A magnézium az egyik legismertebb ásványi anyag, amit sokan külső forrásból, vagyis táplálékkiegészítő formájában is magukhoz vesznek. Bár az idegrendszer és az izomműködés szokott elsősorban felmerülni a magnézium kapcsán, van egy olyan pozitív hatása is, amit kevesen ismernek.

A magnézium nem csak az idegrendszernek tesz jót – Kardiológus árulja el egy meglepő hatását

Milyen pozitív hatása van a magnéziumnak?

A szakértő hangsúlyozza, hogy a magnézium hozzájárulhat az izomtömeg növekedéséhez és a fizikai teljesítmény fokozásához. A szív- és érrendszer, valamint az anyagcsere szempontjából segíthet a vérnyomás és a vércukorszint mérséklésében, ami csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét.

Ezen felül cáfol néhány, a fogyasztásával kapcsolatos gyakori aggodalmat: állítása szerint nem okoz folyadékvisszatartást, és nem károsítja a veséket.

További lehetséges előnyként említi a koleszterinszint csökkentésében való szerepét, valamint a gyulladás mérséklését, például olyan markerek szintjének csökkentésével, mint a PCR.

A szakember a csontok egészségére és egyes célcsoportokra gyakorolt hatásokat is kiemeli. A magnézium kifejezetten előnyös lehet a nők számára: a menopauza és a csontritkulás esetén is támogatást nyújthat, mivel hozzájárul a csontok erősítéséhez és a csontsűrűség javításához.

A magnézium segítheti a testsúlycsökkentést, kedvező hatással lehet a depresszióra

Mi az a hatás, amiről kevesen tudnak?

A fizikai hatásokon túl a kardiológus az általános közérzettel is összefüggésbe hozza ezt az ásványi anyagot.

Véleménye szerint segítheti a testsúlycsökkentést, kedvező hatással lehet a depresszióra, emellett mérsékelheti a stresszt és javíthatja a pihenés minőségét. Ezek pedig alapvető tényezők a mindennapi egészség megőrzésében.

Hogyan adagoljuk?

A magnézium-biszglicinát és a magnézium-citrát hasznosul a leghatékonyabban, és ezek mögött áll a legtöbb tudományos bizonyíték.

Az adagolást illetően napi 200–400 mg elemi magnézium bevitele javasolt, egy vagy két részletben. Lehetőség szerint étkezés közben, vagy inkább este vegyük be, mivel ez elősegítheti a pihenést.

Kiknek érdemes szedni?

50 év felettieknek

a menopauzában lévő vagy csontritkulással küzdő nőknek

a tartós stressznek vagy szorongásnak kitetteknek

a cukorbetegek, a vízhajtót szedőknek

azoknak, akik kevés zöldséget, olajos magvat vagy teljes kiőrlésű gabonát fogyasztanak

