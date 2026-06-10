Súlyos bírság is járhat érte, ha így dobod a szemeted a szomszéd kukájába

Veled is előfordult már, hogy a saját szemeteskukád teljesen tele volt a szemétszállítás napján, de a szomszédéban még pont akadt hely egy zsáknak? Lehet, hogy fel se merült benned, hogy átgondold, szabad-e ilyet tenni, de jó, ha tudod, hogy Magyarországon szigorú szabályok vannak érvényben nemcsak a szemétszállításra vonatkozóan, hanem arra is, hogy hova dobod a szemeted.

Előfordult már veled is, hogy séta közben a kezedben maradt egy üres üdítősdoboz vagy egy zsebkendő, és hirtelen nem találtál közterületi kukát? Ilyenkor a legkézenfekvőbbnek tűnik, hogy az épp útba eső, ház elé kitett kukába dobjuk a szemetünket. Kérdés, hogy ezt legálisan megtehetjük-e.

Súlyos bírság is járhat érte, ha így dobod a szemeted a szomszéd utcán hagyott kukájába

Közterületi kuka és magánkuka: nem ugyanaz

A legfontosabb különbség, hogy a közterületi hulladékgyűjtők és a lakossági kukák eltérő célt szolgálnak.

A parkokban, utcákon elhelyezett köztéri szemetesek arra valók, hogy az ott keletkező kisebb mennyiségű hulladékot, például egy üdítőspalackot, papírzsebkendőt vagy csokipapírt elhelyezzük bennük.

Ezzel szemben a családi házak, társasházak vagy vállalkozások kukái a tulajdonosuk, illetve használójuk által termelt települési hulladék gyűjtésére szolgálnak.

A magyar hulladékgazdálkodási rendszer alapja, hogy minden ingatlanhasználó a saját hulladékát a közszolgáltatás keretében adja át. A jogszabályok a települési hulladék gyűjtését és elszállítását az ingatlanhasználókhoz kötik, akik nem mellesleg fizetnek is a szemetük elszállíttatásáért.

Akkor tilos más kukájába dobni a szemetet?

A gyakorlatban egyetlen apró szemétdarab miatt valószínűleg senki nem fog eljárást indítani. Ha azonban valaki rendszeresen vagy nagyobb mennyiségben helyez el hulladékot más kukájában, az már problémás lehet.

Ennek több oka van:

a kuka ürítési díját valaki más fizeti

a gyűjtőedény kapacitása korlátozott

a túlterhelt vagy túltömött kuka miatt a tulajdonosnak kellemetlensége keletkezhet, hiszen a szemétszállítók megtagadhatják a kuka kiürítését.

ráadásul bizonyos hulladéktípusok elhelyezése külön szabályokhoz kötött

Társasházakban különösen gyakori konfliktusforrás, amikor nem ott lakók használják a közös kukákat.

Társasházakban különösen gyakori konfliktusforrás, amikor nem ott lakók használják a közös kukákat

Járhat érte büntetés?

Ha valaki a hulladékkezelési szabályokat megszegi, jogellenesen helyez el hulladékot vagy nem a szabályoknak megfelelően gondoskodik róla, hulladékgazdálkodási bírság is kiszabható rá. A konkrét szankció mindig az adott eset körülményeitől függ.

Egyetlen csokipapír bedobása és több zsáknyi háztartási hulladék rendszeres áthordása nyilvánvalóan nem esik azonos megítélés alá.

Tízezres nagyságrendű bírság járhat, ha más, utcán hagyott kukájába helyezed el a saját szemeted, és tetten ér a közterület-felügyelő vagy rendőr.

Ha a tulajdonos feljelentést tesz, akkor a bírság jóval magasabb lehet, a hatályos jogszabályok szerint akár 150 000 forintig is terjedhet.

Mi a helyzet a szomszéd engedélyével?

Ha a szomszéd kifejezetten megengedi, hogy időnként használjuk a kukáját, abból ritkán lesz probléma. Más kérdés, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alapvetően ingatlanhasználókhoz kapcsolódik, ezért a rendszeres „közös kukahasználat” egyes településeken vagy szolgáltatóknál vitás helyzeteket eredményezhet. A gyakorlatban a hivatalos megoldás mindig az, ha az adott ingatlan rendelkezik a szükséges hulladékgyűjtési szolgáltatással.

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