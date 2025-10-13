Ebben a trendi alapanyagban több magnézium van, mint a mandulában

Van jobb a mandulánál, ha a természetes magnéziumpótlásról van szó? Igen, el is áruljuk, mi az a trendi alapanyag, ami még a mandulánál is több magnéziumot tartalmaz.

Ha napközben elmajszolsz egy marék mandulát, vagy felaprított mandulát szórsz a salátádra, esetleg a lazacfilére, azzal jelentősen hozzájárulhatsz a napi magnéziumbeviteledhez. Egy 30 grammos adag nagyjából a napi ajánlott bevitel 19%-át fedezi. Azonban, ha ez nem elég, és még inkább szeretnél arra figyelni, hogy természetes forrásból vidd be a magnéziumot, akkor azt ajánljuk, hogy ebből az alapanyagból kerüljön rendszeresen a tányérodra. Ugyanis mindössze egy csészényi adag a napi magnéziumszükségleted 28%-át biztosítja. Ez pedig nem más, mint a quinoa.

Magnéziumpótlás természetesen? Mandula helyett válaszd a quinoát

A quinoa, a Dél-Amerika andoki régiójából származó ehető mag, amely nemcsak a köretekről alkotott elképzeléseinket írja újra.

Ez az álgabona (mivel nem valódi gabona, így gluténmentes, tehát bárki nyugodtan fogyaszthatja) magnéziumtartalmát tekintve számos népszerű alapanyagot, így a mandulát is lekörözi: egy csészényi 118 milligramm magnéziumot.

Ráadásul a mandulával ellentétben nem annyira kalóriadús, így könnyen lehet belőle nagy mennyiséget fogyasztani, például ebédre egy főételbe rejtve.

Nem csak magnéziumban erős a quinoa

A dél-amerikai alapanyag nemcsak magnéziumot tartalmaz, hanem számos más ásványi anyagot is, többek között kalciumot, vasat, káliumot és szelént.

Egy 100 gramm quinoában 11,9 gramm fehérjét, 6,6 gramm zsírt és 6,3 gramm rostot tartalmaz, vagyis minden alapvető összetevőt, amely egy tápláló étkezéshez szükséges.

A legjobb az egészben, hogy a quinoa elkészítésének végtelenül sokféle módja van, az zabpehely helyettesítésétől kezdve a levesben főzve ízletes ételek elkészítéséig.

Miért érdemes magnéziumban gazdag élelmiszereket fogyasztani?

A magnézium kiemelkedő ásványi anyag, amely több mint 300 folyamat és anyagcsere-funkció működését támogatja a szervezetben.

Miért elengedhetetlen a magnézium? A magnézium legismertebb hatása a vérnyomás, a vércukorszint és az idegrendszer szabályozása. Ezenkívül enyhíti a székrekedés okozta kellemetlen érzést, csökkenti a gyomorégést és támogatja a hosszú QT szindróma, a kamrai tachycardia egy szokatlan változatának kezelését.

A magnéziumot teljes értékű élelmiszerekből, például mandulából vagy quinoából fogyasztani jobb, mint kiegészítőkből, mivel így jobban felszívódik ez az esszenciális ásványi anyag. Ráadásul még finomabb is megenni a magnéziumot, mint egy kapszulában lehajtani.

