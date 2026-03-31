Mentes húsvéti receptek – Vegán kalács, tojásmentes saláta, cukormentes kókuszgolyó, gluténmentes sütemények várnak

A húsvét sokak számára a bőségről, a hagyományos ízekről és a közös étkezésekről szól, de nem mindenkinél kerülhet ugyanaz az asztalra. Az ételérzékenységgel élők, ételallergiások vagy éppen vegánok számára különösen fontos, hogy ők se maradjanak ki az ünnepi élményből.
A mentes (tej-, tojás-, glutén-, cukormentes) alternatívák nemcsak kényszermegoldások, hanem valódi lehetőségek arra, hogy mindenki számára befogadóbbá és élvezetesebbé tegyük az ünnepet. Egy jól összeállított menüvel senkinek sem kell kompromisszumot kötnie az ízek vagy az élmény terén.
Mentes húsvéti receptek, különböző érzékenységgel élőknek
Legyen szó vegán húsvéti receptekről, tojásmentes, cukormentes vagy éppen gluténmentes kínálatról, nálunk minden hagyományos húsvéti ételre találtok egy jól működő, érzékenység szerint módosított receptet.
Egy jól összeállított húsvéti hidegtál nemcsak a klasszikus sonkát és tojást tartalmazza, hanem friss zöldségekkel, krémekkel és más sós finomságokkal is kiegészíthető.
Okos megoldások
- A tofu sokoldalú alapanyag, amely akár húspótlóként is működik, és még húsvéti jellegű fogások (pl. „tofusonka”) is készülhetnek belőle.
- A növényi alapanyagokkal a klasszikus húsvéti ízek is jól újraalkothatók, nem kell lemondani az élményről.
Ebben a válogatásban olyan mentes húsvéti recepteket találtok, melyek között a cukormentes, gluténmentes, tejmentes és vegán ötleteket keresők is könnyen megtalálják a kedvencüket az ünnepi asztalra:
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű415Kalória13.9gFehérje49gSzénhidrát19.2gZsírA húsvéti sonkának is van vegán alternatívája, ennek a csodás tofusonkának a képében.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes379Kalória8.2gFehérje65.4gSzénhidrát8.9gZsírKi mondta, hogy a kalács csakis vajas lehet? Laktóz- és tejmentes fonottkával érkezünk.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű404Kalória29.1gFehérje13.2gSzénhidrát30.4gZsírTojás helyett tofu adja az alapot, és rengeteg vegán majonéz a krémességet.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes378Kalória7.5gFehérje39.2gSzénhidrát21.9gZsírA pogiról se mondjunk le, minden húsvéti asztalon ott a helye!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű133Kalória0.3gFehérje1.4gSzénhidrát14.3gZsírHázi veganéz tojásmentesen, amitől minden sonka, zöldség és saláta mámorosan krémes lesz.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű587Kalória12.9gFehérje61.5gSzénhidrát36.2gZsírEzt a szezonális zöldségektől roskadó salátát (is) húsvétra ajánljuk - egészséges, színes, roppanós!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű328Kalória4.8gFehérje58.3gSzénhidrát12gZsírA kókuszgolyók királya, a cukormentesek és vegánok nagy kedvence. Gurítani való kis kedvesség.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű560Kalória7.8gFehérje49.5gSzénhidrát40.3gZsírCukormentes, tejmentes, tojásmentes, vegán - igazi nagyágyú, akarjuk mondani, sütikirálynő a Sára-szelet.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű285Kalória8.1gFehérje45.6gSzénhidrát7.8gZsírGluténmentes és vegán kínálatunk sós gurulósa a kis fasírtgolyó, amihez már csak egy jó saláta kell.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű616Kalória13gFehérje34.4gSzénhidrát51.8gZsírMég egy finomság, ezúttal édes élvezet, ami szintén gluténmentes. Az első eprek is nagyon jól érzik benne magukat.
-