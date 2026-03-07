A szakértők szerint erre figyelj, ha fehérjeszeletet választasz

A fehérjeszeletek sokak számára gyors és praktikus megoldást jelentenek, különösen rohanós napokon vagy edzés után. A dietetikusok azonban arra figyelmeztetnek: nem minden termék olyan egészséges, mint amilyennek a csomagolása alapján tűnik.

A fehérjeszeletek az utóbbi években a tudatos táplálkozás egyik népszerű szereplőivé váltak. Sportolók, diétázók és elfoglalt emberek egyaránt gyakran választják őket, mert könnyen elérhető és gyorsan elfogyasztható energiaforrást jelentenek. Bár a high protei” felirat sokak számára automatikusan egészséges választást sugall, a szakértők szerint érdemes alaposabban megnézni, mi is kerül valójában a kosarunkba.

Vigyázz, mert rengeteg kalóriát vihetsz be a fehérjeszeletekkel

Mit is veszünk valójában?

Egy átlagos fehérjeszelet energiatartalma meglepően magas lehet. A legtöbb termék nagyjából 150 és 400 kalória között mozog, miközben 10–20 gramm fehérjét tartalmaz, de bizonyos változatok ennél jóval többet is.

Emellett jelentős mennyiségű szénhidrát és zsír is jelen lehet bennük, ami azt jelenti, hogy egyetlen szelet akár egy kisebb étkezés kalóriatartalmával is felérhet.

A dietetikusok szerint az egyik legfontosabb szempont az összetevőlista

Az igazán jó minőségű termékek gyakran tartalmaznak olyan alapanyagokat, mint a zab, az olajos magvak vagy az aszalt gyümölcsök, amelyek természetes módon biztosítanak tápanyagokat.

A kevésbé kedvező összetételű változatok ezzel szemben:

sok hozzáadott cukrot,

különféle szirupokat

vagy erősen feldolgozott fehérjeizolátumokat tartalmazhatnak. Ezek rendszeres fogyasztása hosszabb távon kedvezőtlen hatással lehet az anyagcserére.

Néha jól jöhet egy fehérjeszelet

Szükséges egyáltalán, hogy fehérjeszeletet együnk?

Fontos azt is tudni, hogy a fehérjeszelet nem minden esetben szükséges a mindennapi étrendben.

A legtöbb ember elegendő fehérjéhez jut a kiegyensúlyozott táplálkozásból, hiszen számos hétköznapi élelmiszer – például a tojás, a tejtermékek, a hüvelyesek vagy a sovány húsok – természetes formában is bőségesen tartalmazza ezt a tápanyagot.

Az átlagos ajánlás szerint egy felnőtt napi fehérjeszükséglete körülbelül 0,8 gramm testsúlykilogrammonként, bár sportolóknál vagy speciális élethelyzetekben ez magasabb lehet.

Együnk nem feldolgozott fehérjedús ételeket!

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fehérjeszeletek teljesen feleslegesek lennének. Bizonyos helyzetekben kifejezetten hasznosak lehetnek, például akkor, amikor nincs lehetőségünk teljes értékű étkezésre, vagy amikor edzés után gyors tápanyagpótlásra van szükség.

A fehérje ugyanis hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához és az izmok regenerációjához is.

A fehérjeszeletek csupán kiegészíthetik az étrendet, és főleg sportolóknak ajánlott fogyasztásuk

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a termékek inkább kiegészítők, nem pedig a kiegyensúlyozott étrend alapjai. Egy változatos, természetes alapanyagokra épülő étkezés sokkal több vitamint, ásványi anyagot és egyéb hasznos tápanyagot biztosít, mint egy feldolgozott szelet.

Éppen ezért a tudatos választás kulcsa az, hogy mindig megnézzük az összetételt, és ne kizárólag a csomagoláson szereplő marketingüzenetek alapján döntsünk!

Forrásunk volt.