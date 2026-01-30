Életmód

2026.01.30.

Nemcsak gyógyít, de ízesít is – Megvan 2026 gyógynövénye

Nosalty profilképe Nosalty

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya idén is megválasztotta az év gyógynövényét, ami egy ezerarcú, ellenjavallattal nem rendelkező növény.

A kezdeményezés 2013-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy minden évben bemutasson egy kiemelkedő gyógynövényt. Idén a kerti kakukkfű lett a győztes!

Kakukkfüvet tépked egy női kéz egy tálba
A kerti kakukkfű már évszázadok óta ismert gyógynövény

Világszerte kedvelt gyógy- és fűszernövény

  • A Thymus vulgaris, vagyis a kerti kakukkfű már évszázadok óta ismert gyógynövény, amit a fitoterápia előszeretettel alkalmaz, de emellett kedvelt fűszerként is, virágzó hajtása.
  • A növényből készülő teákat és szirupokat elsősorban köhögés, megfázás, hörghurut és torokgyulladás esetén alkalmazzák. Nyákoldó hatása miatt köptetőként is ismert.

Külön megjegyzendő, hogy a kakukkfű hatóanyaga, a timol baktérium-, gomba- és vírusellenes hatása is van, valamint görcsoldónak sem utolsó, ha természetes alternatívát keresünk.

Kakukkfű földben
A kakukkfűnek baktérium-, gomba- és vírusellenes hatása is van

A kakukkfűkészítmények általában 4 éves kor felett javallottak, de bizonyos esetekben 4 éves kor felett is alkalmazhatóak orvosi javaslat nyomán. Ellenjavallata és már gyógyszerekkel való kölcsönhatása nem ismert.

Receptajánló kakukkfűvel:

Az MGYT Gyógynövény Szakosztályának célja, hogy népszerűsítse a gyógynövények mindennapi használatát, és hozzájáruljanak a szakszerű alkalmazásának terjedéséhez.

2025-ben a páfrányfenyő lett az év gyógynövénye.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

ázsiai levesek

Vegán miso ramen

A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept