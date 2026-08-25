Nyár van!

2026.08.25.

A Lidl most akciós öntöttvas edényei versenyre kelnek a méregdrága francia márka termékeivel

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Gyönyörűek, színesek, hasznosak, és akár egy életen át kitartanak: csapj le a Lidl saját márkás akciós öntöttvas sütő- és főzőedényeire, serpenyőire most!

Újabb hét, újabb akciószemle - ezúttal nem barkácskészletet, élelmiszert vagy olcsó kerti szerszámokat ajánlunk nektek, hanem a Lidl saját márkás, prémium SilverCrest öntöttvas edényeit, melyek többféle színben, formában és méretben lesznek elérhetők a diszkontláncnál, 2026. augusztus 27-től. Érdemes lecsapni rájuk, mert a híres francia-belga Le Creuset nem éppen olcsó termékeivel is versenyre kelhetnek!

A Lidl SilverCrest prémium öntöttvas főző- és sütőedénye 9.999 illetve 8.999 forinttól lehet a mienk.

A Lidl akciós Silvercrest termékei
Lidl akciós újság

A SilverCrest sütő- és főzőedények egyik előnye a DROP-RENDSZER:

  • a fedél belső kialakítása miatt a sütés közben keletkező pára és szaft összegyűlik,
  • majd cseppek formájában visszajut az ételre.
  • Ez különösen jól jöhet húsok, raguk és hosszabban készülő fogások esetében, amelyeknél fontos, hogy ne száradjanak ki.

A termékek zománcozottak, három-három méretben elérhetők, és minden főzőfelületen használhatóak.

További akciós Silvercrest termékek:

Az öntöttvas főző- és sütőedényeken kívül augusztus 27-től prémium öntöttvas serpenyőt és grillserpenyőt is vásárolhatunk, kétféle méretben, 4999 forinttól. Barázdáltat vagy sima felületűt is választhatunk, melyeknek két oldalán egy-egy kiöntő található.

Akciós SilverCrest öntöttvas serpenyők és grillserpenyők
Lidl akciós újság

Mire jók az öntöttvas serpenyők?

A sima felületű változat sokoldalú serpenyőként használható, míg a bordázott grillserpenyő különösen jó lehet:

Az öntöttvas edény legfontosabb előnyei:

  • nagyon jól tartja a hőt
  • jó választás hosszabb, egyenletes hőmérsékleten készülő ételekhez, illetve húsok pirításához
  • gyakorlatilag egy életen át kitart, nem csak pár évig
  • egyszerre több munkafolyamatot is elvégezhetünk benne: piríthatunk, főzhetünk, párolhatunk, majd ugyanazt az edényt betehetjük a sütőbe
  • a zománcozott felület a natúr öntöttvashoz képest kényelmesebbé teszi a használatot és a tisztítást

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Címlapfotó: Getty / illusztráció

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