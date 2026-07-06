Életmód

2026.07.06.

Burjánzanak a gyomok a térkövek között? A kertészek szerint ezzel a 6 módszerrel könnyedén megszabadulhatsz tőlük

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A térkövek közötti gyomok nemcsak csúnyák, hanem gyorsan el is szaporodnak. Szakértők most elmondják a 6 leghatékonyabb módszert, és azt is, mit érdemes elkerülni, ha elszaporodtak az otthonod körül.

A térkövek közül kibújó gyomok nemcsak a kert összképét rontják, hanem idővel a burkolat állapotára is hatással lehetnek. Autófelhajtón, teraszon, a sziklakert mellett, mindenhol ott kellemetlenkednek. Ugyan rengeteg házi praktika kering az interneten, és a szomszéd is mindig előáll egy hasznos tanáccsal, hiszen az ő kertje mindig zöldebb, nem mindegyik bizonyul hosszú távon hatékonynak. Összegyűjtöttük a legjobb módszereket, amikre a kertészek esküsznek!

gyomot szedő kéz a térkövek közül
A kertészek szerint ezzel a 6 módszerrel könnyedén megszabadulhatsz a gyomoktól

Miért nőnek egyáltalán gyomok a térkövek között?

Hiába tiszta a terasz vagy a kerti ösvény, a fugák közé idővel rengeteg por, homok, lehullott levelek és más szerves anyagok kerülnek. Ezekből később apró, tápanyagban gazdag réteg alakul ki, amelyben könnyen megtelepednek a szél vagy a madarak által odahordott gyommagok. Amennyiben elegendő nedvességet kapnak, egy szempillantás alatt kicsíráznak, a gyökereik pedig egyre mélyebbre hatolnak a résekbe. Ne legyünk restek, érdemes már az első apró hajtásokat is eltávolítani, mielőtt megerősödnének a gyomok.

Tipp, mielőtt nekilátnál:

Ha csak akkor állsz neki gyomlálni, amikor már minden rés zöldell, sokkal több munkád lesz később. A rendszeres ellenőrzés és néhány perc karbantartás hosszú távon sokkal hatékonyabb, mint az évente egyszeri nagytakarítás.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, a kertészek mire esküsznek, ha a térkő közötti gyomok eltávolításáról van szó!

6 fotó

Miben rejlik a titok?

A járólapok közötti gyomok tartós visszaszorítása igazából nem egyetlen tuti módszeren múlik, hanem azon, hogy időben megszüntetjük a feltételeket, amelyek között újra és újra meg tudnak jelenni. A fugákban felgyűlő por, szerves anyag és nedvesség ugyanis idővel ideális mini termőtalajt hoz létre, a mi bosszúságunkra.

Hosszú távra tervezzünk

A legstabilabb megoldások közé tartozik a térköz réseinek kitöltése és stabilizálása, például polimeres fugázó homokkal, ami segít lezárni a réseket és nehezíti magok megtelepedését.

A rendszeres tisztítás is kulcsfontosságú, mert minél kevesebb szerves anyag marad a kövek között, annál kisebb az esély az újabb gyomosodásra.

A lényeg tehát nem a folyamatos irtás, hanem az, hogy a burkolat környezetét kevésbé tegyük alkalmassá a gyomok megtelepedésére.

Kertésztippek

  • A térkövek közötti fugákat érdemes minél szűkebbre tervezni, a keskeny résekben lassabban telepszik meg a gyom.
  • A rendszeres, heti seprés sokkal hatékonyabb, mint az alkalmi nagy takarítás.
  • A magasnyomású mosót csak mértékkel érdemes használni, mert a túlzott fugamosás később még több gyomot eredményezhet.
  • A természetes talajtakarók, például a taposástűrő fűszernövények hosszú távon csökkenthetik a szabadon maradó felületek számát.
  • A résekbe kerülő homok pótlása évente legalább egyszer ajánlott, hogy ne alakuljanak ki újabb üregek.

Összegzés

A járólapok közötti gyomok problémája valójában nem egyszeri hiba következménye, hanem egy folyamatosan fennálló környezeti állapot eredménye. A forró víz, a kézi gyomlálás, a különböző tisztító módszerek és a természetes szerek mind jó eszközök a kezdeti visszaszorításra, de nem lesz tartós megoldás egyetlen beavatkozás.

A hosszú távú siker kulcsa a megelőzésben rejlik: abban, hogy a fugák ne váljanak termékeny talajjá a gyomok számára.

Amennyiben a tisztítás rendszeres, a fugák kitöltöttek és karbantartottak, valamint a burkolat állapota is megfelelő, akkor a gyomosodás jelentősen csökkenthető, és a terasz, felhajtó vagy kerti járda hosszú ideig rendezett maradhat.

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