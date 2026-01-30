Életmód

2026.01.30.

Nosalty-kvíz – Hány kedvelt, de mára feledésbe merült népi ételt ismersz fel?

Nosalty profilképe Nosalty

Nem maradtok kvíz nélkül, ráadásul egy szívünknek kedves témát hoztunk játékos formában, ugyanis hagyományos, népi ételeket kell felismernetek kép alapján.

Ha nem veted meg a vidék tájjellegű ételeit, sőt, nagyon is otthonosan mozogsz a témában, akkor ez a kvíz neked való lesz. Dödölle, sztrapacska, guba, mind különleges, a magyar hagyományokat őrző fogások, amik megérdemelnek egy kvízt. Lássuk!

Hagyományos zalai dödölle
Hagyományos zalai dödölle

Egyszerű alapanyagok, amik könnyen beszerezhetőek

A népi ételek a hagyományos paraszti életformához kötődnek, és szorosan összefonódnak egy-egy tájegység történelmével, természeti adottságaival és szokásaival. Ezek az ételek általában egyszerű alapanyagokból készültek, hiszen a falusi emberek azt használták fel, ami helyben megtermett vagy könnyen beszerezhető volt. A főzés célja nemcsak a jóllakás volt, hanem az is, hogy a kemény fizikai munkához elegendő energiát biztosítson.

A népi konyhára jellemzőek az olyan alapanyagok, mint a gabonafélék, a burgonya, a káposzta, a bab, valamint a tej és a tejtermékek.

Gránátos kocka
A népi ételek a hagyományos paraszti életformához kötődnek

Levesek, kásák, egytálételek és tartalmas főzelékek

A hús ritkábban került az asztalra, inkább ünnepi alkalmakkor, ezért nagy becsben tartották, és igyekeztek minden részét felhasználni, gondoljunk csak a disznótorosra, ami szintén egy hagyományos, vidéki szokás.

Így születtek meg olyan hagyományos fogások, mint a levesek, kásák, egytálételek és a tartalmas főzelékek. Sok olyan étel és elnevezés van, amiket ma már (városi) embereként egyre kevesebben ismernek, ezért is hoztunk egy olyan kvízt, amiben tesztelhetitek tudásotokat.

Kattints a képre, és játssz velünk!

