Folyékony vitamint szedsz? Nem biztos, hogy jobb a tablettánál, de 3 esetben jobban jársz vele

Tényleg jobban felszívódnak a folyékony vitaminok, mint a tabletták? Megmutatjuk, kinek lehet praktikus választás, és mire figyelj vásárláskor.

Egyre többféle folyékony vitaminnal találkozhatsz a boltok polcain, a cseppektől kezdve a különböző ízesített készítményekig. Könnyebb lenyelni őket, gyorsabban szívódnak fel, és hatékonyabbak is? Mutatjuk, mit tudunk erről valójában!

Bizonyos emésztőrendszeri problémák esetén jobb a tablettánál a folyékony vitamin

Amikor étrend-kiegészítőt keresel, ma már nemcsak tabletták, kapszulák és gumivitaminok közül választhatsz. A folyékony készítmények is egyre népszerűbbek, és elsőre logikusnak tűnhet az az érv, hogy ami már folyékony, az gyorsabban hasznosul. A helyzet azonban ennél valamivel árnyaltabb. A legtöbb egészséges felnőtt számára nincs bizonyíték arra, hogy a folyékony vitaminok általában jobban felszívódnának, mint a tabletták vagy kapszulák, bizonyos esetekben viszont kifejezetten praktikusak lehetnek.

Mik azok a folyékony vitaminok? A folyékony vitaminok olyan étrend-kiegészítők, amelyekben a vitaminokat és ásványi anyagokat folyadékban találod meg. Léteznek egyetlen tápanyagot, például D-vitamint tartalmazó cseppek, de komplex multivitamin-készítmények is.

A legnagyobb előnyük sokak számára egyszerűen az, hogy nem kell lenyelni őket, ez különösen jól jöhet azoknak, akiknek nehézséget okoz a tabletták vagy kapszulák lenyelése.

Tényleg jobban felszívódnak a folyékony vitaminok?

Ez az egyik leggyakoribb érv a folyékony étrend-kiegészítők mellett, de nem lehet általánosan kijelenteni, hogy a folyékony forma minden esetben jobb.

Egészséges emésztőrendszer mellett a szervezet általában képes megfelelően feldolgozni a tablettákban és kapszulákban található tápanyagokat is. Egy D-vitamint vizsgáló kutatásban például a tabletta és az olajos cseppek egyaránt hatékonyan növelték a résztvevők D-vitamin-szintjét.

Az sem mindegy azonban, milyen vitaminról, milyen dózisról és milyen összetételű készítményről van szó. Egyes tápanyagoknál a folyékony forma valóban befolyásolhatja a felszívódást.

A készítmény technológiája is számíthat Egyes étrend-kiegészítők például úgynevezett liposzómás technológiát használnak, amelynél a hatóanyagot apró, védő burokba zárják, ez azonban már nem egyszerűen a folyékony és a tablettás forma közötti különbség.

Röviden: jelenleg nincs elég bizonyíték arra, hogy a folyékony vitaminokat általánosságban a tabletták fölé helyezzük felszívódás szempontjából.

Kinek lehet jó választás a folyékony vitamin?

Nem feltétlenül kell lecserélned a tablettádat csak azért, mert megjelent egy folyékony változat. Bizonyos helyzetekben azonban praktikusabb lehet. Például ha:

Ha nehezen nyelsz tablettát

Gyerekeknél és idősebbeknél is előfordulhat, hogy a tabletta vagy kapszula lenyelése nehézséget okoz. Ugyanez igaz lehet olyan felnőttekre is, akiknek valamilyen okból problémás a nyelés.

Tablettás vitamin

Ilyenkor a folyékony forma kényelmesebb alternatívát jelenthet, feltéve, hogy az adott készítmény összetétele és adagolása is megfelelő.

Válogatós gyerekeknél

A gyerekek egy része egyszerűen nem hajlandó lenyelni vagy elrágni bizonyos étrend-kiegészítőket. Egy megfelelően kiválasztott folyékony készítmény ilyen esetben könnyebben beilleszthető lehet a napi rutinba.

Gyerekeknek azonban ne adj automatikusan felnőtteknek készült készítményt: a szükséges tápanyagok mennyisége életkoronként eltérhet, ezért érdemes gyermekorvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.

Bizonyos emésztőrendszeri problémák esetén

Egyes emésztőrendszeri betegségek vagy műtétek után megváltozhat a tápanyagok felszívódása. Ilyen helyzetben nem az a legfontosabb kérdés, hogy folyékony vagy tablettás-e a vitamin, hanem az, hogy milyen tápanyagra van szükséged, milyen mennyiségben és milyen formában tudod megfelelően hasznosítani.

Ha ilyen problémád van, az étrend-kiegészítő kiválasztását érdemes orvossal vagy dietetikussal megbeszélni.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, mikre ügyelj, ha folyékony vitaminokat szedsz!

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Milyen ízűek a folyékony vitaminok?

A folyékony étrend-kiegészítőket gyakran ízesítik, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyik kellemes ízű.

Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok, különösen a vasat tartalmazó készítmények, jellegzetes, fémes vagy kesernyés ízt hagyhatnak maguk után.

Nem a vitamin formája a legfontosabb

A folyékony vitaminoknak megvan a maguk helye, de nem jelentenek automatikus előrelépést a tablettákhoz vagy kapszulákhoz képest. Ha egészséges vagy, és gond nélkül be tudod venni a számodra megfelelő tablettát, nincs feltétlenül szükséged arra, hogy csak a folyékony forma ígérete miatt válts.

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