Gasztro

2026.06.28.

Nosalty-kvíz: Felismered az ikonikus ovis főzelékeket nagyon-nagyon közelről?

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Játssz velünk, és pörgesd végig új kvízünkben az alábbi ovis-menzás főzelékkedvenceket (adott esetben utálatunk tárgyait), és teszteld, hányat ismersz fel közeli fotón!

A főzelékek igazi hungarikumok - akárhogy is járatjuk az agytekervényeket, nem igazán jut eszünkbe másik nemzet, ahol krumpliból vagy borsóból főznek krémes, szinte folyós állagú egytálételt, liszttel, tejföllel/tejjel habarva. Nem hiába nincs is rá megfelelő fordítás, ha mondjuk angolul szeretnénk elmagyarázni, mi is az a főzelék - talán az indiaiak curryjei hasonlatosak hozzá, de annyira egzotikusan fűszerezettek a mi pirospaprikás-babéros-borsos ízvilágú receptjeinkhez képest, hogy nehéz őket összemérni.

Tökfőzelék kaprosan, tányérban
Tökfőzelék kaprosan, receptért kattints a képre!
Nosalty / Hankusz Sára

Megutáltad a főzelékeket az oviban? Adj nekik még egy esélyt!

A főzelékekkel való viszonyunk azért is érdekes, mert gyakorlatilag minden gyerek bölcsis, ovis, általános iskolás majd középiskolás ebédélményeit meghatározza egy-egy főzelékrém, ami sokaknak egy életre elveszi a kedvét attól, hogy felnőttként kísérletezzen vele. Pedig megéri megszerettetni őket magunkkal! Legyen az burgonya-, zöldbab-, zöldborsó-, bab-, karalábé-, spenót- vagy sóska-, esetleg az újhullámosabb brokkoli- vagy vöröslencse-főzelék, mi mindegyiket tudjuk szeretni, amennyiben kicsit tudatosabb receptúrát követnek.

Mit is jelent ez? Íme néhány tippünk, hogyan főzz főzeléket úgy, hogy valóban finom legyen!

  • Hanyagold a fehér lisztet: vagy egészségesebb verzióra (pl. zabliszt, rizsliszt, keményítő stb.), vagy használj jóval kevesebbet, mint az ovis menzán, de akár el is hagyhatod!
  • Sűrítsd a főzeléked önmagával: alapból kicsit több zöldségalapanyaggal indítsd a főzést, és mikor készre főtt minden, szedj ki egy nagyobb merőkanálnyi zöldséget egy kevés lével, ezt turmixold le (pl. tejföllel, tejjel, vagy amivel krémesítenéd), és öntsd vissza a lábosba!
  • Főzz szezonális zöldségből: hidd el, klasszisokkal finomabb minden, amikor szezonja van az adott alapanyagnak - szuper dolog az üveges meg a fagyasztott borsó, zöldbab vagy tök, de a zsengének nyomába se ér!
  • Ne főzd teljesen puhára! A főzelék lényege nem az, hogy egy sűrű, lisztes, minél puhábbra főtt zöldségpapit kanalazzunk, hanem hogy élvezzük a ress zöldségeket! Épphogy puhára főzd őket, sose pépesre! Így egészségesebb, rostdúsabb is marad.

Most pedig következzen a kvíz! Te hány ikonikus ovis főzeléket ismersz fel nagyon-nagyon közelről?

Kattints a lenti "INDÍTÁS" gombra, és játssz velünk!

Sűrítés liszttel és keményítővel: melyiket mikor használjuk?

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