Mindenki tudja hát meg, hogy július 7-e a csokoládé világnapja! Ebből a jeles alkalomból összegyűjtöttük nektek a legcsokisabb desszerteket, italokat és reggeliket.

Akár egy kocka csokit majszolnál el a délutáni kávé mellé, akár egy különleges desszertet készítenél, a csokoládé szinte minden formában örömet okoz. Sőt, mértékkel fogyasztva még az egészségre is kedvező hatással lehet. Mutatjuk, milyen finomság készülhetnek a csokoládéból!

9 isteni csokis recept a csokoládé világnapja alkalmából Nosalty

A csokoládéról a legtöbben elsőként a süteményekre vagy egy tábla esti nassolnivalóra gondolnak, pedig ennél sokkal sokoldalúbb alapanyag. Egyre több sós fogásban, reggeliben és italban is megjelenik, miközben a magas kakaótartalmú étcsokoládéról kutatások sora igazolta, hogy mértékkel fogyasztva az egészségre is kedvező hatással lehet.

Miért lehet egészséges az étcsokoládé?

Az (ét)csokoládé egyik legfontosabb összetevője a kakaó, amely természetes növényi vegyületeket, úgynevezett flavonoidokat tartalmaz.

A kutatások alapján ezek:

antioxidáns hatásúak,

segíthetik a normál vérkeringést,

támogathatják az erek rugalmasságát,

csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat,

kedvezően hathatnak a vérnyomásra.

Kattints a képre, és nézd meg, a legfinomabb csokis desszerteket!