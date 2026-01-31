Ez a növényi fehérje a szív barátja – A dietetikusok szerint csökkenti a koleszterint

A koleszterinszint lassan, szinte észrevétlenül befolyásolja az erek állapotát, ezért sokan csak későn kezdenek változtatni. Pedig egy egyszerű, mindennapi élelmiszer is képes támogatni a vérzsírértékeket a szakértők szerint, mégpedig a dió.

A koleszterinproblémák gyakran tünetmentesen alakulnak ki, mégis hosszú távon komoly szív- és érrendszeri kockázatot jelentenek. Ilyenkor sokan radikális diétába vágnak, vagy kizárólag gyógyszeres megoldásban gondolkodnak, pedig az apró, következetes étrendi változtatások is mérhető eredményt hozhatnak. A dietetikusok egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet egy meglepően hétköznapi megoldásra: a dióra, mint kedvező összetételű növényi fehérjeforrásra.

A dióval érdemes kiváltani kevésbé előnyös nassolnivalókat

Miért éppen a dió?

A dió nem csodafegyver, de tápanyag-összetétele kifejezetten előnyös a koleszterin-anyagcsere szempontjából. Növényi fehérjét biztosít, miközben kevés benne a telített zsír, és bővelkedik olyan bioaktív anyagokban, amelyek a vérzsírok egyensúlyát támogathatják.

Szívvédelem + fehérje: Egyes amerikai kutatások szerint a dió az egyik legkedvezőbb választás azok számára, akik fehérjét szeretnének bevinni, de közben a szívük egészségére is figyelnek.

Mennyi dió számít ideálisnak? Egy marék!

Hosszabb távú vizsgálatok alapján napi 30–60 gramm dió – nagyjából egy kisebb marék – rendszeres fogyasztása már kimutatható változást hozhat.

Két év alatt a résztvevőknél átlagosan csökkent a teljes és az LDL („rossz”) koleszterinszint, jellemzően néhány százalékos mértékben.

Hogyan hat a dió a koleszterinre?

A dió előnye nem egyetlen összetevőből fakad, hanem több hatás együtteséből:

Rosttartalom: segíthet csökkenteni a koleszterin felszívódását a bélrendszerben.

segíthet csökkenteni a koleszterin felszívódását a bélrendszerben. Telítetlen zsírsavak és ómega–3 (ALA): kedvezőbb vérzsírarányokkal hozhatók összefüggésbe, mint a telített zsírok.

kedvezőbb vérzsírarányokkal hozhatók összefüggésbe, mint a telített zsírok. Polifenolok és antioxidánsok: hozzájárulhatnak a gyulladásos folyamatok és az oxidatív stressz mérsékléséhez.

Hogyan illeszd be a mindennapokba?

A dióval érdemes kiváltani kevésbé előnyös nassolnivalókat, például a kekszet vagy chipset. A napi adagot előre kimérve könnyebb szokássá tenni: kerülhet zabkásába, joghurtba, salátára, házi pestóba, vagy egyszerűen uzsonnaként, magában is fogyasztható.

Fontos megjegyezni, hogy a dió nem helyettesíti az orvosi kezelést vagy a szakember által javasolt étrendet, különösen magas koleszterinszint vagy gyógyszerszedés esetén. Allergia fennállásakor természetesen kerülendő.

Forrásunk volt.