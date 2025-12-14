Meglepő, de ezek a zöldségek egészségesebbek főtt, mint nyers állapotban

A zöldségek minden formában jót tesznek nekünk — de ha igazán szeretnénk kihozni belőlük a maximumot, néhányat jobb megfőzve fogyasztani. A hő ugyanis bizonyos tápanyagokat könnyebben felszabadít, így a testünk hatékonyabban tudja őket hasznosítani. Ráadásul több zöldség sokkal könnyebben emészthető, ha nem nyersen esszük.
Lapozzuk végig, melyek azok a típusok, amelyeknek jót tesz egy kis hőkezelés!
Extra tipp:
a kíméletes főzési módszerek (párolás, pirítás, sütés) segítenek megőrizni a vitaminokat, miközben javítják a tápanyagok felszívódását.