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2026.08.13.

5 ízletes padlizsánkrém, amivel még szebbé teheted a nyár utolsó időszakát

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Kevés zöldségből készül annyiféle, egymástól látványosan különböző krém, saláta és mártogatós, mint a padlizsánból. Mi most a legeket gyűjtöttük össze a Nosalty recepttárából, amik között az egészen egyszerű verziótól kezdve a fűszeresebb, összetettettebb kencéket is megismerheted.

Laktató, krémes és fűszeres kence, aminek ott a helye a szendvicsedben, a tortilládban, de grillezett zöldségek és húsok mellé is erősen ajánlott, arról nem is beszélve, hogy egyszerűen elkészítheted akár otthon is. Mutatunk 5 szuper padlizsánkrémet, amit mindenképp készíts még el a nyár vége előtt!

Mutabal, a Közel-Keleti sült padlizsánkrém
5 ízletes padlizsánkrém, amivel még szebbé teheted a nyár utolsó időszakát

A magyar konyhában az „erdélyi padlizsánkrém” alatt leginkább a sült padlizsánból, (olíva)olajból, hagymából, sóból és borsból készülő változatot értjük. A klasszikus elkészítésnél a padlizsánt parázson vagy sütőben puhára sütik, majd lecsepegtetik, összetörik, és fokozatosan dolgozzák hozzá az olajat.

A finomra vágott vagy reszelt hagyma adja meg azt a jellegzetes, kissé csípős karaktert, amitől a krém igazán otthont idéző lesz.

De ha kilépünk a Kárpát-medencéből, hamar kiderül: amit mi padlizsánkrémnek nevezünk, annak rengeteg rokona létezik.

Van, ahol füstösre sütik és tahinivel keverik, máshol hagymával és napraforgóolajjal dolgozzák össze, máshol paradicsom, paprika, gránátalma vagy éppen joghurt kerül mellé. Közös bennük, hogy a padlizsán krémes, selymes húsa szinte tökéletes alap az intenzív fűszerekhez.

Készíts te is padlizsánkrémet, már mutatjuk is a legeket!

  1. Marokkói padlizsánkrém

    Zaalouk, a marokkói padlizsánkrém

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    103
    Kalória
    2.2g
    Fehérje
    13g
    Szénhidrát
    5.8g
    Zsír
    Még több padlizsánkrém

    Ennek a különleges padlizsánkrémnek a fűszerezés az alfája ómegája: kömény, chili, füstölt pirospaprika, fahéj és koriander is kerül a szétnyomkodott, olívaolajjal bőségesen meglocsolt padlizsánra.
  2. Padlizsánkrém

    Padlizsánkrém egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    115
    Kalória
    2g
    Fehérje
    12.1g
    Szénhidrát
    7.7g
    Zsír
    Még több padlizsánkrém

    Ha egyszerű padlizsánkrémet keresel, akkor a lehető legjobb recept itt vár rád. Semmi felesleges hűhó, csak a krémes, füstös padlizsános íz. Hidegen és melegen egyaránt tálalható!
  4. Padlizsánkrém

    Legegyszerűbb padlizsánkrém

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    201
    Kalória
    3.1g
    Fehérje
    18g
    Szénhidrát
    14.7g
    Zsír
    Még több padlizsánkrém

    Volt már egyszerű, de ha úgy érzed, a legegyszerűbb való neked, akkor már mutatjuk is. Csalódás nem érhet!

Rokonság a román változattal

A román salată de vinete talán az egyik legközelebbi rokona annak, amit Magyarországon erdélyi padlizsánkrémként ismerünk. A padlizsánt megsütik, finomra vágják vagy összetörik, majd hagymával, sóval és olajjal keverik össze. A román változatnál hagyományosan napraforgóolajat használnak, és egyes receptek majonézt is alkalmaznak.

Itt különösen jól látszik, mennyire sokat számít ugyanannál az alapanyagnál az elkészítési technika.

Tipp:

Ha a padlizsánt nyílt lángon sütjük, füstösebb lesz, ha sütőben készítjük, lágyabb, kevésbé markáns ízt kapunk. Ha az olajat lassan dolgozzuk bele, szinte habos, könnyű krémet készíthetünk belőle.

Szinte minden nemzetnek van saját padlizsánkrémje

  • A Közel-Keleten a baba ghanoush és a mutabbal a legismertebb padlizsános krémek közé tartozik. A padlizsánt gyakran nyílt lángon sütik, ezért erősen füstös lesz, majd tahinivel, citromlével, fokhagymával és olívaolajjal ízesítik. Ettől krémes, diós és friss ízvilágot kap.
  • Görögországban a melitzanosalata készül sült padlizsánból, olívaolajjal, citrommal, fokhagymával és hagymával. A citrom miatt frissebb, könnyedebb és savasabb karakterű.

Receptajánló:

  • Marokkóban a zaalouk fűszeresebb irányt képvisel: a padlizsánt paradicsommal, fokhagymával, köménnyel és paprikával főzik össze. Így egy intenzív, paradicsomos, fűszeres krémes saláta születik.
  • A Balkánon gyakori a sült padlizsán és a sült paprika párosítása. Az ajvárhoz hasonló krémek füstösek, enyhén édesek és nagyon karakteresek, a paprikának köszönhetően pedig színesebbek és intenzívebbek.

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