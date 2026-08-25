Ha szokatlanul büdös a szellentésed, annak nem biztos, hogy csak a bableves az oka – Ezt jelezheti a szervezeted

A szellentés teljesen természetes része az emésztésnek. Az azonban már érdekesebb, ha a korábbihoz képest hirtelen sokkal gyakoribbá válik, megváltozik a szaga, vagy puffadással, hasi fájdalommal, hasmenéssel vagy székrekedéssel együtt jelentkezik. Ilyenkor ugyanis nem feltétlenül csak arról van szó, hogy „valami rosszat ettél”.

A kellemetlen szagú bélgáz hátterében többféle emésztőrendszeri probléma állhat, a szénhidrátok felszívódási zavarától kezdve a bélflóra egyensúlyának felborulásán át bizonyos bélrendszeri állapotokig.

Ha szokatlanul büdös a szellentésed, annak nem biztos, hogy a bableves az oka

A szellentés normális

Mindenki termel bélgázt, és az alkalmi szellentés az egészséges emésztés része. A gázok jelentős része ráadásul szinte szagtalan. A kellemetlen szagot elsősorban azok a kénes vegyületek és más anyagok okozzák, amelyek az emésztetlen táplálék bélbaktériumok általi lebontása során keletkeznek.

Ezért önmagában egy-egy különösen büdös szellentés miatt nem kell megijedni. Inkább az számít, hogy tartósan megváltozik-e a megszokott állapot.

Nem megfelelő emésztés

A kellemetlen szagú gáz egyik lehetséges oka, hogy bizonyos tápanyagokat a szervezet nem bont le vagy nem szív fel megfelelően.

Az emésztéshez többek között gyomorsavra, emésztőenzimekre és epére van szükség. Ha ezek működése valamilyen okból nem megfelelő, egyes táplálék-összetevők emésztetlenül juthatnak tovább a vastagbélbe. Ott a bélbaktériumok elkezdik fermentálni őket, ami több gáz képződéséhez vezethet.

Ennek következménye lehet:

a fokozott gázképződés ,

, a kellemetlen szag,

a puffadás

vagy a hasi kellemetlenség.

Lehet, hogy bizonyos szénhidrátokat nehezen emésztesz

A szénhidrát-felszívódási zavar szintén okozhat erőteljesebb gázképződést. Ilyenkor bizonyos szénhidrátokat – például a laktózt, a fruktózt vagy egyes FODMAP-okat – a szervezet nem tud megfelelően felszívni.

Az emésztetlen szénhidrátok eljutnak a vastagbélbe, ahol a baktériumok fermentálják őket. Ennek egyik következménye a puffadás és a fokozott, akár kellemetlen szagú bélgáz. Egyes cukoralkoholok és mesterséges édesítőszerek is hasonló problémát okozhatnak érzékenyebb embereknél.

Az emésztetlen szénhidrátok eljutnak a vastagbélbe, ahol a baktériumok fermentálják őket

TIPP: Ha azt veszed észre, hogy bizonyos ételek után rendszeresen jelentkezik a probléma, hasznos lehet néhány hétig étkezési és tüneti naplót vezetni. Így könnyebb felismerni az összefüggéseket.

Felborulhatott a bélflóra egyensúlya

A bélben élő mikroorganizmusok fontos szerepet játszanak az emésztésben. Ha a mikrobiom összetétele vagy egyensúlya jelentősen megváltozik, az az emésztés során keletkező gázok mennyiségére és összetételére is hatással lehet.

Az úgynevezett diszbiózis fokozott gázképződéssel, erősebb szaggal, puffadással és a székletürítési szokások megváltozásával is járhat.

Kialakulásában több tényező szerepet játszhat, például bizonyos antibiotikumok használata, a rostban és növényi változatosságban szegény étrend, a tartós stressz, egyes fertőzések, a rossz alvás vagy bizonyos gyógyszerek.

A SIBO is állhat a háttérben

A SIBO, azaz a kontaminált vékonybél szindróma egy olyan állapot, amikor a vastagbélre jellemző baktériumok a vékonybélbe kerülnek.

Tünet: Ezek a baktériumok a szénhidrátokat már a vékonybélben elkezdhetik fermentálni, ami különböző gázok termelődésével jár. A SIBO egyik lehetséges tünete a tartós puffadás és a fokozott bélgázképződés, különösen étkezések után.

Bizonyos esetekben a hidrogén-szulfid jelenléte miatt a gáz akár záptojáshoz hasonló szagú is lehet. Fontos azonban, hogy a puffadás és a gázképződés önmagában nem jelenti azt, hogy valakinek SIBO-ja van, mivel hasonló tüneteket számos más emésztőrendszeri probléma is okozhat.

A székrekedés és a gázképződés összefügg

Egy másik lehetséges állapot az úgynevezett intestinal methanogen overgrowth, röviden IMO. Ilyenkor metánt termelő mikroorganizmusok szaporodnak el a bélrendszerben.

A metán lassíthatja a bélmozgást, ezért az IMO-t elsősorban krónikus székrekedéssel és puffadással hozzák összefüggésbe.

Ha valakinél a tartós székrekedés mellett jelentősen fokozódik a gázképződés, ez is egy lehetséges magyarázat lehet a pontos ok megállapításához azonban orvosi kivizsgálás szükséges.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A kellemetlen szellentés miatt sokan zavarban vannak, pedig az emésztőrendszeri tünetekről ugyanúgy érdemes beszélni az orvossal, mint bármilyen más panaszról.

Különösen akkor indokolt kivizsgálást kérni, ha a gázképződés tartósan megváltozik, és más tünetek is társulnak hozzá. Ilyen lehet például a:

tartós vagy fokozódó puffadás,

erős vagy romló hasi fájdalom,

véres vagy fekete széklet,

megmagyarázhatatlan fogyás,

tartós hasmenés vagy székrekedés,

ismétlődő hányás,

a megszokottnál jóval gyakoribb vagy kellemetlenebb szagú bélgáz.

FONTOS: a véres széklet, az erős hasi fájdalom és a nem szándékos fogyás különösen olyan tünetek, amelyeket nem érdemes egyszerűen a „puffadás” számlájára írni.

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