Több nyomós okunk van rá, mi mindent nyersz azzal, ha fermentált ételeket fogyasztasz

A koreai gasztronómiában az ősz a kimcsi készítés és a dzsang, vagyis a tradicionális fermentált szószok ideje, melyek évszázadok óta az élő fermentációs kultúra esszenciáját jelentik. Ezek az alapok nem csupán ízt adnak az ételeknek, hanem erősítik az immunrendszert, támogatják az emésztést és segítenek a test természetes egyensúlyának megőrzésében – különösen az őszi időszakban.

A hansik mint globális érték

A koreai konyhaművészet, vagyis a hansik, mára nem csupán egy nemzeti gasztronómiai hagyomány, hanem a kulturális identitás és az egészségtudatos életmód szimbóluma is a világban. A hansik filozófiája a természet és az ember harmóniáján alapul – az ételek nemcsak ízletesek, hanem gyógyító, kiegyensúlyozó hatásúak is. A dzsang, vagyis az erjesztett szószok és paszták – például a töndzsang (szójapaszta), a gocsudzsang (csilipaszta) és a kandzsang (szójaszósz) – a koreai gasztronómia alapjai, hiszen ezek adják az ételek mélységét, karakterét és természetes ízét.

Több nyomós okunk is van, mit nyersz azzal, ha fermentált ételeket fogyasztasz

A hansik különlegessége abban rejlik, hogy a modern táplálkozástudomány és a hagyományos fermentációs eljárások kéz a kézben járnak benne. Miközben a nyugati világban egyre többen keresik az egészséges, fenntartható és növényi alapú étrendeket, a koreai konyha természetes válaszként kínálja fel ősi tudását. Nem véletlen, hogy a hansik ma már globális gasztronómiai trendként van jelen: Michelin-csillagos éttermektől az otthoni konyhákig szerte a világon egyre többen fedezik fel az ízek és textúrák mély egyensúlyát.

Koreai séfek és magyar szakácsok közös workshopot tartottak

A Koreai Élelmiszer Promóciós Intézetés a Koreai Kulturális Központ kezdeményezésére, november elején Szöulból érkező koreai séfek, Kim Minji és Oh Seung-An a fermentáció tudományát és művészetét hozták el Budapestre. Előadásaikon és gyakorlati workshopjaikon elismert magyar séfekkel dolgoztak együtt, hogy a dzsang filozófiája és technikája a hazai éttermek konyhájában is nagyobb hangsúlyt kaphasson. Az intézet 2010 óta dolgozik azon, hogy a hansik a világ gasztronómiai élvonalába kerüljön. Célja pedig, hogy a koreai fermentáció és egészségtudatos étkezés értékeit nemzetközi szinten is megismertesse.

A dzsang nemcsak étel, hanem kapcsolat – a természet, az idő és az ember között – mondja Kim Minji, aki a koreai orvoslás és a kulináris művészetek területén végzett tanulmányokat.

Az előadásaiban a tradicionális fermentált ételeket a modern gasztronómia szemszögéből mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a dzsang gyógyító és vegán étrendben betöltött szerepére.

Előadás a fermentált ételek gyógyító erejéről

Oh Seung-An, a Koreai Élelmiszer Promóciós Intézet oktatója, több évet töltött Dubaj luxusszállodáinak konyháin, mielőtt a koreai fermentáció szakértőjeként kezdett oktatni. Szakmai programjain a hagyományos elméleti tudást gyakorlati szemlélettel ötvözi – hogy a dzsang ne csupán egzotikus alapanyag, hanem élő, a magyar gasztronómiába is beilleszthető tradíció legyen.

Receptajánló:

A kimcsi hónapja - a fermentáció ünnepe

November nemcsak a dzsangról, hanem a kimcsiről is szól: ekkor tartják Koreában a hagyományos kimdzsang hónapját, amikor családok, közösségek és barátok együtt készítik el a téli kimcsit.

Ennek jegyében Magyarországra is ellátogatott Kim Taeyeon, a World Institute of Kimchi globális nagykövete és a Kimcsi Intézet igazgatója, aki egész Európában ismert gasztronómiai edukátor és fermentációs szakértő.

Megmutatva, hogyan lehet ezt az egészséges, probiotikus ételt a mindennapi európai étrendbe is beépíteni, akár magyar zöldségekkel. „A kimcsi a közösségről, a megosztásról és a gondoskodásról szól – ezért a legszebb dolog, amit együtt készíthetünk, különösen ősszel” – mondja Kim Taeyeon.