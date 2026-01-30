Nemcsak gyógyít, de ízesít is – Megvan 2026 gyógynövénye

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya idén is megválasztotta az év gyógynövényét, ami egy ezerarcú, ellenjavallattal nem rendelkező növény.

A kezdeményezés 2013-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy minden évben bemutasson egy kiemelkedő gyógynövényt. Idén a kerti kakukkfű lett a győztes!

A Thymus vulgaris, vagyis a kerti kakukkfű már évszázadok óta ismert gyógynövény, amit a fitoterápia előszeretettel alkalmaz, de emellett kedvelt fűszerként is, virágzó hajtása.

már évszázadok óta ismert gyógynövény, amit a fitoterápia előszeretettel alkalmaz, de emellett kedvelt fűszerként is, virágzó hajtása. A növényből készülő teákat és szirupokat elsősorban köhögés, megfázás, hörghurut és torokgyulladás esetén alkalmazzák. Nyákoldó hatása miatt köptetőként is ismert.

Külön megjegyzendő, hogy a kakukkfű hatóanyaga, a timol baktérium-, gomba- és vírusellenes hatása is van, valamint görcsoldónak sem utolsó, ha természetes alternatívát keresünk.

A kakukkfűkészítmények általában 4 éves kor felett javallottak, de bizonyos esetekben 4 éves kor felett is alkalmazhatóak orvosi javaslat nyomán. Ellenjavallata és már gyógyszerekkel való kölcsönhatása nem ismert.

Az MGYT Gyógynövény Szakosztályának célja, hogy népszerűsítse a gyógynövények mindennapi használatát, és hozzájáruljanak a szakszerű alkalmazásának terjedéséhez.



2025-ben a páfrányfenyő lett az év gyógynövénye.

