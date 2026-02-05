Boldog Nutella-világnapot! Kanállal, palacsintával, süteményben, érkeznek a legmogyorókrémesebb receptek

A Nutella világnapján, február 5-én összegyűjtöttük, miért szeretjük ennyire ezt a mogyorós csodát, és amíg elmélkedtünk, hoztunk hozzá kihagyhatatlan recepteket is.

Kevés olyan alapanyag létezik, amely akkora érzelmi hullámot indít el, mint egy üveg Nutella. Sokaknak a gyerekkort, a vasárnapi reggeleket, a palacsintát, titkos éjféli nassolást vagy épp az első muffinsütési próbálkozásokat idézi meg.

Nemcsak egy mogyorókrém, hanem egy biztos pont, amiről tudjuk, hogy finom lesz, tudjuk, hogy működik, és azt is, hogy nehéz megállni egy kanálnál.

Nutella, a mogyorókrém, amit sosem tudunk megunni

A Nutella világnapja tökéletes alkalom arra, hogy megünnepeljük ezt a kakaós, csokis, mogyorós klasszikust. A Nosalty konyhájában számtalan recept bizonyítja, hogy a Nutella nem csak kenyérre kenve működik: krémes sütikben, gyors desszertekben, pohárkrémekben, tortákban és villámgyors édességekben is megállja a helyét.

Mi is a Nutella? Ha létezik még olyan, aki nem ismeri, az, jobb, ha megjegyzi, hogy a Nutella egy csokis-mogyorós krém, amelyet az olasz Ferrero cég alkotott meg az 1960-as években. Az alapját a mogyoró és a kakaó adja, krémes állagával pedig világszerte ikonikus édesség és desszertalapanyag vált belőle.

Válogatásunkban most olyan nutellás recepteket hoztunk, amelyek egyszerre nosztalgikusak és izgalmasak, egyszerű őket elkészíteni, az eredmény pedig ellenállhatatlan, minden esetben! Akár egy gyors édességre vágysz, akár összetettebb, esetleg ünnepi desszertet készítenél, most minden indokod megvan arra, hogy bátran belenyúlj az üvegbe: