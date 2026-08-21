Mentes

2026.08.21.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Kívánatos krémlevesek, sajtos rakottasok hússal és zöldséggel, no meg habos desszertek készülnek

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A hétvégi menüsorban szezonális alapanyagokból édeskés leveseket készítünk, amelyeket hidegen is fogyaszthatunk, majd jönnek a nagyon sajtos rakottas főételek, végül csokis és vaníliás, habos süteményekkel boldogítjuk magunkat.

Végre kicsit kellemesebb hőfokban süthetünk-főzhetünk!

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