Ha szokatlanul büdös a szellentésed, annak nem biztos, hogy csak a bableves az oka – Ezt jelezheti a szervezeted

A kellemetlen szagú bélgáz hátterében többféle emésztőrendszeri probléma állhat, a szénhidrátok felszívódási zavarától kezdve a bélflóra egyensúlyának felborulásán át bizonyos bélrendszeri állapotokig.
A szellentés normális
Mindenki termel bélgázt, és az alkalmi szellentés az egészséges emésztés része. A gázok jelentős része ráadásul szinte szagtalan. A kellemetlen szagot elsősorban azok a kénes vegyületek és más anyagok okozzák, amelyek az emésztetlen táplálék bélbaktériumok általi lebontása során keletkeznek.
Nem megfelelő emésztés
A kellemetlen szagú gáz egyik lehetséges oka, hogy bizonyos tápanyagokat a szervezet nem bont le vagy nem szív fel megfelelően.
Az emésztéshez többek között gyomorsavra, emésztőenzimekre és epére van szükség. Ha ezek működése valamilyen okból nem megfelelő, egyes táplálék-összetevők emésztetlenül juthatnak tovább a vastagbélbe. Ott a bélbaktériumok elkezdik fermentálni őket, ami több gáz képződéséhez vezethet.
Ennek következménye lehet:
- a fokozott gázképződés,
- a kellemetlen szag,
- a puffadás
- vagy a hasi kellemetlenség.
Lehet, hogy bizonyos szénhidrátokat nehezen emésztesz
A szénhidrát-felszívódási zavar szintén okozhat erőteljesebb gázképződést. Ilyenkor bizonyos szénhidrátokat – például a laktózt, a fruktózt vagy egyes FODMAP-okat – a szervezet nem tud megfelelően felszívni.
Az emésztetlen szénhidrátok eljutnak a vastagbélbe, ahol a baktériumok fermentálják őket. Ennek egyik következménye a puffadás és a fokozott, akár kellemetlen szagú bélgáz. Egyes cukoralkoholok és mesterséges édesítőszerek is hasonló problémát okozhatnak érzékenyebb embereknél.
TIPP:
Felborulhatott a bélflóra egyensúlya
A bélben élő mikroorganizmusok fontos szerepet játszanak az emésztésben. Ha a mikrobiom összetétele vagy egyensúlya jelentősen megváltozik, az az emésztés során keletkező gázok mennyiségére és összetételére is hatással lehet.
Az úgynevezett diszbiózis fokozott gázképződéssel, erősebb szaggal, puffadással és a székletürítési szokások megváltozásával is járhat.
Kialakulásában több tényező szerepet játszhat, például bizonyos antibiotikumok használata, a rostban és növényi változatosságban szegény étrend, a tartós stressz, egyes fertőzések, a rossz alvás vagy bizonyos gyógyszerek.
A SIBO is állhat a háttérben
A SIBO, azaz a kontaminált vékonybél szindróma egy olyan állapot, amikor a vastagbélre jellemző baktériumok a vékonybélbe kerülnek.
Tünet:
Bizonyos esetekben a hidrogén-szulfid jelenléte miatt a gáz akár záptojáshoz hasonló szagú is lehet. Fontos azonban, hogy a puffadás és a gázképződés önmagában nem jelenti azt, hogy valakinek SIBO-ja van, mivel hasonló tüneteket számos más emésztőrendszeri probléma is okozhat.
A székrekedés és a gázképződés összefügg
Egy másik lehetséges állapot az úgynevezett intestinal methanogen overgrowth, röviden IMO. Ilyenkor metánt termelő mikroorganizmusok szaporodnak el a bélrendszerben.
A metán lassíthatja a bélmozgást, ezért az IMO-t elsősorban krónikus székrekedéssel és puffadással hozzák összefüggésbe.
Ha valakinél a tartós székrekedés mellett jelentősen fokozódik a gázképződés, ez is egy lehetséges magyarázat lehet a pontos ok megállapításához azonban orvosi kivizsgálás szükséges.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
A kellemetlen szellentés miatt sokan zavarban vannak, pedig az emésztőrendszeri tünetekről ugyanúgy érdemes beszélni az orvossal, mint bármilyen más panaszról.
Különösen akkor indokolt kivizsgálást kérni, ha a gázképződés tartósan megváltozik, és más tünetek is társulnak hozzá. Ilyen lehet például a:
- tartós vagy fokozódó puffadás,
- erős vagy romló hasi fájdalom,
- véres vagy fekete széklet,
- megmagyarázhatatlan fogyás,
- tartós hasmenés vagy székrekedés,
- ismétlődő hányás,
- a megszokottnál jóval gyakoribb vagy kellemetlenebb szagú bélgáz.
FONTOS: a véres széklet, az erős hasi fájdalom és a nem szándékos fogyás különösen olyan tünetek, amelyeket nem érdemes egyszerűen a „puffadás” számlájára írni.