Életmód

2026.07.06.

Nosalty Mit főzzek ma? Ízletes gyümölcsleves, töltött batyu és Rákóczi-túrós vár, kis csavarral

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Lehengerlő menüsor következik!

Vegyes gyümölcsleves, töltött batyu a Közel-Keletről és túrós desszert a mai felhozatal:

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