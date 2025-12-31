A séf 3 tippje a legfinomabb, igazán gazdag ízű újévi korhelylevesért

A karácsonyi és szilveszteri időszak nem arról híres, hogy a gyomrunkat kíméljük, így, aki bírja és megteheti, sorban készíti el a töltött vagy székelykáposztát, a bejglit, a zserbót, a majonézes salátákat, a húslevest, borlevest, halászlevet, rántott és sült finomságokat. Ha pedig szilveszter és újév napján is van benne szufla, a szerencsét hozó lencsefőzelék vagy lencseleves illetve a korhelyleves is asztalra (és a gyomrokba) kerül. Ezúttal utóbbihoz mutatunk pár tippet, hogy a tied legyen a legfinomabb, legízesebb korhelyleves.
A korhelyleves, ami felér a legkiadósabb főétellel
A savanyú káposztából főzött, fűszerpaprikás, kolbászos, füstölt húsos, tejfölös fogás a magyar gasztronómia egyik hagyományos étele, melyet újévkor szokás megfőzni. A visszaemlékezések szerint ugyanis a nagy korhelykedés, azaz mulatozás és iszogatás után jólesik a gyomornak és a léleknek.
A 19. században a korhelyleveshez való savanyított káposztát vízzel hígították, berántották, majd kolbászt, sőt, még tojássárgáját is kevertek bele. Hab a tortán, hogy egyes receptúrák még lencsét is főznek a levesbe!
Na de mitől lesz a legfinomabb a korhelyleves?
Megkérdeztünk egy séfet, aki három dologra hívta fel a figyelmet:
1.) Házi, adalékanyag-mentes savanyú káposztát használjunk
Próbáljunk meg saját savanyú káposztát használni (nem nehéz, mutatjuk a receptet), vagy keressünk olyan forrást, akiről tudjuk, hogy nem használ adalékanyagokat, tartósítót. Organikus, egészségesebb lesz így.
Savanyú káposztás leveseinkből:
2.) Nem kell feltétlen átmosni a káposztát
Az első pontból következik, hogy ha házi, felesleges adalékoktól mentes a savanyú káposztánk, átmosni sem feltétlen szükséges, így intenzívebb, savanykásabb, fűszeresebb lesz a végeredmény. Ne mossuk le róla az ízeket!
A séf két extra tanácsa:
- A húsárú (a kolbász, szalonna és a hús is) füstölt legyen!
3.) Nem kell liszttel habarni!
Régi Kádár-kori berögződés, hogy mindent lisztes rántással/habarással teszünk mennyiségileg többé, sűrűbbé - az azonban tévhit, hogy ettől tartalmasabb lesz a fogásunk, sőt.
- A liszt feleslegesen uralhatja le az étel saját ízeit, fűszereit, lisztízűvé téve azt.
- Másrészt ez nem főzelék, nem baj az, ha a leves leve híg.
- Sűrítsük önmagával: egy bögrényi levet + némi káposztát vegyünk ki a készre főtt levesből, és sűrű, zsíros tejföllel turmixoljuk pépessé, majd öntsük vissza a levesbe!
Elkészítitek a korhelylevest? BUÉK mindenkinek!