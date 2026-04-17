A legtöbben nem is tudjuk – Erre nagyon kell figyelni, ha paradicsomot nevelsz

A paradicsom méltán népszerű növény, amit könnyedén termeszthetünk kisebb mennyiségben otthoni körülmények között is. Még a kert sem feltétlen szükséges ahhoz, hogy napérlelte, jóízű termést szedhessünk le. Viszont, ha belevágsz a paradicsom nevelésébe, akkor nagyon figyelj egy bizonyos tényezőre!
Mire van szüksége a paradicsomnak a fejlődéshez?
A paradicsom nem különösebben kényes növény, de bizonyos feltételeket meg kell teremtenünk számára, ahhoz, hogy valóban jól érezze magát a kertünkben vagy a balkonunkon.
Ilyen például az, hogy napsütéses helyre kell ültetni a palántát, hiszen így tud gyorsan fejlődni a növény, és érett, lédús termést hozni.
A tápanyagban gazdag talaj sincs ellenére, hiszen ez növeli a sav- és cukorkoncentrációját, illetve a szárazanyag-tartalmát, ami javítja az ízét és az eltarthatóságát, emiatt azonban a héja is keményebbé válik. Ha tehetjük, akkor ültessük egy déli fekvésű fal mellé, ami visszaveri a napot, és további meleget biztosít számára.
Nem veti meg a folyékony műtrágyát sem, ugyanis ha nem jut elég tápanyaghoz, akkor halványzöld leveleivel jelzi is ezt.
Mire nincs szüksége a paradicsomnak? Túl sok vízre!
Ez a túlöntözésre és az esővízre is vonatkozik. Nyáron a melegben úgy öntözzük, hogy a tövéhez kapja a vizet, ugyanis ha a paradicsomot víz éri, akkor az előszobája lehet a fitoftóra kialakulásának.
Mi az a fitoftóra?
Az eső elleni védelmet is komolyan kell venni
Ha esik az eső, akkor takarjuk le ponyvával, a ponyva maga azonban ne érjen a növényhez, és eső után minél előbb távolítsuk el. A ponyva elhelyezését megoldhatjuk karók beszúrásával. Egy üvegház hasonlóan jó megoldás, de ennek lehetősége nem mindenhol adott.
Miért nem jó a paradicsomnak, ha eső éri?
- könnyebben terjednek a betegségek
- megrepedhetnek a termések
- rosszabb lesz az íze
- gyökérproblémák jelentkezhetnek
- kimosódik a tápanyag a földjéből