Szilveszteri rituálé: Így jósolták meg a régiek leendő szerelmük nevét és a jövőt

Új év, új vágyak, fogadalmak és elvárások. Az embereket mindig is foglalkoztatta, mit hoz az új év, így nem ritkán jósoltak, jósoltattak maguknak, hogy megtudják, mi várhat rájuk - ez a mai napig így van. A régmúlt szilveszteri, új évre vonatkozó jövendőmondó rituálék között viszont volt egy igen érdekes, mely mára kikopott: a szilveszteri ólomöntés - írja a Sokszínűvidék cikke.
A szokás során az olvasztott ólmot hideg vízbe öntötték, ahol az azonnal megszilárdult, különös, szabálytalan formákat hozva létre. Ezekből az alakzatokból próbálták kifürkészni a jövőt: az előre elképzelt formákhoz egyszerű, egyértelmű jelentéseket társítottak, amelyek a következő év eseményeire utaltak- derül ki a cikkből.
Az ólomöntés kicsit hasonlít a teafűből történő jósláshoz, melynek során a szálas tea elfogyasztása után a csészében maradt levelek formáját és mintáit elemzik, hogy megjósolják a jövőt.
Szilveszteri ólomöntés: lássuk, mi mit szimbolizált
- A kör bőséget jelzett,
- a gyűrű közelgő házasságot,
- a kígyó titkos ellenséget vagy korlátozást,
- az angyalka örömünnepet,
- a harang jó híreket,
- a koporsó sikertelenséget vagy veszteséget,
- a fej azt, hogy az álomférfi hamarosan eljön,
- a hagyma bosszúságot,
- az egér pedig új szerelmet jelzett a láthatáron.
Az ólomöntést inkább felejtsük el, de ha hiszünk benne, teából vagy zaccból nyugodtan jósolhatunk... csak ne vegyük véresen komolyan!