Ha ezt a pofonegyszerű eszközt megismered, csak így fogod tárolni a vajat a jövőben

Kevés bosszantóbb dolog van reggelente, mint amikor a frissen pirított kenyérre próbálunk rákenni egy darab jéghideg vajat, és nem sikerül. A hűtőből kivett vaj kemény, törik, szakad, és gyakran a kenyér is bánja a műveletet. Sokan ezért inkább a konyhapulton tárolják, csakhogy így a vaj gyorsabban megavasodhat, különösen melegebb időben.
A legtöbb háztartásban hagyományos üveg, kerámia vajtartót vagy műanyag dobozt használnak, ám ezek nem feltétlenül a legjobb megoldások. A légmentesen lezárt műanyag tárolókban például a vaj gyorsabban elveszítheti az ízét, és az állaga is romolhat.
A franciák egyszerű, de zseniális eszköze: a francia (vizes) vajtartó
A francia konyhában régóta ismert és használt eszköz a francia vajtartó, angolul butter bell vagy butter crock.
Ez a különleges kerámiaedény két részből áll: egy alsó tálkából és egy harang alakú fedőből.
Hogyan működik a francia vizes vajtartó?
1.) a puha vajat a harang belsejébe kell nyomkodni
2.) az alsó részbe pedig egy kevés hideg vizet tölteni
3.) amikor a két részt összeillesztjük, a víz természetes légzárat képez a vaj körül. ez megakadályozza, hogy levegő érje, így a vaj hosszabb ideig friss és kenhető marad.
A módszer egyik nagy előnye, hogy a vaj szobahőmérsékleten is megőrzi krémes állagát, miközben nem romlik meg olyan gyorsan, mint hagyományos tárolás mellett.
Mire kell figyelni használat közben?
A francia vajtartó használata ugyan egyszerű, de néhány szabályt érdemes betartani:
- Fontos, hogy mindig puha vaj kerüljön a tartóba, különben légbuborékok maradhatnak benne, és a vaj akár bele is csúszhat a vízbe!
- Arra is figyelni kell, hogy a vizet rendszeresen, nagyjából 2-3 naponta cseréljük alatta.
Így a tartó tiszta marad, és a vízzár továbbra is megfelelően működik.
Nemcsak praktikus, hanem stílusos is
A francia vajtartó nemcsak hasznos, hanem látványos kiegészítője is lehet a konyhának. A kerámia változatok különösen népszerűek, hiszen egyszerre rusztikusak és elegánsak.
Sokak szerint, aki egyszer kipróbálja ezt a tárolási módszert, többé nem akar visszatérni a hagyományos vajtartókhoz.