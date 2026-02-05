Gasztro

Boldog Nutella-világnapot! Kanállal, palacsintával, süteményben, érkeznek a legmogyorókrémesebb receptek

A Nutella világnapján, február 5-én összegyűjtöttük, miért szeretjük ennyire ezt a mogyorós csodát, és amíg elmélkedtünk, hoztunk hozzá kihagyhatatlan recepteket is.

Kevés olyan alapanyag létezik, amely akkora érzelmi hullámot indít el, mint egy üveg Nutella. Sokaknak a gyerekkort, a vasárnapi reggeleket, a palacsintát, titkos éjféli nassolást vagy épp az első muffinsütési próbálkozásokat idézi meg.

Nemcsak egy mogyorókrém, hanem egy biztos pont, amiről tudjuk, hogy finom lesz, tudjuk, hogy működik, és azt is, hogy nehéz megállni egy kanálnál.

nutellás fánk
Nutella, a mogyorókrém, amit sosem tudunk megunni

A Nutella világnapja tökéletes alkalom arra, hogy megünnepeljük ezt a kakaós, csokis, mogyorós klasszikust. A Nosalty konyhájában számtalan recept bizonyítja, hogy a Nutella nem csak kenyérre kenve működik: krémes sütikben, gyors desszertekben, pohárkrémekben, tortákban és villámgyors édességekben is megállja a helyét.

Mi is a Nutella?

Ha létezik még olyan, aki nem ismeri, az, jobb, ha megjegyzi, hogy a Nutella egy csokis-mogyorós krém, amelyet az olasz Ferrero cég alkotott meg az 1960-as években. Az alapját a mogyoró és a kakaó adja, krémes állagával pedig világszerte ikonikus édesség és desszertalapanyag vált belőle.

Válogatásunkban most olyan nutellás recepteket hoztunk, amelyek egyszerre nosztalgikusak és izgalmasak, egyszerű őket elkészíteni, az eredmény pedig ellenállhatatlan, minden esetben! Akár egy gyors édességre vágysz, akár összetettebb, esetleg ünnepi desszertet készítenél, most minden indokod megvan arra, hogy bátran belenyúlj az üvegbe:

  1. Kinder bueno szelet mennyeien

    Kinder bueno szelet mennyeien

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    574
    Kalória
    14g
    Fehérje
    54.6g
    Szénhidrát
    33.3g
    Zsír
    Még több kinder süti
    Ebben az édességben egy híres csoki és a Nutella lép frigyre, és milyen jól teszik, lennénk ezen a menyegzőn vendégek magunk is!
  2. Nutella-keksz

    Nutella-keksz

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    717
    Kalória
    11.5g
    Fehérje
    83.8g
    Szénhidrát
    37.8g
    Zsír
    Még több csokis keksz
    Ebben a kekszben, nem fogunk hazudni, egy heti cukoradag benne van, de néha kell a lázadás, és mikor máskor, mint egy ilyen nemes világnapon?
  3. Extrán nutellás muffin

    Extrán nutellás muffin

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    389
    Kalória
    6.5g
    Fehérje
    48.5g
    Szénhidrát
    18.3g
    Zsír
    Még több nutellás muffin
    A muffinokat többet között azért imádjuk annyira, mert egy tészta begyúrásával napokra elegendő desszertkosarat készíthetünk.
  4. Nutellás brownie

    Három hozzávalós brownie

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    578
    Kalória
    16.8g
    Fehérje
    56.5g
    Szénhidrát
    31.3g
    Zsír
    Még több brownie
    A lustáknak, és azoknak, akiknek a kamrájában nem bújt meg, csak pár alapanyag. Azon nyomban érdemes lementeni ezt a brownie-receptet!
  7. Nutellás-banános puffancs

    Nutellás-banános puffancs

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    239
    Kalória
    7.4g
    Fehérje
    34g
    Szénhidrát
    8g
    Zsír
    Még több töltött süti
    Már gyerekkorunkban is tudtuk, milyen jól kiegészíti egymást a mogyorókrém és a banán, így ennek a pufinak a sikere sem fog meglepetésszerűen hatni.
  8. Nutellás-mogyorós kekszszalámi

    Nutellás-mogyorós kekszszalámi

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    500
    Kalória
    5.7g
    Fehérje
    44.9g
    Szénhidrát
    35.6g
    Zsír
    Még több kekszsüti
    Klasszik retró édesség, felturbózva a nap ünnepeltjével! A kekszszalámi egyébként nagyon sokáig bírja, így egész hétre kitarthat a nasiadagunk.
  9. Gyors nutellás brownie

    Gyors nutellás brownie

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    410
    Kalória
    5.6g
    Fehérje
    47.3g
    Szénhidrát
    23g
    Zsír
    Még több brownie
    Még egy brownie, csak hogy érezzétek a törődést, és egyben a nyomást is, miért nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy a nutellás édességeken belül is dobogós helyen áll a brownie!
  10. Nutellamisu pohárban

    Nutellamisu pohárban

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    könnyű
    1018
    Kalória
    14.6g
    Fehérje
    52.5g
    Szénhidrát
    82.4g
    Zsír
    Még több pohárkrém
    Tiramisu is, Nutella is... sok lesz a jóból, mi? Pohárkrémben testesül meg az elképzelés, és a másodperc tört része alatt fogy el a tartalom.
  13. Nutellás fánkok

    Nutellás fánkok

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1051
    Kalória
    21g
    Fehérje
    143.3g
    Szénhidrát
    42.3g
    Zsír
    Még több töltött fánk
    Nagyon jól tudja a farsangszezon, hogy mikor kell érkeznie, mintha még ez a népi hagyomány is a Nutella köré építette volna fel magát, hogy véletlenül se készüljön egy darab töltött fánk se nélküle!

