6 vitaminpáros, amelyet az orvosok szerint érdemes együtt szedni

Nemcsak az számít, milyen vitaminokat szedsz, hanem az is, hogyan párosítod őket. Orvosok szerint bizonyos tápanyagok együtt sokkal hatékonyabban hasznosulnak – mutatjuk azt a hat kombinációt, amely valóban többet ad a szervezetednek.

Sokunk számára természetes, hogy vitaminokat vagy étrend-kiegészítőket szedünk az egészségünk támogatására, különösen, ha aktív életet élünk, vagy nem mindig sikerül minden fontos tápanyagot kielégítő mennyiségben bevinni az étkezésünkkel. Azonban nem mindegy, mely tápanyagokat milyen kombinációban szedjük, mert egyesek erősítik egymás hatását, míg mások kevésbé hasznosulnak együtt. Az orvosok és dietetikusok ezért gyakran javasolják, hogy bizonyos vitaminokat vagy ásványi anyagokat együttesen vegyünk be, hogy hatékonyabban hasznosuljanak a szervezetben.

Még pár fontos tudnivaló

Fontos megjegyezni, hogy nem minden vitamin és ásványi anyag működik jól együtt. Vannak olyan kombinációk – például vas és kalcium vagy vas és cink – amelyek versengenek a felszívódásért, ezért ezeket célszerű külön napszakban bevenni.

Mielőtt új vitamin- vagy ásványianyag-kiegészítőt kezdenél szedni, érdemes konzultálni orvossal vagy dietetikussal, különösen, ha gyógyszereket is szedsz vagy konkrét egészségi céljaid vannak. Egy szakember segíthet abban, hogy a számodra legjobb kombinációkat és bevételi időpontokat állítsa össze.

