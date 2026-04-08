Ezért nem jó, ha túl magasra nő a paradicsom- és paprikapalánta – Így akadályozhatod meg

Ha a paradicsom- és paprikapalánta megnyúlik, azt minden esetben a túl gyors növekedés okozza, aminek hátterében a fény felé való törekvése áll. Na, de miért nem jó ez a növénynek, és mit tehetünk ellene?
Miért nem jó, ha megnyúlik a palánta?
- a gyenge szár miatt könnyen eldőlhet vagy kitörhet
- rosszabbul viseli az átültetést
- kiszolgáltatottabb az éghajlat viszontagságainak
- később kevesebb termést hozhat
A megnyúlás sokszor már a szikleveles korban megkezdődik, mert a magvetés idején optimális hőmérséklet már nem optimális ilyenkor számukra.
A megnyúlást a hőmérséklet csökkentésével tudjuk megakadályozni, ami a paradicsom esetében 15 fok is lehet, míg a paprikánál 18-20 fok.
Ha a növény melegben van, és ez fényhiánnyal párosul, ráadásul még nagy mennyiségű vize is van, akkor garantált a megnyúlása. Napsütéses időben maradhatnak melegben, de borús időben, illetve éjszaka mindenképp érdemes olyan helyre tenni őket, ahol alacsonyabb a hőmérséklet. amint a növények leveleket hoznak, már lehet növelni a hőmérsékletet.
