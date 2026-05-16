6 bisztró, cukrászda és étterem Pesten és vidéken, ahol páratlan epres fogásokkal várnak

Van egy csodálatos időablak az évben, mikor olyan fantasztikus alapanyagok, mint a spárga, az újkrumpli és az eper egyszerre vannak jelen a piacon. Na, ilyenkor kell ájultra enni magunkat belőlük, mert hamarabb eltűnnek a standokról, mint gondolnánk. A spárgán már lassan túlvagyunk, most nézzük meg, hova érdemes menni, ha valami epresre vágyunk. Bárcsak örökké tartana az eperszezon!

Ropogós Bistro & Garden

Tessék kintebb és kintebb tolni Budapest szórakoztató és vendéglátós hatósugarát, nagyon régi vágyam ez, de ehhez az is kell, hogy olyan szuper éttermeket, mint amilyen a Ropogós is, lelkesen látogassunk, és igenis mutassuk meg, hogy szükség van rájuk. Aki például nem csak epres édességekre vágyik, annak szeretettel ajánlom a Ropogós aktuális séfajánlatát:

az előételek között ugyanis van egy olyan finomság, amiben a házi brióson kacsamájpástétom, rebarbara, eper és zöldalma találkozik.

A rebarbara és az eper egyébként is fantasztikus párost alkotnak, hát még egy ilyen felállásban. Kóstoljátok meg, ameddig még tart az eperszezon, kár lenne kihagyni.

Budapest, Rákosi út 9.

Nyitvatartás: szerda-vasárnap 11.30-22.00

Hadik Kávéház

Nem tudom, hogy a Hadik egykori törzsvendég gárdáját alkotó írók, költők, egyéb művészek, miként viszonyultak az eperszezonhoz, azt tudom, hogy aki most betér a Hadikba, és kipróbálja az ebédmenüjüket, két fogás 3490 Ft, az kóstolhat epres finomságot.

Május 25-29 között az egyik választható leves egy hideg eperleves túrógombóccal. Na most, ha ezt jól eltalálják, és a cukor nem nyomja agyon az eper ízét, és a túrógombóc is kellően könnyed, akkor tökéletes nyárcsalogató leves tud lenni. Két húsos és egy húsmentes főétel választható mellé.

Budapest, Bartók Béla út 36.

Nyitvatartás: hétfő-szerda és vasárnap 11.00-23.00, csütörtök-szombat 11.00-00.00

Mihályi Patisserie

A nemrégiben megújult, és kibővült Mihályi Patisserie-be időről időre érdemes ellátogatni, mert Mihályi László csodálatos desszertjei között mindig lehet valami újat, frisset, meglepőt találni. Vagy lehet válogatni a tökéletesen kivitelezett klasszikusok közül, kinek mi tetszik.

Az eperszezon természetesen őket sem kerüli el, ameddig elérhető, mindig találtok epres süteményeket náluk.

Az édesanyákat egy egészen lenyűgöző epres desszerttel köszöntötték május első vasárnapján, de itt nem állunk meg, úgyhogy, Mihályi-féle epres finomságért irány Vác és a lenyűgöző Dunakanyar.

Vác, Dr. Csányi László krt. 52.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 9.00-19.00

Time Out Market Budapest

A Time Out Market azért is tökéletes választás, ha mondjuk nagyobb társasággal mennétek ebédelni, vagy vacsorázni, mert annyi féle étteremből lehet itt válogatni, hogy biztos, hogy mindenki talál majd olyat, amit szívesen enne. Ráadásul a Time Out folyamatosan megújuló tematikus ajánlatokkal készül, és hát mi más uralhatná májust, mint az eper és a spárga? Május 17-ig tehát érdemes sietni, fantasztikus epres és spárgás fogások készülnek például a Pingrumba, a Szaletly vagy épp a 101 konyháján.

Lassan főtt tépett bárány grillezett spárgával és savanyított eperrel? Epres sajttorta? Eper rebarbarával, joghurttal és balzsamecettel? Bármelyiket megkóstolhatjátok, kár lenne kihagyni.

Budapest, Blaha Lujza tér 1.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-23.30

Sodrófa

Szentesről nekem már mindig a vízilabda fog eszembe jutni, ez a város is egyike a sportág vidéki bástyáinak, nekem például egyszer azt mondták, hogy addig nem is vagyok rendes vízilabdás, ameddig nem játszottam egy meccset Szentesen. De a sportmúltamra majd máskor visszatérünk, most nézzük a szentesi Sodrófát. Igen, a névből jól sejtitek, alapvetően a tésztákon van a hangsúly, de van leves is a kínálatban, illetve készülnek itt bowlok és sütemények is.

Májusban például többféle epres édességgel várják a vendégeket, volt már kókusztejes chiapuding eperrel és málnával, de megjelent a kínálatban olyan tarte különlegesség is, mint a sós földimogyoró, kakaó, eper, feketeszezám összeállítás.

Tehát, ha Szentesen volt meccsed, és megéheztél, akkor irány a Sodrófa!

Szentes, Ady Endre utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-20.00

Karamell cukrászda és kávézó

Engem már a cím, hogy Aranypatak utca, önmagában meggyőzött, de lehet ennél tovább menni, nézzük, merre! Ebben a szombathelyi cukrászdában régi, családi receptek alapján, természetes összetevőket preferálva készülnek a sütemények, nem is akármilyenek ráadásul.

Van például mindenmentes epres-maracujás torta, így senki nem marad ki a jóból, de kapni még itt közönségkedvenc epres sajttortát és francia epertortát is, ami, ha emlékeim nem csalnak, egyik változata az eper mennybe menetelének.

Apropó, franciák! Francia desszerteket is készítenek a Karamellben, a csokis alapon nyugvó epres tartból jóformán nem lehet eleget enni.

Szombathely, Aranypatak utca 74.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-19.00

Címlapfotó: Time Out Market Budapest