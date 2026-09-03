Gyors burgonyás ételek, amiket másnap is imádni fogsz: 30 perc alatt készen is vannak

30 perces burgonyás ételek pörgős szeptemberre: gyorsan elkészülnek és másnap is finomak, suliba vagy irodai ebédnek is.

Szeptemberben újra beindul a pörgés: iskola, munka, edzések, délutáni programok, és közben valahogy enni is kellene. Ilyenkor különösen jól jönnek azok az ételek, amelyek 30 percen belül elkészülnek, jól bírják a másnapot, és akár az uzsonnásdobozba vagy az irodai ebédhez is elcsomagolhatók. A burgonya pedig tökéletes alapanyag ehhez: laktató, sokféleképpen elkészíthető, és nem csak köretként állja meg a helyét.

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Válogatásunkban olyan gyors burgonyás ételeket gyűjtöttünk össze, amelyeket akár előző este is elkészíthetsz, majd másnap magaddal vihetsz az iskolába vagy a munkahelyre. Jöhetnek a serpenyős, rakott, sütőben sült vagy éppen salátás változatok is.

Ha szeptemberben szeretnél kevesebbet kapkodni az étkezések miatt, érdemes olyan recepteket választanod, amelyekből akár több adag is készülhet egyszerre.

Gyors, laktató és másnap is finom

A burgonya azért is jó választás a sűrű hétköznapokra, mert rengetegféle étel készülhet belőle. Egy tartalmas burgonyasaláta hidegen is működik, egy sajtos vagy zöldséges tepsis fogás pedig másnap egyszerűen újramelegíthető.

Serpenyős burgonyás ételek – gyorsan elkészülnek, és kevés edényt kell hozzájuk használni.

– gyorsan elkészülnek, és kevés edényt kell hozzájuk használni. Tepsis finomságok – dobd össze a hozzávalókat, a sütő pedig elvégzi a munka nagy részét.

– dobd össze a hozzávalókat, a sütő pedig elvégzi a munka nagy részét. Burgonyasaláták – hidegen is finomak, ezért irodai ebédnek különösen praktikusak.

– hidegen is finomak, ezért irodai ebédnek különösen praktikusak. Rakott burgonyás fogások – tartalmasak, jól adagolhatók, és másnap is könnyen felmelegíthetők.

– tartalmasak, jól adagolhatók, és másnap is könnyen felmelegíthetők. Húsmentes ötletek – zöldségekkel, sajttal vagy tojással is készíthetsz laktató burgonyás ebédet.

Íme gyors burgonyás receptjeink a rohanós hétköznapokra!

Mit csomagolj a gyereknek az iskolába?

Ha olyan ebédet vagy uzsonnát keresel, amit a gyerek könnyen meg tud enni, érdemes az egyszerűen adagolható, nem túl szaftos ételek között válogatni. Egy szelet burgonyás tócsni, néhány falat derelye vagy egy tartalmas burgonyasaláta is jó választás lehet, attól függően, hogy van-e lehetőség melegíteni.

Extra tipp: Ha előző este elkészíted az ételt, reggel már csak be kell csomagolnod. Így az indulás előtti kapkodásból is megspórolhatsz néhány percet.

30 perc alatt kész? Jöhet!

A szeptemberi hétköznapokon nem feltétlenül az a cél, hogy különleges, órákig készülő fogásokat tegyél az asztalra. Sokkal praktikusabbak azok a receptek, amelyek fél órán belül elkészülnek, és akár másnap is élvezhetők.

Tipp: Ha tudod, hogy másnap sűrű napod lesz, már vacsorakészítéskor gondolj a következő napi ebédre is. Egy-két plusz adaggal máris megoldottad a másnapi étkezést.

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