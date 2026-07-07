Újabb akciós újságszemlével érkezünk a héten, ugyanis a Lidl a nyár egyik legkedveltebb mozgásformájának fő eszközét kínálja nagyon olcsón. Lássuk, miről van szó!

A SUP (Stand Up Paddle) rendkívül sokoldalú sporteszköz, aminek előnyeit vízre téve tudjuk kihasználni. A Lidl nagyon olcsón kínálja a nyár sporteszközét július 9-től.

Ízületkímélő és egyensúlyt javító nyári sporteszközt kínál nagyon olcsón a Lidl

Olcsó SUP a Lidlben

Újabb akcióval érkezik a Lidl 2026. július 9-től 12-ig.

A Crivit márkájú egykamrás SUP Lidl Plus kártyával 39 999 forint, ami jóval a piaci ár alatt van.

A terméket 3 év garanciával tudjuk megvásárolni, ami csúszásgátló felülettel és megerősített Drop Stitch anyaggal van ellátva.

További jellemzők:

egy uszony, a könnyebb manőverezés érdekében,

nagy nyomású csavaros szelep a könnyű felfújásért és leeresztésért,

egykamrás rendszer a kisebb súly érdekében,

maximum terhelhetősége 100 kg,

mérete kb. 305x79x12 cm.

Lidl-Plus kártya nélkül az eszköz ára 49 999 forint.

A terméket 3 év garanciával tudjuk megvásárolni forrás

A SUP-ról

A SUP (Stand Up Paddle) egy sokoldalú vízisport-eszköz, amelyen állva vagy térdelve lehet evezni egy hosszú lapát segítségével. Stabil kialakításának köszönhetően kezdők és haladók számára egyaránt könnyen használható. Tavakon, folyókon és tengeren is kiválóan alkalmazható, legyen szó kikapcsolódásról, sportolásról vagy természetjárásról.

A SUP egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerre nyújt teljes testet átmozgató edzést és kellemes kikapcsolódást. Az evezés során dolgoznak a kar-, váll-, hát-, has- és lábizmok, miközben folyamatosan fejlődik az egyensúlyérzék és a koordináció. Az ízületeket kevésbé terheli, ezért minden korosztály számára megfelelő mozgásforma lehet.

Miért praktikus a SUP?

A felfújható SUP deszkák könnyen szállíthatók és tárolhatók, így nem szükséges utánfutó vagy nagy tárolóhely. Néhány perc alatt felfújhatók, majd használat után leereszthetők, és egy hátizsákban elférnek.

Emiatt ideális választást jelentenek azoknak is, akik gyakran utaznak vagy több különböző vízterületen szeretnének evezni.

A SUP nemcsak sporteszköz, hanem kiváló lehetőség a természet közelségének élvezetére is. Segítségével csendesen bejárhatók tavak, folyók és tengerpartok, miközben a vízen töltött idő hozzájárul a stressz csökkentéséhez és a mentális feltöltődéshez. Egyre népszerűbb a SUP-jóga, a túraevezés és akár a horgászat is, így ez az eszköz számos különböző célra használható.

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