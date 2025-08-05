Heti Menü – Húsgombócok és zöldséggolyók gurulnak a tányérunkra

Az olívaolaj ma már szinte minden konyhában megtalálható, mivel rengeteget tesz az ételek jobb ízéért, miközben egészségügyi előnyei miatt is ajánlott fogyasztása. Azzal a legtöbben tisztában is vagyunk, hogy sötét, hűvös, száraz helyen érdemes tárolni, de ma már sok háztartásban nem jut hely kamrának vagy spájznak. De vajon melyik az a pontja a konyhának, ahol sose tároljuk, mert gyorsan megromlik? Otthon Tippünkből kiderül!