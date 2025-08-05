Nyár van!

2025.08.10.

Heti Menü – Húsgombócok és zöldséggolyók gurulnak a tányérunkra

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Bizony, ezen a héten sok-sokféle kerekded golyóbis gurul majd a tányérunkra: svéd húsgolyó, cukkinifasírt, falafel, répafasírt, de vegán "húsgolyó" is terítékre kerül. A köretek és levesek is isteniek lesznek, a desszertek spektruma pedig a csokis sajttortától a citromos álmon át az őszibarackos fordított süteményig terjed. És ez még nem minden!

Hirdetés
7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

Legújabb receptek

uborkasaláta

Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel

A tzatziki az egyik kedvenc mediterrán kajánk és nem is véletlenül: pillanatok alatt elkészíthető, megfizethető, laktató, és nem mellesleg szuperfinom! Most egy egyszerű olajbogyókrémet ...

párna

Paradicsomos pite

Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Üvegek a konyhapulton
Otthon

Ezen a helyen sose tárold az olívaolajat, mert dobhatod is...

Az olívaolaj ma már szinte minden konyhában megtalálható, mivel rengeteget tesz az ételek jobb ízéért, miközben egészségügyi előnyei miatt is ajánlott fogyasztása. Azzal a legtöbben tisztában is vagyunk, hogy sötét, hűvös, száraz helyen érdemes tárolni, de ma már sok háztartásban nem jut hely kamrának vagy spájznak. De vajon melyik az a pontja a konyhának, ahol sose tároljuk, mert gyorsan megromlik? Otthon Tippünkből kiderül!

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept