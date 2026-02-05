Boldog Nutella-világnapot! Kanállal, palacsintával, süteményben, érkeznek a legmogyorókrémesebb receptek

Kevés olyan alapanyag létezik, amely akkora érzelmi hullámot indít el, mint egy üveg Nutella. Sokaknak a gyerekkort, a vasárnapi reggeleket, a palacsintát, titkos éjféli nassolást vagy épp az első muffinsütési próbálkozásokat idézi meg.
Nemcsak egy mogyorókrém, hanem egy biztos pont, amiről tudjuk, hogy finom lesz, tudjuk, hogy működik, és azt is, hogy nehéz megállni egy kanálnál.
A Nutella világnapja tökéletes alkalom arra, hogy megünnepeljük ezt a kakaós, csokis, mogyorós klasszikust. A Nosalty konyhájában számtalan recept bizonyítja, hogy a Nutella nem csak kenyérre kenve működik: krémes sütikben, gyors desszertekben, pohárkrémekben, tortákban és villámgyors édességekben is megállja a helyét.
Mi is a Nutella?
Válogatásunkban most olyan nutellás recepteket hoztunk, amelyek egyszerre nosztalgikusak és izgalmasak, egyszerű őket elkészíteni, az eredmény pedig ellenállhatatlan, minden esetben! Akár egy gyors édességre vágysz, akár összetettebb, esetleg ünnepi desszertet készítenél, most minden indokod megvan arra, hogy bátran belenyúlj az üvegbe:
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű574Kalória14gFehérje54.6gSzénhidrát33.3gZsírEbben az édességben egy híres csoki és a Nutella lép frigyre, és milyen jól teszik, lennénk ezen a menyegzőn vendégek magunk is!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű717Kalória11.5gFehérje83.8gSzénhidrát37.8gZsírEbben a kekszben, nem fogunk hazudni, egy heti cukoradag benne van, de néha kell a lázadás, és mikor máskor, mint egy ilyen nemes világnapon?
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű389Kalória6.5gFehérje48.5gSzénhidrát18.3gZsírA muffinokat többet között azért imádjuk annyira, mert egy tészta begyúrásával napokra elegendő desszertkosarat készíthetünk.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű578Kalória16.8gFehérje56.5gSzénhidrát31.3gZsírA lustáknak, és azoknak, akiknek a kamrájában nem bújt meg, csak pár alapanyag. Azon nyomban érdemes lementeni ezt a brownie-receptet!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű595Kalória6gFehérje74.2gSzénhidrát30.8gZsírIsmeritek ezt a hibridet? Nagy őrület volt tavaly, az olaszok kedvenc reggelijét gofrivá emeljük, és a Nutella mellett sok-sok gyümölcsöt teszünk rá.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű239Kalória7.4gFehérje34gSzénhidrát8gZsírMár gyerekkorunkban is tudtuk, milyen jól kiegészíti egymást a mogyorókrém és a banán, így ennek a pufinak a sikere sem fog meglepetésszerűen hatni.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű500Kalória5.7gFehérje44.9gSzénhidrát35.6gZsírKlasszik retró édesség, felturbózva a nap ünnepeltjével! A kekszszalámi egyébként nagyon sokáig bírja, így egész hétre kitarthat a nasiadagunk.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű410Kalória5.6gFehérje47.3gSzénhidrát23gZsírMég egy brownie, csak hogy érezzétek a törődést, és egyben a nyomást is, miért nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy a nutellás édességeken belül is dobogós helyen áll a brownie!
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű1018Kalória14.6gFehérje52.5gSzénhidrát82.4gZsírTiramisu is, Nutella is... sok lesz a jóból, mi? Pohárkrémben testesül meg az elképzelés, és a másodperc tört része alatt fogy el a tartalom.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes409Kalória5.3gFehérje37.6gSzénhidrát27.5gZsírTudjátok, hogy az olaszok nem viccelnek, szóval, ami nekünk a lagzis ragasztott barackmag volt kicsit bánatosabb krémmel, az náluk nutellacsókban forr össze.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1051Kalória21gFehérje143.3gSzénhidrát42.3gZsírNagyon jól tudja a farsangszezon, hogy mikor kell érkeznie, mintha még ez a népi hagyomány is a Nutella köré építette volna fel magát, hogy véletlenül se készüljön egy darab töltött fánk se nélküle!