Selymes forró csokoládé chilivel

Selymes forró csokoládé chilivel és tejszínhabbal
Hozzávalók

A forrócsokoládéhoz

697
Kalória
11g
Fehérje
57g
Szénhidrát
44.6g
Zsír
50.6g
Víz
82.3g
Koleszterin
3.5g
Élelmi rost
35.8g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 27% Zsír

A forrócsokoládéhoz

Fehérje

  • Összesen
    11 g

Zsír

  • Összesen
    44.6 g
  • Telített zsírsav
    25 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    11 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    82 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    700.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    321 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    80 mg
  • Foszfor
    160 mg
  • Nátrium
    131 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    57 g
  • Cukor
    36 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    50.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    197 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    16 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    3 micro
  • Kolin:
    13 mg
  • Retinol - A vitamin:
    192 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    56 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    16 micro
Elkészítés

A forrócsokoládéhoz

  1. A tejet forraljuk fel a fahéjrúddal, chilivel és egy csipet sóval. Amint ez megtörtént, szűrjük át egy másik edénybe.
  2. A leszűrt tejet tegyük vissza a tűzhelyre, és adjuk hozzá az étcsokoládé-kockákat. Olvasszuk fel a csokit és habverővel keverjük simára.
  3. Öntsük forrón a kedvenc bögrénkben, kanalazzunk a tetejére tejszínhabot, majd tunkoljunk bele a Detki Mese mézes linzerét kakaós étbevonó masszával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 5 p
Egy hideg téli napon mi eshetne jobban az embernek, mint egy sűrű, fűszeres forró csokoládé? Tálaljuk a kedvenc bögrénkben, halmozzunk a tetejére egy nagy adag tejszínhabot és mártogassuk bele a Detki Mese kekszét.

