Teszteld a sajttudásod! Sajnos azonban ezúttal nem megízlelni kell őket, hanem eltalálni, egészen pontosan hogyan írjuk őket helyesen, hiszen nem magyar, hanem külföldi finomságokról lesz szó. A szomorú hírünk, hogy nem lesz könnyű dolgod!

A sajt az az élelmiszer, amit a legtöbben rajongásig szeretünk, és az életünk árán sem mondanánk le róla - itt elmorzsolunk egy könnycseppet a tejallergiás és laktózintoleranciás társainkért. A magyar sajtgasztronómia főszereplője hosszú évtizedek óta a trappista, amiről megoszlanak a vélemények, és sok gyenge minőségű válfaja terjeng a boltokban, a nosztalgia és a megszokás miatt viszont még mindig sokan ezt tesszük legszívesebben a sonkás zsömlébe vagy a retró melegszendvicsre.

Nosalty-kvíz – Hogyan írjuk helyesen ezeknek a külföldi sajtoknak a nevét?

A trappistán túlmutató külföldi kedvencek

Hálisten' jó ideje viszonylag könnyedén hozzájuthatunk már a trappistán túlmutató külföldi sajtokhoz is, ezek közül is az olasz mozzarella, gorgonzola, grana padano, és parmezán, a holland gouda és maasdam vagy akár a görög feta tartoznak a legismertebbek közé, de ne felejtkezzünk el a francia camembert-ről, roquefort-ról vagy a kelet-európai (és magyar piac) további népszerű kedvenceiról sem:

a pannónia,

brindza,

a kecskesajtok,

márványsajt,

gomolya,

orda (ricotta)

különféle lágy juhsajtok mind-mind csodás és kedvelt sajtok.

Ezúttal egy sajtkvízt hoztunk nektek, melyben a helyesírásotokat teszteljük!

Ezúttal nem kóstolni kell, nem származást kell belőni, és nem is felismerni kell a sajtokat képről: a különféle francia, holland, olasz sajtok helyesírására vagyunk kíváncsiak! Töltsétek ki kvízüket, és teszteljétek tudásotokat!

Íme a kvíz, jó játékot, sok pontot!

Sajtos receptajánlónk: