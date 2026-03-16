Tiramisu alaprecept

Sűrű mascarponés krém piskótadarabokkal és rumos kávéval - íme a csodás tiramisu! Gerzsenyi Flóra

Tiramisu – az olasz desszert, amely meghódította a világot

A tiramisu az egyik legismertebb és legkedveltebb olasz desszert.

Krémes, kávés ízvilága és könnyed állaga miatt világszerte népszerű, ráadásul sütés nélkül készül, így otthon is viszonylag egyszerűen összeállítható.

A tiramisu alapreceptje babapiskótából, mascarponekrémből, kávéból és kakaóporból áll, melyeket rétegezve állítanak össze.

Olasz eredet

A tiramisu viszonylag modern desszert:

a legtöbb forrás szerint Észak-Olaszországban, a Veneto tartományban született a 20. század második felében. Neve az olasz tirami su kifejezésből ered, amely szó szerint azt jelenti: „dobj fel” vagy „emelj fel”. Ez a név a kávé és a cukor élénkítő hatására utal.

A desszert rövid idő alatt elterjedt Olaszországban, majd a nemzetközi konyhában is, és ma már szinte minden olasz étterem étlapján megtalálható.

A tiramisut érdemes egy éjszakát hűtőben pihentetni fogyasztás előtt Gerzsenyi Flóra

A tiramisu alapreceptjének titkai

A legfontosabb hozzávalók:

A hagyományos tiramisu különlegessége a mascarpone , az olasz krémsajt, amely selymes, lágy állagot ad a desszertnek,

, az olasz krémsajt, amely selymes, lágy állagot ad a desszertnek, ehhez társul a kávéba mártott babapiskóta , amely átveszi a kávé aromáját,

, amely átveszi a kávé aromáját, valamint a kakaópor, amely a tetején finom, enyhén kesernyés ízt ad.

PRO TIPPEK:

Gyors mártogatás: a tökéletes tiramisuhoz fontos, hogy a babapiskótát csak rövid időre mártsuk a kávéba.

Pihentetés: összeállítás után pihentetni kell, a hűtőben töltött idő alatt a piskóta és a krém ízei összeérnek, és az állaga is tökéletes lesz.

A klasszikus alaprecept mellett számos tiramisuvariáció létezik

Sok helyen egy kevés alkoholt – például rumot vagy likőrt – is adnak a kávéhoz. A modern konyhában pedig gyakran készül a tiramisu gyümölcsös változatban, például eperrel vagy málnával, de léteznek csokoládés, citromos, pisztáciás, gesztenyés vagy akár teljesen tojásmentes változatok is.