Nosalty-kvíz – Hogyan írjuk helyesen ezeknek a külföldi sajtoknak a nevét?

A sajt az az élelmiszer, amit a legtöbben rajongásig szeretünk, és az életünk árán sem mondanánk le róla - itt elmorzsolunk egy könnycseppet a tejallergiás és laktózintoleranciás társainkért. A magyar sajtgasztronómia főszereplője hosszú évtizedek óta a trappista, amiről megoszlanak a vélemények, és sok gyenge minőségű válfaja terjeng a boltokban, a nosztalgia és a megszokás miatt viszont még mindig sokan ezt tesszük legszívesebben a sonkás zsömlébe vagy a retró melegszendvicsre.
A trappistán túlmutató külföldi kedvencek
Hálisten' jó ideje viszonylag könnyedén hozzájuthatunk már a trappistán túlmutató külföldi sajtokhoz is, ezek közül is az olasz mozzarella, gorgonzola, grana padano, és parmezán, a holland gouda és maasdam vagy akár a görög feta tartoznak a legismertebbek közé, de ne felejtkezzünk el a francia camembert-ről, roquefort-ról vagy a kelet-európai (és magyar piac) további népszerű kedvenceiról sem:
- a pannónia,
- brindza,
- a kecskesajtok,
- márványsajt,
- gomolya,
- orda (ricotta)
- különféle lágy juhsajtok mind-mind csodás és kedvelt sajtok.
Ezúttal egy sajtkvízt hoztunk nektek, melyben a helyesírásotokat teszteljük!
Ezúttal nem kóstolni kell, nem származást kell belőni, és nem is felismerni kell a sajtokat képről: a különféle francia, holland, olasz sajtok helyesírására vagyunk kíváncsiak! Töltsétek ki kvízüket, és teszteljétek tudásotokat!
Íme a kvíz, jó játékot, sok pontot!
