápanyag a földjéből

Forrásunk volt.