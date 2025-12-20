Advent

Nosalty-kvíz: Hány klasszikus karácsonyi ételt ismersz fel a képekről?

Összeállt már nálatok a teljes karácsonyi menü? Hiszen pár nap, és ott ülünk a szépen megterített asztalnál, gyertyafényben úszó ünnepi hangulatban. Eheti kvízünk a karácsonyi menü klasszikusait sorakoztatja fel, akár inspirációként szolgálva.

Minden családnak vannak hagyományai a karácsonyt illetően, sok ez esetben ez pont a menüre vonatkozik. Rántott hal, töltött káposzta, zserbó és bejgli, ezek mind olyan ételek, melyeknek hagyománya van hazánkban. Tegyétek próbára magatokat, és töltsétek ki kvízünket, amiben klasszikus karácsonyi ételeket kell képről felismernetek!

Legyünk őszinték, a karácsony egyik legjobb része, hogy nagyon finom fogások követik egymást, és kicsit talán nehéz is mértéket tartani a bőségzavarában, na meg a nagymama kitartó (és folyamatos) kínálása mellett. Hazánkban vannak olyan ételek, amiket a hagyományos karácsonyi fogások kategóriájába sorolunk, persze ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek kötelező jelleggel ezeket kell sütnie, főznie, ennie, mégis tudunk róluk.

A különböző ünnepi levesek, mint a halászlé, borleves, sajtleves jellemzően karácsonykor kerül az asztalra, amit töltött káposzta, (rántott) halak garmadája, majonézes saláták, bejgli, zserbó, aprósütemények sora követ.

Manapság már az sem ritka jelenség, hogy az ünnepi kapkodásban nem magunk készítjük a menüt, hanem egy megbízható étteremnek adjuk le rendelésünket, és higgyétek el, így is lehet ugyanolyan meghitt, jó hangulatú (ha nem még jobb) az ünnep, mintha A-tól Z-ig mindent magunk akarnánk elkészíteni a vacsorához/ ebédhez, pláne, ha nagyobb számban vendégeket is várunk.

Most viszont következzen a karácsonyi menü tételeinek felismerése, amit még felesleges stressz és idegeskedés nélkül megtehettek.

Lássuk, hány klasszikus karácsonyi ételt ismersz fel a képekről!

Kevés az időd? Mutatjuk az 5 leggyorsabb karácsonyi főételt

Egészben sült pulyka, így-így panírozott, majd olajban kisütött húsok és halak, halászlé, töltött káposzta? Finoman szólva sem időspórolós, kapkodva összedobható karácsonyi főételek. Mutatunk pár receptet inkább, amelyek bizonyítják, hogy nem minden fogás időigényes és őrületesen pepecselős, ami karácsonyi.

