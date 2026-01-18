Kiderült, melyik a leghigiénikusabb kézszárítási módszer

A szappanos kézmosás önmagában nem garancia a tisztaságra. Mondjuk, mik a leggyakoribb kézmosási hibák.

Az alapos, szappanos kézmosás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük az influenza és más fertőzések kockázatát. Különösen a téli időszakban, amikor a légúti betegségek gyorsabban terjednek, létfontosságú a megfelelő higiénia. Arról azonban kevesebb szó esik, mi történik kézmosás után, pedig a kézszárítás módja döntően befolyásolja az eredményt.

Ezek az eszközök nem eltávolítják, hanem szétszórják a baktériumokat

Az elektromos kézszárító szétszórja a baktériumokat és vírusokat

Nyilvános mosdókban, éttermekben és munkahelyeken egyre gyakoribbak az elektromos kézszárítók. Első ránézésre higiénikusnak tűnnek, hiszen nincs közvetlen érintkezés. Kutatások azonban azt mutatják, hogy ezek az eszközök nem eltávolítják, hanem szétszórják a baktériumokat és vírusokat, ezzel gyakorlatilag lenullázva a kézmosás hatását.

Egy 2021-es vizsgálatban a résztvevők kezet mostak, majd vagy papírtörlővel, vagy kézszárítóval szárították meg a kezüket: a mérések szerint a kézszárítót használók kezén és ruházatán jóval több vírus maradt, mint a papírtörlőt használóknál.

Más tanulmányok is megerősítették: a nyilvános mosdók levegőjében lévő kórokozók könnyen a kezekre kerülhetnek a levegő befújásával.

Nem mindegy, milyen kézszárítót használsz

A régebbi, meleg levegőt fújó készülékek 30–45 másodperc alatt párologtatják el a nedvességet. Az újabb, úgynevezett jet air dryer típusok viszont 10–20 másodperc alatt, nagy erővel „lefújják” a vizet a kézről. Ez a nagy sebességű légáram aeroszolizálja a kórokozókat: a nagyobb cseppek akár 2 méterre is eljuthatnak, az apró részecskék pedig 15 percig vagy tovább lebeghetnek a levegőben.

Egy tanulmány szerint ezek az eszközök akár 60-szor több kórokozót terjesztenek, mint a meleg levegős szárítók, és 1300-szor többet, mint a papírtörlő.

A papírtörlő a legbiztonságosabb megoldás

A papírtörlő a leghigiénikusabb kézszárítási módszer

Szakértők egyetértenek abban, hogy a papírtörlő a leghigiénikusabb kézszárítási módszer.

A dörzsölés mechanikusan is segít eltávolítani a mikroorganizmusokat, így a kezek valóban tisztábbak lesznek. Igaz, kevésbé környezetbarát és költségesebb, ezért egyre ritkábban találkozunk vele.

TIPP:

a tekercses, textil törlőkendőt használó gépeket érdemes elkerülni, mivel ugyanazt az anyagot sokan használják egymás után, így a baktériumok kézről kézre terjedhetnek. Ha pedig csak kézszárító áll rendelkezésre, a kézfertőtlenítő gél használata plusz védelmet adhat.

Forrásunk volt.