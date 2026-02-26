Életmód

2026.02.26.

Sajnálatos hír a pollenallergiásoknak – Előbb jött a szezon, az egyik fő allergén már virágzik

Egyre többen érzik, hogy kitavaszodott: tüsszögnek, és viszket a torkuk, szemük. A hirtelen jött melegedéssel együtt ugyanis a mogyoróbokor, sőt, az éger is elkezdte ontani a pollent.

2026-ban hamar jött a pollenszezon, hiszen a tavaszi időjárás is egyik napról a másikra jelentkezett be - aminek legtöbben örülünk, néhány tüsszögő kivétellel. Az elmúlt napokban ugyanis ugrásszerűen megnőtt a pollenkoncentráció, és egyre több allergiás érzi a tüneteket már most - írja a 24.hu.

mogyoróbokor virágzása
A mogyoró és az éger már virágzik, indul a pollenallergia szezonja

A legfőbb allergén a mogyoró - már február utolsó napjaiban érezhető a pollenje

  • február végén a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szintű
  • az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ javaslata:

Azok, akik allergiások a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére, készüljenek fel a tünetek – elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés – erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól
  • Ciprus- és tiszafafélék: pollenkoncentrációjuk egyelőre alacsony-közepes, de várhatóan gyorsan emelkedik.
Február végén a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas
  • Juhar, kőris, nyár és szil: pollenkoncentrációjuk egyelőre alacsony.

Tipp:

akiknél jellemzően erősek a tünetek a pollenszezon idején, már most elkezdhetik az antihisztamin szedését!

Forrásunk volt.

Egy nő céklalevet iszik
Életmód

Ebben az esetben nem ajánlott céklalevet inni

Bár a céklalé számos egészségügyi előnnyel bír, nem minden napszakban ideális választás. Lefekvés előtt fogyasztva megzavarhatja az alvást, ezért érdemes tudni, mikor jobb inkább kihagyni, és mikor ajánlott inni.

