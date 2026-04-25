Felejtsd el – Ezért ne a bolti dobozában tedd a hűtőbe az áfonyát

Kicsit drága (és finom) az áfonya ahhoz, hogy penészesen dobjuk kukába 1-2 nap után. Nyomós oka van, miért felejtős a bolti műanyag dobozában tárolni az áfonyát.

Szuper finom gyümölcs az áfonya, amellett, hogy tele van antioxidánssal, így ultra egészséges is. Sajnos azonban aranyárban mérik, és elég gyorsan meg is tud penészesedni, ha nem esszük meg elég hamar, vagy ha nem vagyunk elég körültekintőek tároláskor.

Semmiképp se a bolti műanyag dobozában tároljuk az áfonyát

Na de akkor hogyan kellene tárolnunk az áfonyát? Nem a saját dobozában!

Semmiképp se a bolti műanyag dobozában tegyük el az áfonyát - írja a Startlap.

Hogy miért? Mert nem tud benne megfelelően szellőzni, a műanyag pedig eredendően hajlamos a befülledésre.

Ha nem jár a levegő, a nedves, nyirkos, magas víztartalmú áfonya nagyon hamar penészesedésnek indul benne, főleg lecsukott tetővel, a hűtőben.

Egyre több háziasszony szerint a legjobb, ha üveg edényben tároljuk az áfonyát

Az üvegben nem puhul meg és nem penészedik be olyan gyorsan, mert az üveg tároló nem zárja be annyira a nedvességet és párát - főleg, ha az üveg tároló tetejét nem csavarjuk rá. Így a gyümölcsünk tovább marad friss és finom, ress.

+ TIPP: az üvegedény aljára egy darab papírtörlőt is tegyünk, hogy minden nedvességet felszívhasson!

Így tárold el az áfonyát - lépésről lépésre:

mosd meg folyó víz alatt az áfonyát: ezzel eltávolítod az esetleges szennyeződéseket, baktériumokat.

terítsd ki egy papírtörlőre, óvatosan itasd le a szemekről a vizet

legyen teljesen száraz az áfonya, mielőtt elteszed!

az áfonya, mielőtt elteszed! válogasd át: a puha vagy penészes szemeket dobd ki!

tedd az áfonyát egy tiszta üvegbe, helyezz a tetejére egy papírtörlőt, lazán zárd le, és mehet be a hűtőbe!

Forrásunk volt.