Sajnálatos hír a pollenallergiásoknak – Előbb jött a szezon, az egyik fő allergén már virágzik

2026-ban hamar jött a pollenszezon, hiszen a tavaszi időjárás is egyik napról a másikra jelentkezett be - aminek legtöbben örülünk, néhány tüsszögő kivétellel. Az elmúlt napokban ugyanis ugrásszerűen megnőtt a pollenkoncentráció, és egyre több allergiás érzi a tüneteket már most - írja a 24.hu.
A legfőbb allergén a mogyoró - már február utolsó napjaiban érezhető a pollenje
- február végén a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szintű
- az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ javaslata:
- Ciprus- és tiszafafélék: pollenkoncentrációjuk egyelőre alacsony-közepes, de várhatóan gyorsan emelkedik.
- Juhar, kőris, nyár és szil: pollenkoncentrációjuk egyelőre alacsony.
Tipp:
akiknél jellemzően erősek a tünetek a pollenszezon idején, már most elkezdhetik az antihisztamin szedését!