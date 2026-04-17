A magnézium nem csak az idegrendszernek tesz jót – Kardiológus árulja el egy meglepő hatását

A magnézium az egyik legismertebb ásványi anyag, amit sokan külső forrásból, vagyis táplálékkiegészítő formájában is magukhoz vesznek. Bár az idegrendszer és az izomműködés szokott elsősorban felmerülni a magnézium kapcsán, van egy olyan pozitív hatása is, amit kevesen ismernek.
Milyen pozitív hatása van a magnéziumnak?
A szakértő hangsúlyozza, hogy a magnézium hozzájárulhat az izomtömeg növekedéséhez és a fizikai teljesítmény fokozásához. A szív- és érrendszer, valamint az anyagcsere szempontjából segíthet a vérnyomás és a vércukorszint mérséklésében, ami csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét.
Ezen felül cáfol néhány, a fogyasztásával kapcsolatos gyakori aggodalmat: állítása szerint nem okoz folyadékvisszatartást, és nem károsítja a veséket.
További lehetséges előnyként említi a koleszterinszint csökkentésében való szerepét, valamint a gyulladás mérséklését, például olyan markerek szintjének csökkentésével, mint a PCR.
A szakember a csontok egészségére és egyes célcsoportokra gyakorolt hatásokat is kiemeli. A magnézium kifejezetten előnyös lehet a nők számára: a menopauza és a csontritkulás esetén is támogatást nyújthat, mivel hozzájárul a csontok erősítéséhez és a csontsűrűség javításához.
Mi az a hatás, amiről kevesen tudnak?
A fizikai hatásokon túl a kardiológus az általános közérzettel is összefüggésbe hozza ezt az ásványi anyagot.
Véleménye szerint segítheti a testsúlycsökkentést, kedvező hatással lehet a depresszióra, emellett mérsékelheti a stresszt és javíthatja a pihenés minőségét. Ezek pedig alapvető tényezők a mindennapi egészség megőrzésében.
Hogyan adagoljuk?
A magnézium-biszglicinát és a magnézium-citrát hasznosul a leghatékonyabban, és ezek mögött áll a legtöbb tudományos bizonyíték.
Az adagolást illetően napi 200–400 mg elemi magnézium bevitele javasolt, egy vagy két részletben. Lehetőség szerint étkezés közben, vagy inkább este vegyük be, mivel ez elősegítheti a pihenést.
Kiknek érdemes szedni?
- 50 év felettieknek
- a menopauzában lévő vagy csontritkulással küzdő nőknek
- a tartós stressznek vagy szorongásnak kitetteknek
- a cukorbetegek, a vízhajtót szedőknek
- azoknak, akik kevés zöldséget, olajos magvat vagy teljes kiőrlésű gabonát fogyasztanak