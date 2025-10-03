Melengető lecsókrémleves
Hozzávalók
A leveshez
-
400 g paprika
-
150 g paradicsom
-
100 g vöröshagyma
-
100 g kolbász
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 kávéskanál őrölt fűszerkömény
-
2 tk füstölt pirospaprika
-
1 dl főzőtejszín
-
1 ek sertészsír
-
4 szelet kenyér
- 6% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 8% Zsír
A leveshez
-
100g paprika16 kcal
-
38g paradicsom7 kcal
-
25g vöröshagyma9 kcal
-
25g kolbász113 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
25g főzőtejszín33 kcal
-
4g sertészsír34 kcal
-
50g kenyér137 kcal
- 6% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 8% Zsír
A leveshez
-
400g paprika66 kcal
-
150g paradicsom27 kcal
-
100g vöröshagyma36 kcal
-
100g kolbász452 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g főzőtejszín131 kcal
-
15g sertészsír135 kcal
-
200g kenyér548 kcal
- 6% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 8% Zsír
A leveshez
-
37.6g paprika6 kcal
-
14.1g paradicsom3 kcal
-
9.4g vöröshagyma3 kcal
-
9.4g kolbász42 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
9.4g főzőtejszín12 kcal
-
1.4g sertészsír13 kcal
-
18.8g kenyér51 kcal
- 6% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 12.9 g
Zsír
-
Összesen 19.1 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 12 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 965.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 15 mg
-
Kálcium 106 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 38 mg
-
Foszfor 120 mg
-
Nátrium 682 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 32.2 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 170.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 55 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 73 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 61 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 24 micro
-
α-karotin 55 micro
-
β-karotin 345 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 965 micro
-
Lut-zea 349 micro
Elkészítés
A leveshez
- A zöldségeket megmossuk és felaprítjuk, a kolbászt felkarikázzuk. A zsíron elkezdjük pirítani a kolbászt, ha elkészült hozzáadjuk a hagymát is és megdinszteljük.
- A hagymás alapba szórjuk a fűszereket, majd mehet a lábasba a paradicsom és paprika is, jól elkeverjük majd mindent puhára főzünk.
- Miután megpuhultak a zöldségek botmixerrel pürésítjük. A pürénket annyi vízzel engedjük fel, hogy krémleves állagot kapjunk, majd öntsük hozzá a tejszínt is, ilyenkor még kóstoljuk meg hátha igényel még ízesítést. Várjuk meg még újra felforr, utána le is kapcsolhatjuk alatta a tűzhelyet.
- A kenyérszeleteket vágjuk kockára és száraz serpenyőben pirítsuk meg. Tálaljuk a leves mellé vagy szórjuk a tetejére.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 20 p
Mikor már beköszöntenek a hidegebb napok, de a piacon még találunk szép lecsópaprikát érdemes belőle elkészíteni ezt a selymes krémlevest, amely a testünket és lelkünket is melengetni fogja.