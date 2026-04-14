2026.04.14.

Ez a legegészségesebb gabonaféle – Jót tesz a csontoknak és a szívnek is

Nosalty profilképe Nosalty

Ha a legegészségesebb gabonaféléről beszélünk, akkor általában a zabpehelyre, a tönkölybúzára vagy a quinoára gondolunk, a győztest viszont nem ezek között találjuk.

A régiek gyakran vették magukhoz az olcsó és tápláló kölest, ami a világ legegészségesebb gabonája, ennek ellenére ma eléggé mellőzött alapanyag. Rendszeres fogyasztása azonban számtalan pozitív előnnyel jár.

Miért épp a köles?

Bár a kölesnek nem túl erős a marketingje, mégis a világ legegészségesebb gabonaféléje címmel büszkélkedhet. Teljes kiőrlésű gabonaként gazdag rostban és ásványi anyagokban, ami együtt jár a jobb szívegészséggel és a krónikus betegségek alacsonyabb kockázatával.

A kölesről tudni kell, hogy nagyon jó magnézium- , rost- és foszforforrás, így hozzájárul a csontok egészségéhez, segít az étvágyszabályozásban, sőt, rendszeres fogyasztása a stroke és szívbetegségek alacsonyabb kockázatával is együtt jár.

Hogyan készítsük el?

A kölest édesen és sósan is elkészíthetjük, de leginkább sós verzióban találkozhatunk vele. Főzés előtt kicsit lepiríthatjuk, majd a rizshez hasonlóan meg kell főzni. Jól illik zöldségekhez, gombákhoz és csirkéhez is, de reggelire is fogyaszthatjuk például fahéjasan, joghurttal, gyümölcsökkel.

