Ha izmosodni szeretnél, nem feltétlenül van szükséged fehérjeporokra vagy fehérjeszeletekre. Most elmondjuk, mely ételek teszik valóban fehérjedússá a napi menüdet, és hogyan lehet változatosan beilleszteni őket az étrendbe.

Aki egy kicsit komolyabban is elszánja magát a rendszeres testmozgásra, viszonylag rövid idő után találkozik azzal az információval, hogy az izmok "épüléséhez" fehérjére van szüksége a szervezetnek. Mivel jellemzően a legtöbb hétköznapi ember szeretne minél izmosabb lenni, nagyon gyakori, hogy úgy érzik, a megfelelő fehérjebevitel csak étrendkiegészítőkön: fehérjeporokon, fehérjeszeleteken keresztül biztosítható. Ráadásul sokan még csodát is várnak ezektől a termékektől, azt gondolják, hogy pusztán attól, hogy ezeket fogyasztják, különösebb energiabefektetés nélkül fogyni fognak, és ezzel együtt izmosabbak is lesznek.

Felejtsd el a fehérjeporokat! Ezektől az élelmiszerektől lesz igazán fehérjedús az étrended

Rossz hír: ez sajnos nincs így. Egyáltalán nincs.

Fehérje + izomépítés a gyakorlatban

Az persze igaz, hogy az izomszövet növelése nem fog bekövetkezni a megfelelő fehérjebevitel nélkül, de fordítva nem igaz, azaz pusztán a fehérjebevitel növelése nem fog az izomszövet növekedéséhez vezetni. Ehhez, többek között szükség van megfelelő energia- azaz kalóriabevitelre, megfelelő szénhidrát- és zsírbevitelre, és természetesen megfelelő terhelésre. Az az izom, amit nem használunk, amit nem terhelünk, az nem fog fejlődni - akkor se, ha literszám isszuk a fehérjeshake-et.

Ráadásul az sem mindegy, hogy hogyan terheljük az izmainkat, egy alacsony intenzitású, hosszan tartó mozgás (pl. egyenletes tempóban futás) nem fogja úgy igénybe venni és így fejleszteni az izmainkat, mint egy jól összeállított rezisztencia edzés. Ebbe nem megyek bele részletesebben, mert ez nem az én szakmám, e téren forduljatok bátran egy felkészült, az ismereteit folyamatosan a kornak megfelelően fejlesztő edzőhöz. Étrendi kérdésekben viszont ne az edzőhöz forduljatok, hanem a dietetikushoz - hiszen ez meg nem az ő szakmája.

Csicseriborsó, csirkemell, joghurt, tojás - mind tele fehérjével!

Hogyan vidd be a fehérjét?

A jó hír, hogy ha hobbisportoló vagy, akkor nincs szükséged extra fehérjepótló szerekre.

Egy megfelelően - ha komolyan gondolod ezt a kérdést, akkor dietetikus által - összeállított, a céljaid elérését támogató, szélsőségektől mentes kiegyensúlyozott étrend, és az életmódodhoz szükséges fehérjebevitel megoldható fehérjeporok és -szeletek nélkül is.

Miért nincs szükség fehérjeporra? Az izmok épüléséhez valóban szükség van fehérjére, de a puszta fehérjebevitel nem elegendő: a megfelelő kalória-, szénhidrát- és zsírbevitel, valamint a célzott terhelés is elengedhetetlen. A hosszan tartó, alacsony intenzitású mozgás nem helyettesíti a rezisztencia edzést, és az izom nem fejlődik fehérjebevitel nélkül, de a fehérjeporok sem csodaszerek.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, milyen fehérjében dús ételeket kellene fogyasztanod a fehérjeszelet helyett!

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Extra tippek

- Mindennap válogass az állati és növényi fehérjékből a kiegyensúlyozott étrendhez!

- Figyelj a zsírtartalomra és az energiaegyensúlyra, hogy a fehérjebevitel támogassa a céljaidat!

- Változatosan készítsd el a fehérjeforrásokat: sült, főtt, grillezett, salátába, levesbe!

Tudtad?

A teljes értékű fehérjék biztosítják az összes esszenciális aminosavat , ami elengedhetetlen az izomépítéshez.

, ami elengedhetetlen az izomépítéshez. A hüvelyesek és gabonafélék fenntartható növényi fehérjeforrások , ami ma már fontos szempont az étrendben.

, ami ma már fontos szempont az étrendben. A tofu és tejtermékek rendszeres fogyasztása segíthet a fehérjebevitel kiegyensúlyozásában vegetáriánus vagy vegán étrend esetén.

Összegzés

Ha hobbisportoló vagy, a fehérjepótló szerek nélkül is biztosítható a szükséges fehérjebevitel, egy dietetikus által összeállított, kiegyensúlyozott étrenddel és megfelelő edzéssel.

A hangsúly a változatos, minőségi fehérjeforrásokon van: hús, hal, tojás, tejtermékek, hüvelyesek, gabonafélék, diófélék és tofu, mindezek kombinációjával érheted el a céljaidat.