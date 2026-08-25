Nyár van!

2026.08.25.

Ha szokatlanul büdös a szellentésed, annak nem biztos, hogy csak a bableves az oka – Ezt jelezheti a szervezeted

Nosalty profilképe Nosalty

A szellentés teljesen természetes része az emésztésnek. Az azonban már érdekesebb, ha a korábbihoz képest hirtelen sokkal gyakoribbá válik, megváltozik a szaga, vagy puffadással, hasi fájdalommal, hasmenéssel vagy székrekedéssel együtt jelentkezik. Ilyenkor ugyanis nem feltétlenül csak arról van szó, hogy „valami rosszat ettél”.

A kellemetlen szagú bélgáz hátterében többféle emésztőrendszeri probléma állhat, a szénhidrátok felszívódási zavarától kezdve a bélflóra egyensúlyának felborulásán át bizonyos bélrendszeri állapotokig.

Orrát befogó kisfiú
Ha szokatlanul büdös a szellentésed, annak nem biztos, hogy a bableves az oka

A szellentés normális

Mindenki termel bélgázt, és az alkalmi szellentés az egészséges emésztés része. A gázok jelentős része ráadásul szinte szagtalan. A kellemetlen szagot elsősorban azok a kénes vegyületek és más anyagok okozzák, amelyek az emésztetlen táplálék bélbaktériumok általi lebontása során keletkeznek.

Ezért önmagában egy-egy különösen büdös szellentés miatt nem kell megijedni. Inkább az számít, hogy tartósan megváltozik-e a megszokott állapot.

Nem megfelelő emésztés

A kellemetlen szagú gáz egyik lehetséges oka, hogy bizonyos tápanyagokat a szervezet nem bont le vagy nem szív fel megfelelően.

Az emésztéshez többek között gyomorsavra, emésztőenzimekre és epére van szükség. Ha ezek működése valamilyen okból nem megfelelő, egyes táplálék-összetevők emésztetlenül juthatnak tovább a vastagbélbe. Ott a bélbaktériumok elkezdik fermentálni őket, ami több gáz képződéséhez vezethet.

Ennek következménye lehet:

  • a fokozott gázképződés,
  • a kellemetlen szag,
  • a puffadás
  • vagy a hasi kellemetlenség.

Lehet, hogy bizonyos szénhidrátokat nehezen emésztesz

A szénhidrát-felszívódási zavar szintén okozhat erőteljesebb gázképződést. Ilyenkor bizonyos szénhidrátokat – például a laktózt, a fruktózt vagy egyes FODMAP-okat – a szervezet nem tud megfelelően felszívni.

Az emésztetlen szénhidrátok eljutnak a vastagbélbe, ahol a baktériumok fermentálják őket. Ennek egyik következménye a puffadás és a fokozott, akár kellemetlen szagú bélgáz. Egyes cukoralkoholok és mesterséges édesítőszerek is hasonló problémát okozhatnak érzékenyebb embereknél.

Hasát markoló nő
Az emésztetlen szénhidrátok eljutnak a vastagbélbe, ahol a baktériumok fermentálják őket

TIPP:

Ha azt veszed észre, hogy bizonyos ételek után rendszeresen jelentkezik a probléma, hasznos lehet néhány hétig étkezési és tüneti naplót vezetni. Így könnyebb felismerni az összefüggéseket.

Felborulhatott a bélflóra egyensúlya

A bélben élő mikroorganizmusok fontos szerepet játszanak az emésztésben. Ha a mikrobiom összetétele vagy egyensúlya jelentősen megváltozik, az az emésztés során keletkező gázok mennyiségére és összetételére is hatással lehet.

Az úgynevezett diszbiózis fokozott gázképződéssel, erősebb szaggal, puffadással és a székletürítési szokások megváltozásával is járhat.

Kialakulásában több tényező szerepet játszhat, például bizonyos antibiotikumok használata, a rostban és növényi változatosságban szegény étrend, a tartós stressz, egyes fertőzések, a rossz alvás vagy bizonyos gyógyszerek.

A SIBO is állhat a háttérben

A SIBO, azaz a kontaminált vékonybél szindróma egy olyan állapot, amikor a vastagbélre jellemző baktériumok a vékonybélbe kerülnek.

Tünet:

Ezek a baktériumok a szénhidrátokat már a vékonybélben elkezdhetik fermentálni, ami különböző gázok termelődésével jár. A SIBO egyik lehetséges tünete a tartós puffadás és a fokozott bélgázképződés, különösen étkezések után.

Bizonyos esetekben a hidrogén-szulfid jelenléte miatt a gáz akár záptojáshoz hasonló szagú is lehet. Fontos azonban, hogy a puffadás és a gázképződés önmagában nem jelenti azt, hogy valakinek SIBO-ja van, mivel hasonló tüneteket számos más emésztőrendszeri probléma is okozhat.

A székrekedés és a gázképződés összefügg

Egy másik lehetséges állapot az úgynevezett intestinal methanogen overgrowth, röviden IMO. Ilyenkor metánt termelő mikroorganizmusok szaporodnak el a bélrendszerben.

A metán lassíthatja a bélmozgást, ezért az IMO-t elsősorban krónikus székrekedéssel és puffadással hozzák összefüggésbe.

Ha valakinél a tartós székrekedés mellett jelentősen fokozódik a gázképződés, ez is egy lehetséges magyarázat lehet a pontos ok megállapításához azonban orvosi kivizsgálás szükséges.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A kellemetlen szellentés miatt sokan zavarban vannak, pedig az emésztőrendszeri tünetekről ugyanúgy érdemes beszélni az orvossal, mint bármilyen más panaszról.

Különösen akkor indokolt kivizsgálást kérni, ha a gázképződés tartósan megváltozik, és más tünetek is társulnak hozzá. Ilyen lehet például a:

  • tartós vagy fokozódó puffadás,
  • erős vagy romló hasi fájdalom,
  • véres vagy fekete széklet,
  • megmagyarázhatatlan fogyás,
  • tartós hasmenés vagy székrekedés,
  • ismétlődő hányás,
  • a megszokottnál jóval gyakoribb vagy kellemetlenebb szagú bélgáz.

FONTOS: a véres széklet, az erős hasi fájdalom és a nem szándékos fogyás különösen olyan tünetek, amelyeket nem érdemes egyszerűen a „puffadás” számlájára írni.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

gyümölcsleves

Tejmentes gyümölcsleves

Nyáron kevés jobb dolog van egy jól behűtött gyümölcslevesnél, főleg akkor, ha friss, érett gyümölcsökből készül. Mi most vegyesen raktunk bele ilyet is, olyat is. Ez a tejmentes ...

édes kifli

Szilvalekváros papucs házilag

Ha kisebb kifliket szeretnénk, nyújtsuk egész vékonyra, és kisebb formákra vágjuk, vagy szúrjuk. Készíthetjük margarinnal is, abból 20 dkg kell. A bolti lekvárok sütéskor kifolynak a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Orrát befogó kisfiú
Nyár van!

Ha szokatlanul büdös a szellentésed, annak nem biztos, hogy csak...

A szellentés teljesen természetes része az emésztésnek. Az azonban már érdekesebb, ha a korábbihoz képest hirtelen sokkal gyakoribbá válik, megváltozik a szaga, vagy puffadással, hasi fájdalommal, hasmenéssel vagy székrekedéssel együtt jelentkezik. Ilyenkor ugyanis nem feltétlenül csak arról van szó, hogy „valami rosszat ettél”.

Nosalty
retro kávéfőzők / Fortepan
Nyár van!

Ezek a régi konyhai eszközök ma már igazi retró kincsnek...

A nagymama konyhájában még szinte minden tárgynak megvolt a maga helye és feladata. Ma már sok közülük eltűnt a modern háztartásokból, néhány azonban nemcsak nosztalgikus emlék lett, hanem újra divatba is jött. Ha van otthon régi konyhai eszközöd, lehet, hogy érdemes kétszer is meggondolni, mielőtt kidobod!

Nosalty

További cikkek

buggyantott tojásos, avokádós toast
Nyár van!

Hashimoto, a pajzsmirigy autoimmun alulműködése: se glutént, se tejterméket nem...

A Hashimoto-thyreoditis az egyik leggyakoribb autoimmun eredetű pajzsmirigybetegség, amely során az immunrendszer megtámadja a pajzsmirigyet, idővel pedig csökkenhet a hormontermelés. Bár a megfelelő gyógyszeres kezelés az alap, sok érintett tapasztalja, hogy az étrend és az életmód változtatása is hatással lehet a közérzetére. De mit érdemes enni Hashimoto esetén, és valóban szükséges-e minden tejterméket vagy glutént elhagyni?

Kávézó nő
Nyár van!

3 reggeli szokás, amivel támogathatod a májad egészségét

A máj egészsége szorosan összefügg az étkezéssel, a mozgással és az anyagcsere állapotával. Jó hír, hogy nem feltétlenül van szükség drasztikus életmódváltásra: néhány egyszerű, rendszeresen végzett reggeli szokás is hozzájárulhat a máj és az általános egészség támogatásához.

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept