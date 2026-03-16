Tiramisu alaprecept
Hozzávalók
Krém
-
400 g babapiskóta (két csomag)
-
700 g mascarpone
-
4 db tojás
-
220 g cukor
-
6 ek cukrozatlan kakaópor
-
4 dl feketekávé (instant kávé is megfelel)
-
50 ml rum (opcionális)
Összeállítás
-
3 evőkanál cukrozatlan kakaópor
Krém
-
400g babapiskóta1504 kcal
-
700g mascarpone2828 kcal
-
220g tojás277 kcal
-
220g cukor851 kcal
-
137 kcal
-
400g feketekávé36 kcal
-
50g rum116 kcal
Összeállítás
-
68 kcal
- 7% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 20% Zsír
Krém
-
19.2g babapiskóta72 kcal
-
33.7g mascarpone136 kcal
-
10.6g tojás13 kcal
-
10.6g cukor41 kcal
-
2.9g cukrozatlan kakaópor7 kcal
-
19.2g feketekávé2 kcal
-
2.4g rum6 kcal
Összeállítás
-
1.4g cukrozatlan kakaópor3 kcal
- 7% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 20% Zsír
- 36% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 15.4 g
Zsír
-
Összesen 41.3 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 90 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 355 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 29 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 99 mg
-
Foszfor 134 mg
-
Nátrium 79 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 73.5 g
-
Cukor 47 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 71.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 39 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 20 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 74 mg
-
Retinol - A vitamin: 39 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 126 micro
Elkészítés
Krém
- Gőz fölött a tojássárgáját cukorral 80 fokig melegítjük, majd habosra keverjük - eközben ki is hűl.
- Hozzáforgatjuk a mascarponét a tojásos keverékhez, és alaposan kikeverjük a krémet.
- A tojásfehérjéket pici sóval és egy kevés cukorral félkemény habbá verjük, majd óvatosan hozzákeverjük a krémhez.
Összeállítás
- A kávét lefőzzük (elkészíthetjük kotyogósban, de akár instant kávénak is, ez esetben 4 ek. instant kávé + 4 dl meleg víz az arány), majd egy mélyebb tálkába önjük. Hozzáadjuk a rumot, majd hagyjuk kicsit hűlni.
- A babapiskótákat előkészítjük: egyesével belemártjuk őket a kávéba egy pillanatra.
- Egy átlátszó jénaiban (szebben mutat) elrendezzük az első beáztatott babapiskóta-réteget. Erre rákenünk egy adag krémet, majd kis szűrő segítségével megszórjuk 2 evőkanál kakaóporral.
- Ezt a műveletet még kétszer megismételjük: áztatott babapiskóta, krém és kakaópor, végül egy réteg szépen elegyengetett krémmel zárjuk.
- Érdemes hűteni kb. egy napot (nem kötelező), hogy jól összeérjenek az ízek. Tálaláskor meghintjük a tetejét kakaóporral, és már fogyaszthatjuk is. Isteni finom desszert, télen-nyáron elkészíthető.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 10 p
- Főzés módja: süti sütés nélkül
- Tepsi mérete: 35x25
A tiramisu Olaszország egyik legegyszerűbb és legfinomabb desszertje. Sűrű, gazdag mascarponés krém piskótadarabokkal rétegezve és rumos fekete kávéval megspékelve - nincs mit szerénykedni, ezek így együtt isteni egyveleget alkotnak. A tiramisu olaszul azt jelenti „dobj fel”, és nevéhez hűen egy jó adag után mi sem maradunk nyugton, az biztos! Ez a recept bármilyen alkalomra tökéletes, mi gyakran készítjük unalmunkban is, a család nagy örömére. Egyébként nincs vele sok macera, bár érdemes egy éjszakát hűtőben pihentetni, hogy rendesen összeérjenek az ízek.
Tiramisu – az olasz desszert, amely meghódította a világot
A tiramisu az egyik legismertebb és legkedveltebb olasz desszert.
Krémes, kávés ízvilága és könnyed állaga miatt világszerte népszerű, ráadásul sütés nélkül készül, így otthon is viszonylag egyszerűen összeállítható.
A tiramisu alapreceptje babapiskótából, mascarponekrémből, kávéból és kakaóporból áll, melyeket rétegezve állítanak össze.
Olasz eredet
A tiramisu viszonylag modern desszert:
a legtöbb forrás szerint Észak-Olaszországban, a Veneto tartományban született a 20. század második felében. Neve az olasz tirami su kifejezésből ered, amely szó szerint azt jelenti: „dobj fel” vagy „emelj fel”. Ez a név a kávé és a cukor élénkítő hatására utal.
A desszert rövid idő alatt elterjedt Olaszországban, majd a nemzetközi konyhában is, és ma már szinte minden olasz étterem étlapján megtalálható.
A tiramisu alapreceptjének titkai
A legfontosabb hozzávalók:
- A hagyományos tiramisu különlegessége a mascarpone, az olasz krémsajt, amely selymes, lágy állagot ad a desszertnek,
- ehhez társul a kávéba mártott babapiskóta, amely átveszi a kávé aromáját,
- valamint a kakaópor, amely a tetején finom, enyhén kesernyés ízt ad.
PRO TIPPEK:
Gyors mártogatás: a tökéletes tiramisuhoz fontos, hogy a babapiskótát csak rövid időre mártsuk a kávéba.
Pihentetés: összeállítás után pihentetni kell, a hűtőben töltött idő alatt a piskóta és a krém ízei összeérnek, és az állaga is tökéletes lesz.
A klasszikus alaprecept mellett számos tiramisuvariáció létezik
Sok helyen egy kevés alkoholt – például rumot vagy likőrt – is adnak a kávéhoz. A modern konyhában pedig gyakran készül a tiramisu gyümölcsös változatban, például eperrel vagy málnával, de léteznek csokoládés, citromos, pisztáciás, gesztenyés vagy akár teljesen tojásmentes változatok is.