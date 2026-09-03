Törvénymódosítást vezetne be az agrár- és élelmszergazdaságért felelős miniszter, amivel a szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezését javítaná.

Új szabályokkal erősítené a kormány a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést. A tervezett törvénymódosítás nemcsak a klasszikus borszőlő-ültetvényekre, hanem az úgynevezett „egyéb szőlőre” is kiterjesztené a művelési kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy a házikertekben vagy más ingatlanokon található szőlőtőkék tulajdonosai sem maradhatnak ki a védekezésből.

Figyelmeztetés a kerttulajdonosoknak: bajba kerülhet, akinek ilyen növény van a kertjében

A szőlő aranyszínű sárgasága (FD) az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi veszély, amellyel a hazai szőlőtermesztésnek szembe kell néznie.

A fertőzés a szőlőtőkék terméshozamát jelentősen visszavetheti, a beteg növények száma pedig rövid idő alatt gyorsan növekedhet.

Új fogalom kerülhet a szabályozásba

Az Országgyűléshez benyújtott módosítás egyik fontos eleme az „egyéb szőlő” fogalmának bevezetése. Ennek hátterében az áll, hogy a szőlőfélék családjába számos olyan faj és alfaj tartozik, amely potenciálisan hozzájárulhat a károsító fennmaradásához és ezáltal növényegészségügyi kockázatot jelenthet a termesztett szőlőállományokra.

A javaslat ezért az egyéb szőlő esetében is előírná a rendeltetésének megfelelő művelést. A tulajdonosoknak ennek keretében olyan intézkedéseket kellene tenniük, amelyekkel megelőzhető a szőlő aranyszínű sárgaságának kialakulása, illetve megakadályozható a már kialakult fertőzés továbbterjedése.

A változás különösen azért lehet fontos, mert a betegség szempontjából nemcsak a nagyüzemi vagy professzionális ültetvények számítanak. Az elhanyagolt, nem megfelelően gondozott szőlőtőkék ugyanis a védekezés szempontjából problémát jelenthetnek a környező állományok számára is.

Új szabályokkal erősítené a kormány a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést

Rendkívül veszélyes betegségről van szó

Az aranyszínű sárgaságot egy fitoplazma okozza, amelynek egyik legfontosabb terjesztője az amerikai szőlőkabóca. A kórokozó a fertőzött növényekből a kabócába kerül, majd a rovar további szőlőtőkéket fertőzhet meg.

A Nébih szerint a fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama akár 20–50 százalékkal is visszaeshet, miközben a beteg növények száma megfelelő védekezés hiányában akár évről évre megtízszereződhet. Súlyos esetben néhány év alatt az ültetvény jelentős része, fogékony fajtáknál akár teljes állománya is elpusztulhat.

A betegség az emberekre nézve nem jelent egészségügyi kockázatot, és a Nébih tájékoztatása szerint a borba sem kerül át. A probléma elsősorban a szőlőtermesztést és a termelés gazdaságosságát veszélyezteti.

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Már az egész ország érintett

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy 2026 augusztusában a Bükki borvidéken is kimutatták a betegséget.

Ezzel a Nébih tájékoztatása szerint már mind a 22 magyarországi borvidéken jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság kórokozója.

A fertőzés terjedése miatt a hatóság évek óta kiemelt figyelmet fordít az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre. A Nébih külön felületet és interaktív térképet is működtet, amelyen követhető a betegség és a károsító hazai helyzete.

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