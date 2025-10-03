r
Melengető lecsókrémleves

Fekete Melinda
Melengető lecsókrémleves
Hozzávalók

A leveshez

349
Kalória
12.9g
Fehérje
32.2g
Szénhidrát
19.1g
Zsír
170.5g
Víz
12.3g
Koleszterin
4.2g
Élelmi rost
7.8g
Cukor
  • 73% Víz

Összesen 130 kcal

Elkészítés

A leveshez

  1. A zöldségeket megmossuk és felaprítjuk, a kolbászt felkarikázzuk. A zsíron elkezdjük pirítani a kolbászt, ha elkészült hozzáadjuk a hagymát is és megdinszteljük.
  2. A hagymás alapba szórjuk a fűszereket, majd mehet a lábasba a paradicsom és paprika is, jól elkeverjük majd mindent puhára főzünk.
  3. Miután megpuhultak a zöldségek botmixerrel pürésítjük. A pürénket annyi vízzel engedjük fel, hogy krémleves állagot kapjunk, majd öntsük hozzá a tejszínt is, ilyenkor még kóstoljuk meg hátha igényel még ízesítést. Várjuk meg még újra felforr, utána le is kapcsolhatjuk alatta a tűzhelyet.
  4. A kenyérszeleteket vágjuk kockára és száraz serpenyőben pirítsuk meg. Tálaljuk a leves mellé vagy szórjuk a tetejére.

Recept infó

  Előkészítés ideje: 5 p
  Főzés ideje: 20 p
Mikor már beköszöntenek a hidegebb napok, de a piacon még találunk szép lecsópaprikát érdemes belőle elkészíteni ezt a selymes krémlevest, amely a testünket és lelkünket is melengetni fogja.

