Nosalty Mit főzzek hétvégén? Kívánatos krémlevesek, sajtos rakottasok hússal és zöldséggel, no meg habos desszertek készülnek

Végre kicsit kellemesebb hőfokban süthetünk-főzhetünk!
SZOMBAT
Desszert
Egyszerű intelligens krémes
VASÁRNAP
A hétvégi menüsorban szezonális alapanyagokból édeskés leveseket készítünk, amelyeket hidegen is fogyaszthatunk, majd jönnek a nagyon sajtos rakottas főételek, végül csokis és vaníliás, habos süteményekkel boldogítjuk magunkat.
Végre kicsit kellemesebb hőfokban süthetünk-főzhetünk!
SZOMBAT
VASÁRNAP
Ha imádjátok a focacciát, akkor egyszerűen ki kell próbálnotok muffinformában is! Az önmagában is aromás, ropogós és könnyed tésztát mi most még kevés paradicsommal, olajbogyóval ...
A posírozás egy kíméletes hőkezelési technika, amely során az alapanyagot alacsony hőmérsékleten, fűszerekkel ízesített lében puhítjuk. A lassú folyamatnak köszönhetően a barack ...
A kedvenc nyári gyümölcsöddel készítheted el ezt a szaftos sütit, amit a vaníliás puding tesz igazán krémessé. Mi most a barackot választottuk, ehez az igazán egyszerű, házias ...
Az iskolakezdés nemcsak a tanszerek és az új ruhák miatt jelent komoly kiadást a családoknak: az iskolai étkezés havi díja is meglepően magas lehet.Németh Orsi
Augusztus 20-tól országszerte közel 500 helyen kóstolható meg a Magyarország Tortája és Magyarország Cukormentes Tortája cím 2026-os nyerteseit.Németh Orsi
A hétvégi menüsorban szezonális alapanyagokból édeskés leveseket készítünk, amelyeket hidegen is fogyaszthatunk, majd jönnek a nagyon sajtos rakottas főételek, végül csokis és vaníliás, habos süteményekkel boldogítjuk magunkat.Nosalty
Jöhet egy gyors menüsor? A dán, minden jóval sajtolt kenyérre lazaccsíkokat terítünk, az avokádókrémet turmixban gyorsan összedobjuk, és még a tegnap begyúrt szilvás papucsnak is marad hely.
D-vitamin, ómega-3, magnézium vagy éppen fehérjepor? Egyre többen keresnek olyan étrend-kiegészítőket, amelyek segíthetnek az egészséges öregedésben, az izomtömeg megőrzésében vagy akár a hosszabb életben. A szakértők szerint azonban nem minden „hosszú életet ígérő” úgynevezett longevity-kapszula mögött áll kellően meggyőző tudományos bizonyíték.
Bizony, az egészséges, teljes értékű gabonafajták még a koleszterinünkre is jó hatással vannak - a bélflóra egészségéről nem is beszélve!
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
A TV-ben láttam ezt a receptet. Annyira gyors és egyszerű, szinte elronthatatlan.
Én így készítettem a szilvalekvárt, és tökéletesen finom lett. Nem sütőben sütöttem, nem egy napig főztem. Szép, élénk színe lett, és az íze is nagyon finom, főleg a ...