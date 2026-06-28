Nosalty-kvíz: Felismered az ikonikus ovis főzelékeket nagyon-nagyon közelről?

A főzelékek igazi hungarikumok - akárhogy is járatjuk az agytekervényeket, nem igazán jut eszünkbe másik nemzet, ahol krumpliból vagy borsóból főznek krémes, szinte folyós állagú egytálételt, liszttel, tejföllel/tejjel habarva. Nem hiába nincs is rá megfelelő fordítás, ha mondjuk angolul szeretnénk elmagyarázni, mi is az a főzelék - talán az indiaiak curryjei hasonlatosak hozzá, de annyira egzotikusan fűszerezettek a mi pirospaprikás-babéros-borsos ízvilágú receptjeinkhez képest, hogy nehéz őket összemérni.

Tökfőzelék kaprosan, receptért kattints a képre! Nosalty / Hankusz Sára

Megutáltad a főzelékeket az oviban? Adj nekik még egy esélyt!

A főzelékekkel való viszonyunk azért is érdekes, mert gyakorlatilag minden gyerek bölcsis, ovis, általános iskolás majd középiskolás ebédélményeit meghatározza egy-egy főzelékrém, ami sokaknak egy életre elveszi a kedvét attól, hogy felnőttként kísérletezzen vele. Pedig megéri megszerettetni őket magunkkal! Legyen az burgonya-, zöldbab-, zöldborsó-, bab-, karalábé-, spenót- vagy sóska-, esetleg az újhullámosabb brokkoli- vagy vöröslencse-főzelék, mi mindegyiket tudjuk szeretni, amennyiben kicsit tudatosabb receptúrát követnek.

Mit is jelent ez? Íme néhány tippünk, hogyan főzz főzeléket úgy, hogy valóban finom legyen!

Hanyagold a fehér lisztet: vagy egészségesebb verzióra (pl. zabliszt, rizsliszt, keményítő stb.), vagy használj jóval kevesebbet, mint az ovis menzán, de akár el is hagyhatod!

vagy egészségesebb verzióra (pl. zabliszt, rizsliszt, keményítő stb.), vagy használj jóval kevesebbet, mint az ovis menzán, de akár el is hagyhatod! Sűrítsd a főzeléked önmagával: alapból kicsit több zöldségalapanyaggal indítsd a főzést, és mikor készre főtt minden, szedj ki egy nagyobb merőkanálnyi zöldséget egy kevés lével, ezt turmixold le (pl. tejföllel, tejjel, vagy amivel krémesítenéd), és öntsd vissza a lábosba!

alapból kicsit több zöldségalapanyaggal indítsd a főzést, és mikor készre főtt minden, szedj ki egy nagyobb merőkanálnyi zöldséget egy kevés lével, ezt turmixold le (pl. tejföllel, tejjel, vagy amivel krémesítenéd), és öntsd vissza a lábosba! Főzz szezonális zöldségből: hidd el, klasszisokkal finomabb minden, amikor szezonja van az adott alapanyagnak - szuper dolog az üveges meg a fagyasztott borsó, zöldbab vagy tök, de a zsengének nyomába se ér!

hidd el, klasszisokkal finomabb minden, amikor szezonja van az adott alapanyagnak - szuper dolog az üveges meg a fagyasztott borsó, zöldbab vagy tök, de a zsengének nyomába se ér! Ne főzd teljesen puhára! A főzelék lényege nem az, hogy egy sűrű, lisztes, minél puhábbra főtt zöldségpapit kanalazzunk, hanem hogy élvezzük a ress zöldségeket! Épphogy puhára főzd őket, sose pépesre! Így egészségesebb, rostdúsabb is marad.

Most pedig következzen a kvíz! Te hány ikonikus ovis főzeléket ismersz fel nagyon-nagyon közelről?

Kattints a lenti "INDÍTÁS" gombra, és játssz velünk!

Sűrítés liszttel és keményítővel: melyiket mikor használjuk?