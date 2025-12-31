A séf 3 tippje a legfinomabb, igazán gazdag ízű újévi korhelylevesért

Ha nem lett volna elég a karácsonyi töltött káposztából, vagy annyira jól sikerült a szilveszter este, hogy a gyomrod másnap kifejezetten kívánja a kiadós magyaros ételeket, esetleg szimplán a hagyományőrzés vezérel, főzz egy fazéknyi korhelylevest újévkor. Mutatjuk a legjobb tippeket hozzá!

A karácsonyi és szilveszteri időszak nem arról híres, hogy a gyomrunkat kíméljük, így, aki bírja és megteheti, sorban készíti el a töltött vagy székelykáposztát, a bejglit, a zserbót, a majonézes salátákat, a húslevest, borlevest, halászlevet, rántott és sült finomságokat. Ha pedig szilveszter és újév napján is van benne szufla, a szerencsét hozó lencsefőzelék vagy lencseleves illetve a korhelyleves is asztalra (és a gyomrokba) kerül. Ezúttal utóbbihoz mutatunk pár tippet, hogy a tied legyen a legfinomabb, legízesebb korhelyleves.

Az eredeti korhelyleves, receptért kattints a képre! Nosalty / Hering András

A korhelyleves, ami felér a legkiadósabb főétellel

A savanyú káposztából főzött, fűszerpaprikás, kolbászos, füstölt húsos, tejfölös fogás a magyar gasztronómia egyik hagyományos étele, melyet újévkor szokás megfőzni. A visszaemlékezések szerint ugyanis a nagy korhelykedés, azaz mulatozás és iszogatás után jólesik a gyomornak és a léleknek.

A 19. században a korhelyleveshez való savanyított káposztát vízzel hígították, berántották, majd kolbászt, sőt, még tojássárgáját is kevertek bele. Hab a tortán, hogy egyes receptúrák még lencsét is főznek a levesbe!

Na de mitől lesz a legfinomabb a korhelyleves?

Megkérdeztünk egy séfet, aki három dologra hívta fel a figyelmet:

1.) Házi, adalékanyag-mentes savanyú káposztát használjunk

Próbáljunk meg saját savanyú káposztát használni (nem nehéz, mutatjuk a receptet), vagy keressünk olyan forrást, akiről tudjuk, hogy nem használ adalékanyagokat, tartósítót. Organikus, egészségesebb lesz így.

2.) Nem kell feltétlen átmosni a káposztát

Az első pontból következik, hogy ha házi, felesleges adalékoktól mentes a savanyú káposztánk, átmosni sem feltétlen szükséges, így intenzívebb, savanykásabb, fűszeresebb lesz a végeredmény. Ne mossuk le róla az ízeket!

A séf két extra tanácsa: - A káposztát mindig kóstoljuk meg főzés elején, hogy tudjuk, mennyire sós, és ennek függvényében sózzunk!

- A húsárú (a kolbász, szalonna és a hús is) füstölt legyen!

3.) Nem kell liszttel habarni!

Régi Kádár-kori berögződés, hogy mindent lisztes rántással/habarással teszünk mennyiségileg többé, sűrűbbé - az azonban tévhit, hogy ettől tartalmasabb lesz a fogásunk, sőt.

A liszt feleslegesen uralhatja le az étel saját ízeit, fűszereit, lisztízűvé téve azt.

téve azt. Másrészt ez nem főzelék, nem baj az, ha a leves leve híg.

Sűrítsük önmagával: egy bögrényi levet + némi káposztát vegyünk ki a készre főtt levesből, és sűrű, zsíros tejföllel turmixoljuk pépessé, majd öntsük vissza a levesbe!

Elkészítitek a korhelylevest? BUÉK mindenkinek!