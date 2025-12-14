Karácsony

2025.12.14.

Meglepő, de ezek a zöldségek egészségesebbek főtt, mint nyers állapotban

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Több vitamint és ásványi anyagot nyerünk ki belőlük, ha először egy kis hőt kapnak.

A zöldségek minden formában jót tesznek nekünk — de ha igazán szeretnénk kihozni belőlük a maximumot, néhányat jobb megfőzve fogyasztani. A hő ugyanis bizonyos tápanyagokat könnyebben felszabadít, így a testünk hatékonyabban tudja őket hasznosítani. Ráadásul több zöldség sokkal könnyebben emészthető, ha nem nyersen esszük.

Lapozzuk végig, melyek azok a típusok, amelyeknek jót tesz egy kis hőkezelés!

Extra tipp:

Ha szeretnénk még többet kihozni a zöldségeinkből, érdemes emlékeznünk:
a kíméletes főzési módszerek (párolás, pirítás, sütés) segítenek megőrizni a vitaminokat, miközben javítják a tápanyagok felszívódását.

Forrásunk volt.

