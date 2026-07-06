Vegyes gyümölcsleves, töltött batyu a Közel-Keletről és túrós desszert a mai felhozatal:
Nosalty Mit főzzek ma? Ízletes gyümölcsleves, töltött batyu és Rákóczi-túrós vár, kis csavarral
Lehengerlő menüsor következik!
Lehengerlő menüsor következik!
Vegyes gyümölcsleves, töltött batyu a Közel-Keletről és túrós desszert a mai felhozatal:
Ez a krémes amerikai burgonyasaláta pont az a fajta köret, amit egyszer elkészítünk, aztán minden nyári grillezésre, piknikre és családi ebédre újra kérnek belőle. A sárga húsú ...
A Dohány utcai Pesti Lángos híres lángosa ez a kovászos uborkás verzió. Isteni a nyári melegben, de érdemes náluk is megkóstolni, mert a tésztájuk pazar.
Tudtad, hogy a kovászos uborkát kenyér nélkül is el lehet készíteni? Így gluténérzékenyek is bátran ehetik. Pár nap alatt tökéletesen megérik, mint a kovászos kenyeres verzió, és ...
Lehengerlő menüsor következik!Nosalty
A muskátli igazi klasszikus a balkonokon és az ablakpárkányokon, de a hosszú nyári hőség még ezt a strapabíró növényt is megviselheti. Ha azt veszed észre, hogy egyre kevesebb rajta a virág, a levelei fakóbbak, vagy egyszerűen megtorpant a fejlődésben, még nincs veszve semmi. Néhány egyszerű lépéssel új lendületet adhatsz neki, és akár az ősz első heteiben is gyönyörködhetsz a színes virágokban.Nosalty
Mára is egy izgalmas kvízzel készültünk nektek, amiben a zöldfűszerek kapják a főszerepet! Talán már tudjátok is, mi lesz a feladat!Nosalty
Újabb játékra invitálunk titeket! Most a nyári zöldségek vonulnak fel, de trükkös módon, hiszen nem mutatják meg teljes valójukat, nektek kell őket nagyon közelről felismernetek!
Szalmonellabotrány: keddig 14 országban összesen 106 megerősített fertőzéses esetet regisztráltak, Magyarország is érintett. A fertőzést vélhetően egy instant tészta okozta.
Szuper hasznos, sőt, elengedhetetlen eszköz az ALDI-ból, 999 forintért. Minden családnak érdemes beszereznie egyet, mert a füstjelző életet is menthet!
Ki tudna ellenállni a rántott húsnak? Főleg, ha egy belül szaftos, kívül ropogós csirkecombról van szó, amit kézből harapva a legjobb fogyasztani. Nem kell félni tőle: a jól átsült ...
Ez a krémes amerikai burgonyasaláta pont az a fajta köret, amit egyszer elkészítünk, aztán minden nyári grillezésre, piknikre és családi ebédre újra kérnek belőle. A sárga húsú ...
Kis hazánk igazi "befőzőország", ahol nyaranta felbecsülhetetlen mennyiségben rakunk el mindenféle gyümölcslekvárt, -befőttet és -szörpöt. Ahány ház, annyi praktika létezik a ...