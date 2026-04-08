A palántanevelés egy körültekintő folyamat, hiszen a kiültetést csak akkor kezdhetjük meg, ha palántáink kellőképpen megerősödtek, és a fagyveszély is elmúlt. Előfordulhat, hogy a palánták túl gyorsan nőnek, ez azonban egyáltalán nem jó a növénynek. Lássuk, miért van ez, és mit tehetünk ellene!

Ha a paradicsom- és paprikapalánta megnyúlik, azt minden esetben a túl gyors növekedés okozza, aminek hátterében a fény felé való törekvése áll. Na, de miért nem jó ez a növénynek, és mit tehetünk ellene?

Ezért nem jó, ha túl magasra nő a paradicsom- és paprikapalánta – Így akadályozhatod meg

Miért nem jó, ha megnyúlik a palánta? A megnyúlt palánta okozója mindig a túl gyors növekedés. Ilyenkor a növények hosszú, de vékony és erőtlen szárral rendelkeznek, ami kicsit sem jó a növénynek.

Miért?

a gyenge szár miatt könnyen eldőlhet vagy kitörhet

rosszabbul viseli az átültetést

kiszolgáltatottabb az éghajlat viszontagságainak

később kevesebb termést hozhat

A megnyúlás sokszor már a szikleveles korban megkezdődik, mert a magvetés idején optimális hőmérséklet már nem optimális ilyenkor számukra.

A megnyúlást a hőmérséklet csökkentésével tudjuk megakadályozni, ami a paradicsom esetében 15 fok is lehet, míg a paprikánál 18-20 fok.

Ha a növény melegben van, és ez fényhiánnyal párosul, ráadásul még nagy mennyiségű vize is van, akkor garantált a megnyúlása. Napsütéses időben maradhatnak melegben, de borús időben, illetve éjszaka mindenképp érdemes olyan helyre tenni őket, ahol alacsonyabb a hőmérséklet. amint a növények leveleket hoznak, már lehet növelni a hőmérsékletet.

