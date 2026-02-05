5 tárgy, amit sosem szabadna lefestened a konyhádban

Egy gyors átfestés elsőre ideális megoldásnak tűnhet, ha ráuntál a konyhádra. Látványos, viszonylag olcsón kivitelezhető, és azt az érzetet kelti, mintha egyetlen hétvége alatt teljesen megújulna a tér. A gond csak az, hogy a konyha nem egy dekorációs kísérleti terep.
Itt felváltva éri a felületeket a hő, pára és zsír, illetve folyamatos használatnak is ki van téve a konyhánk, így vannak olyan anyagok, tárgyak, amelyek esetében a festés nem felújítás, hanem kifejezetten rossz döntés lehet. Ami ma kreatív DIY-projektnek tűnik, néhány hónap múlva könnyen bosszantó hibává válhat.