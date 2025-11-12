Selymes forró csokoládé chilivel
Hozzávalók
A forrócsokoládéhoz
-
4 dl tej (zsíros)
-
100 g étcsokoládé
-
1 db fahéjrúd
-
chilipehely ízlés szerint
-
1 dl habtejszín
-
4 ek tejszínhab (a tetejére)
-
1 csipet só
-
4 db spekulatius keksz (Detki Mese mézes linzer kakaós étbevonó masszával)
- 7% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 27% Zsír
Elkészítés
A forrócsokoládéhoz
- A tejet forraljuk fel a fahéjrúddal, chilivel és egy csipet sóval. Amint ez megtörtént, szűrjük át egy másik edénybe.
- A leszűrt tejet tegyük vissza a tűzhelyre, és adjuk hozzá az étcsokoládé-kockákat. Olvasszuk fel a csokit és habverővel keverjük simára.
- Öntsük forrón a kedvenc bögrénkben, kanalazzunk a tetejére tejszínhabot, majd tunkoljunk bele a Detki Mese mézes linzerét kakaós étbevonó masszával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 5 p
Egy hideg téli napon mi eshetne jobban az embernek, mint egy sűrű, fűszeres forró csokoládé? Tálaljuk a kedvenc bögrénkben, halmozzunk a tetejére egy nagy adag tejszínhabot és mártogassuk bele a Detki Mese kekszét.