9 isteni csokis recept a csokoládé világnapja alkalmából

Akár egy kocka csokit majszolnál el a délutáni kávé mellé, akár egy különleges desszertet készítenél, a csokoládé szinte minden formában örömet okoz. Sőt, mértékkel fogyasztva még az egészségre is kedvező hatással lehet. Mutatjuk, milyen finomság készülhetnek a csokoládéból!
A csokoládéról a legtöbben elsőként a süteményekre vagy egy tábla esti nassolnivalóra gondolnak, pedig ennél sokkal sokoldalúbb alapanyag. Egyre több sós fogásban, reggeliben és italban is megjelenik, miközben a magas kakaótartalmú étcsokoládéról kutatások sora igazolta, hogy mértékkel fogyasztva az egészségre is kedvező hatással lehet.
Miért lehet egészséges az étcsokoládé?
Az (ét)csokoládé egyik legfontosabb összetevője a kakaó, amely természetes növényi vegyületeket, úgynevezett flavonoidokat tartalmaz.
A kutatások alapján ezek:
- antioxidáns hatásúak,
- segíthetik a normál vérkeringést,
- támogathatják az erek rugalmasságát,
- csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat,
- kedvezően hathatnak a vérnyomásra.
Kattints a képre, és nézd meg, a legfinomabb csokis desszerteket!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes909Kalória11.7gFehérje76.7gSzénhidrát64.5gZsír
Egy szelet csokitorta mindenki arcára mosolyt csal, és bár nem a legnyáriasabb íz, mégis imádjuk ilyenkor is. Kakaós piskóta közt csokoládés krém kényeztet minket.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű733Kalória6.9gFehérje76.4gSzénhidrát45.7gZsír
A brownie önmagában az egyik legkedvesebb bűnös élvezet, és ha azt gondolnád, hogy ezt már nincs hova tuningolni, akkor mutatjuk, mégis mit kell tenned ehhez!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű252Kalória3.3gFehérje28.5gSzénhidrát14.1gZsír
Ha eddig nem tetted, akkor itt az idő, hogy saját magad készítsd el álmaid csokoládéját. Mehet rá minden ízlésed szerint, de az alábbi recept is segít, ha segítséggel indulnál neki.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes274Kalória2.9gFehérje28.3gSzénhidrát17gZsír
Ezt a csokis kanalaznivalót vegán módon is elkészítheted, amit a csicseriborsó levével épp olyan állagúra varázsolhatsz, mint a tejszínhabbal készült, nem vegán változatot.
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689Kalória11.6gFehérje85.8gSzénhidrát34.6gZsír
A kevert süti hálás műfaj, hiszen hipp-hopp összedobhatjuk, ráadásul ezerféleképp tudjuk variálni. Ez a változat rengeteg jóval van megpakolva, hiszen vaníliás-fehércsokis mascarponekrémmel és házi szederszósszal járul elénk.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű535Kalória16.3gFehérje73.5gSzénhidrát21.3gZsír
A csokinak még a reggeli tányéron is helye lehet! Ezt bizonyítja a csokoládés málnás zabkása, ami egyszerre édes és fanyarkás, hála a csokinak és málnának.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű697Kalória11gFehérje57gSzénhidrát44.6gZsír
Mentsétek el ezt a receptet télre, hiszen a forró csoki az a krémes, melengető ital, ami még a legzordabb időjárási körülmények között is képes felvidítani mindenkit.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű351Kalória5.4gFehérje49.8gSzénhidrát16.2gZsír
Ha valami, akkor a muffin nem maradhat ki a legjobb csokoládés receptek sorából. Egyszerű a maga nemében, mégis megunhatatlan.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű698Kalória11gFehérje58.3gSzénhidrát49.4gZsír
Erről a tömör csodáról senki nem mondja meg, hogy egyébként vegán. Kevés hozzávalós, ráadásul sütés nélküli, így nem lehet kifogás az sem, hogy a melegben nem készíted el.