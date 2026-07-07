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2026.07.07.

9 isteni csokis recept a csokoládé világnapja alkalmából

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Mindenki tudja hát meg, hogy július 7-e a csokoládé világnapja! Ebből a jeles alkalomból összegyűjtöttük nektek a legcsokisabb desszerteket, italokat és reggeliket.

Akár egy kocka csokit majszolnál el a délutáni kávé mellé, akár egy különleges desszertet készítenél, a csokoládé szinte minden formában örömet okoz. Sőt, mértékkel fogyasztva még az egészségre is kedvező hatással lehet. Mutatjuk, milyen finomság készülhetnek a csokoládéból!

Impozáns duplacsokis-epres brownie
9 isteni csokis recept a csokoládé világnapja alkalmából
Nosalty

A csokoládéról a legtöbben elsőként a süteményekre vagy egy tábla esti nassolnivalóra gondolnak, pedig ennél sokkal sokoldalúbb alapanyag. Egyre több sós fogásban, reggeliben és italban is megjelenik, miközben a magas kakaótartalmú étcsokoládéról kutatások sora igazolta, hogy mértékkel fogyasztva az egészségre is kedvező hatással lehet.

Miért lehet egészséges az étcsokoládé?

Az (ét)csokoládé egyik legfontosabb összetevője a kakaó, amely természetes növényi vegyületeket, úgynevezett flavonoidokat tartalmaz.

A kutatások alapján ezek:

Kattints a képre, és nézd meg, a legfinomabb csokis desszerteket!

  1. Legegyszerűbb csokitorta

    Legegyszerűbb csokitorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    909
    Kalória
    11.7g
    Fehérje
    76.7g
    Szénhidrát
    64.5g
    Zsír
    Még több csokitorta

    Egy szelet csokitorta mindenki arcára mosolyt csal, és bár nem a legnyáriasabb íz, mégis imádjuk ilyenkor is. Kakaós piskóta közt csokoládés krém kényeztet minket.
  2. Epres brownie

    Impozáns duplacsokis-epres brownie

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    733
    Kalória
    6.9g
    Fehérje
    76.4g
    Szénhidrát
    45.7g
    Zsír
    Még több brownie

    A brownie önmagában az egyik legkedvesebb bűnös élvezet, és ha azt gondolnád, hogy ezt már nincs hova tuningolni, akkor mutatjuk, mégis mit kell tenned ehhez!
  3. Csokoládé bark, a tuningolt házi csokitábla

    Csokoládé bark, a tuningolt házi csokitábla

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    252
    Kalória
    3.3g
    Fehérje
    28.5g
    Szénhidrát
    14.1g
    Zsír
    Még több csokoládérúd

    Ha eddig nem tetted, akkor itt az idő, hogy saját magad készítsd el álmaid csokoládéját. Mehet rá minden ízlésed szerint, de az alábbi recept is segít, ha segítséggel indulnál neki.
  4. Vegán csokoládémousse

    Vegán csokoládémousse

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    274
    Kalória
    2.9g
    Fehérje
    28.3g
    Szénhidrát
    17g
    Zsír
    Még több mousse

    Ezt a csokis kanalaznivalót vegán módon is elkészítheted, amit a csicseriborsó levével épp olyan állagúra varázsolhatsz, mint a tejszínhabbal készült, nem vegán változatot.
  5. Szedres-fehércsokis kevert süti

    Szedres-fehércsokis kevert süti

    689
    Kalória
    11.6g
    Fehérje
    85.8g
    Szénhidrát
    34.6g
    Zsír
    Még több gyümölcsös süti

    A kevert süti hálás műfaj, hiszen hipp-hopp összedobhatjuk, ráadásul ezerféleképp tudjuk variálni. Ez a változat rengeteg jóval van megpakolva, hiszen vaníliás-fehércsokis mascarponekrémmel és házi szederszósszal járul elénk.
  7. Csokoládés málnás zabkása

    Csokoládés málnás zabkása

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    535
    Kalória
    16.3g
    Fehérje
    73.5g
    Szénhidrát
    21.3g
    Zsír
    Még több kása

    A csokinak még a reggeli tányéron is helye lehet! Ezt bizonyítja a csokoládés málnás zabkása, ami egyszerre édes és fanyarkás, hála a csokinak és málnának.
  8. Selymes forró csokoládé chilivel és tejszínhabbal

    Selymes forró csokoládé chilivel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    697
    Kalória
    11g
    Fehérje
    57g
    Szénhidrát
    44.6g
    Zsír
    Még több forró csokoládé

    Mentsétek el ezt a receptet télre, hiszen a forró csoki az a krémes, melengető ital, ami még a legzordabb időjárási körülmények között is képes felvidítani mindenkit.
  9. Csokis muffin

    Csodás csokis muffin

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    351
    Kalória
    5.4g
    Fehérje
    49.8g
    Szénhidrát
    16.2g
    Zsír
    Még több csokis muffin

    Ha valami, akkor a muffin nem maradhat ki a legjobb csokoládés receptek sorából. Egyszerű a maga nemében, mégis megunhatatlan.
  10. Étcsokis cornflakes-szelet

    Étcsokis cornflakes-szelet

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    698
    Kalória
    11g
    Fehérje
    58.3g
    Szénhidrát
    49.4g
    Zsír
    Még több fantáziasütik

    Erről a tömör csodáról senki nem mondja meg, hogy egyébként vegán. Kevés hozzávalós, ráadásul sütés nélküli, így nem lehet kifogás az sem, hogy a melegben nem készíted el.

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