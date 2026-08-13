5 ízletes padlizsánkrém, amivel még szebbé teheted a nyár utolsó időszakát

Laktató, krémes és fűszeres kence, aminek ott a helye a szendvicsedben, a tortilládban, de grillezett zöldségek és húsok mellé is erősen ajánlott, arról nem is beszélve, hogy egyszerűen elkészítheted akár otthon is. Mutatunk 5 szuper padlizsánkrémet, amit mindenképp készíts még el a nyár vége előtt!
A magyar konyhában az „erdélyi padlizsánkrém” alatt leginkább a sült padlizsánból, (olíva)olajból, hagymából, sóból és borsból készülő változatot értjük. A klasszikus elkészítésnél a padlizsánt parázson vagy sütőben puhára sütik, majd lecsepegtetik, összetörik, és fokozatosan dolgozzák hozzá az olajat.
A finomra vágott vagy reszelt hagyma adja meg azt a jellegzetes, kissé csípős karaktert, amitől a krém igazán otthont idéző lesz.
De ha kilépünk a Kárpát-medencéből, hamar kiderül: amit mi padlizsánkrémnek nevezünk, annak rengeteg rokona létezik.
Van, ahol füstösre sütik és tahinivel keverik, máshol hagymával és napraforgóolajjal dolgozzák össze, máshol paradicsom, paprika, gránátalma vagy éppen joghurt kerül mellé. Közös bennük, hogy a padlizsán krémes, selymes húsa szinte tökéletes alap az intenzív fűszerekhez.
Készíts te is padlizsánkrémet, már mutatjuk is a legeket!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű103Kalória2.2gFehérje13gSzénhidrát5.8gZsír
Ennek a különleges padlizsánkrémnek a fűszerezés az alfája ómegája: kömény, chili, füstölt pirospaprika, fahéj és koriander is kerül a szétnyomkodott, olívaolajjal bőségesen meglocsolt padlizsánra.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű115Kalória2gFehérje12.1gSzénhidrát7.7gZsír
Ha egyszerű padlizsánkrémet keresel, akkor a lehető legjobb recept itt vár rád. Semmi felesleges hűhó, csak a krémes, füstös padlizsános íz. Hidegen és melegen egyaránt tálalható!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű202Kalória5.7gFehérje21.1gSzénhidrát12.5gZsír
Nem kell messzire menni, hogy a Közép-Kelet kencéjét falatozhasd: ez a házi verzió tökéletesen hozza a keleties ízeket, ami majonéz helyett szezámmagpasztával emeli új szintre az élvezeteket.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű201Kalória3.1gFehérje18gSzénhidrát14.7gZsír
Volt már egyszerű, de ha úgy érzed, a legegyszerűbb való neked, akkor már mutatjuk is. Csalódás nem érhet!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű135Kalória2.2gFehérje12.7gSzénhidrát9.3gZsír
Ha ezidáig nem tudtad, mi hiányzik a padlizsánkrémedből, akkor eláruljuk! Valószínűleg a füstölt pirospaprika lesz az, ami megadja a pikantériáját a kencédnek, így hát ne sajnáld belőle.
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Rokonság a román változattal
A román salată de vinete talán az egyik legközelebbi rokona annak, amit Magyarországon erdélyi padlizsánkrémként ismerünk. A padlizsánt megsütik, finomra vágják vagy összetörik, majd hagymával, sóval és olajjal keverik össze. A román változatnál hagyományosan napraforgóolajat használnak, és egyes receptek majonézt is alkalmaznak.
Itt különösen jól látszik, mennyire sokat számít ugyanannál az alapanyagnál az elkészítési technika.
Tipp:
Szinte minden nemzetnek van saját padlizsánkrémje
- A Közel-Keleten a baba ghanoush és a mutabbal a legismertebb padlizsános krémek közé tartozik. A padlizsánt gyakran nyílt lángon sütik, ezért erősen füstös lesz, majd tahinivel, citromlével, fokhagymával és olívaolajjal ízesítik. Ettől krémes, diós és friss ízvilágot kap.
- Görögországban a melitzanosalata készül sült padlizsánból, olívaolajjal, citrommal, fokhagymával és hagymával. A citrom miatt frissebb, könnyedebb és savasabb karakterű.
Receptajánló:
- Marokkóban a zaalouk fűszeresebb irányt képvisel: a padlizsánt paradicsommal, fokhagymával, köménnyel és paprikával főzik össze. Így egy intenzív, paradicsomos, fűszeres krémes saláta születik.
- A Balkánon gyakori a sült padlizsán és a sült paprika párosítása. Az ajvárhoz hasonló krémek füstösek, enyhén édesek és nagyon karakteresek, a paprikának köszönhetően pedig színesebbek és intenzívebbek.