Szilveszteri rituálé: Így jósolták meg a régiek leendő szerelmük nevét és a jövőt

Ha lenne egy üveggömböd, belenéznél, hogy megtudd, mi vár rád a jövőben? Az év utolsó napján az átlagosnál is többen kíváncsiak rá, mit hoz az új esztendő, a régiek például ólmot öntöttek... De hogyan? És miért?

Új év, új vágyak, fogadalmak és elvárások. Az embereket mindig is foglalkoztatta, mit hoz az új év, így nem ritkán jósoltak, jósoltattak maguknak, hogy megtudják, mi várhat rájuk - ez a mai napig így van. A régmúlt szilveszteri, új évre vonatkozó jövendőmondó rituálék között viszont volt egy igen érdekes, mely mára kikopott: a szilveszteri ólomöntés - írja a Sokszínűvidék cikke.

Ólomöntés

A szokás során az olvasztott ólmot hideg vízbe öntötték, ahol az azonnal megszilárdult, különös, szabálytalan formákat hozva létre. Ezekből az alakzatokból próbálták kifürkészni a jövőt: az előre elképzelt formákhoz egyszerű, egyértelmű jelentéseket társítottak, amelyek a következő év eseményeire utaltak - derül ki a cikkből.

Az ólomöntés kicsit hasonlít a teafűből történő jósláshoz, melynek során a szálas tea elfogyasztása után a csészében maradt levelek formáját és mintáit elemzik, hogy megjósolják a jövőt.

az ólomöntés férjjósló szerepet is kapott: a megszilárdult ólom formájában a leendő férj nevének kezdőbetűjét vélték felfedezni.

Szilveszteri ólomöntés: lássuk, mi mit szimbolizált

A kör bőséget jelzett,

a gyűrű közelgő házasságot,

a kígyó titkos ellenséget vagy korlátozást,

az angyalka örömünnepet,

a harang jó híreket,

a koporsó sikertelenséget vagy veszteséget,

a fej azt, hogy az álomférfi hamarosan eljön,

a hagyma bosszúságot,

az egér pedig új szerelmet jelzett a láthatáron.

Az ólomöntést inkább felejtsük el, de ha hiszünk benne, teából vagy zaccból nyugodtan jósolhatunk... csak ne vegyük véresen komolyan!

