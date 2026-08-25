Ezek a régi konyhai eszközök ma már igazi retró kincsnek számítanak: akár a te fiókodban is ott lapulhatnak

A digitális mérlegek, robotgépek, kapszulás kávéfőzők és elektromos aprítók korában könnyű elfelejteni, hogy néhány évtizeddel ezelőtt egészen más eszközökkel dolgoztak a magyar konyhákban. Sok családban még ma is ott lapulnak ezek a tárgyak valamelyik fiók mélyén vagy a padláson.
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Fontos különbséget tenni a retró, a ritka és a valóban értékes gyűjtői darab között. Attól, hogy egy eszköz régi, még nem biztos, hogy komoly összeget ér. Az állapot, a gyártó, a ritkaság, az eredetiség és az, hogy mennyire keresik a gyűjtők, mind számíthat.
A régi konyhai eszközök értékét azonban nem kizárólag a pénzben mérhető ár adja. Egy zománcos edény, egy régi mérleg vagy egy kézi daráló sokak számára egy egész korszakot idéz fel.
A retró tárgyak iránti érdeklődés pedig jól mutatja, hogy ami néhány éve még egyszerűen ócskaságnak tűnt, az ma már könnyen a konyha karakteres dísze lehet.
Címlapfotó: Fotó adományozó: FŐFOTÓ / Fortepan